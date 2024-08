“Light My Fire” y sus versiones

Las Puertas es una banda que siempre aparece como referencia del rock americano de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Se han editado múltiples libros y películas que documentan su ascenso, guiados por el carismático Jim Morrison. El viejo Jim, uno de los integrantes insignia del ‘club de los 27’, representaba todo lo que el rock blanco pretendía proyectar, y su efigie ha sido replicada por vocalistas de bandas en todos los continentes, casi tantas veces como se ha replicado la foto de Korda al Ché.

Muchas de las canciones de los Doors se han usado en películas y cada vez que suenan nos remiten a un período muy específico de la psicodelia en la música popular. No lo negamos: el sonido de The Doors es perfectamente distinguible, en gran medida gracias al teclado de Ray Manzarek, quien fundó la banda junto a Jimmy.

Existen varias canciones suyas que son constantemente recordadas, pero su canción ‘firma’ es “Light My Fire”, que si alguna vez han sintonizado Universal Stereo en la Ciudad de México, seguro habrán escuchado. La canción, incluida en el The Doors de 1967, es también considerada como una de las piezas clave de la música americana de esa época. La prominente participación del teclado de Manzarek en el intro y durante la rola es mundialmente conocida. La rola pasó tres semanas en el número uno de Billboard, a pesar de sus obvias referencias sexuales.

El track ha sido profusamente covereado y muchas de esas versiones podrían llegar a superar a la original. Acá les platico sobre algunos de mis tributos favoritos al tema autoría del guitarrista de los Doors, Robbie Krieger:

José Feliciano

Precisamente la primera versión que escuché de “Light My Fire” fue la primera que se hizo y que debutó en las listas de popularidad un año después de la original. Me refiero a la del guitarrista invidente José Feliciano. Recuerdo que este edit lo escuché como consecuencia de haber escuchado otra versión del mismo Feliciano a una rola de los Mamas & The Papas. Huelga explicar que la del puertorriqueño es mucho más relajada con algunos arreglos orquestales y su inconfundible voz de indescifrable acento. Una muy linda versión que pueden usar cuando quieran correr a sus amigos de su casa a las 8 AM de un domingo.

Massive Attack

Por aquellos años también escuché la versión que cerraba el Protection de Massive Attack y en la que participa Mister Horace Andy con su mundialmente conocido falsete. La canción está listada como ‘en vivo’ y la acompaña un break de batería y efectos especiales propios de los soundsystems clásicos de dub. También aparece prominentemente Daddy G haciendo las de toaster que anuncia a Andy, que cabe mencionar es el único colaborador que ha participado en todos los discos del soundsystem conocido como Massive Attack.

Massive Attack samplea otra versión de “Light My Fire” y aquí tengo algunas dudas: si consultamos el oráculo de los sampleos la respuesta que obtenemos es que la banda de Bristol utiliza la versión del elusivo dueto Young-Holt Unlimited pero siempre he pensado que el sample viene de la canción de Jackie Wilson que es muy, muy parecida a la del Young-Holt Unlimited. Vaya misterio. Ambas pueden ser utilizadas para un setsito de soul de esos de media tarde en una terraza con cócteles.

Al Green

En esa onda soul, la versión del Reverendo Al Green también es de las memorables, con el clásico estilo de Green detrás del micrófono. Su cover empieza con Al prácticamente recitando la letra para llegar al coro y hacer su falsete firma que ponía a temblar rodillas. Una versión más bluesera y con pesados metales, lista para ser sampleada a voluntad. Para un track aún más blues escuchen el que hizo Etta James, también favorito y con esa aura sexual propia de la cantante californiana.

Astrud Gilberto

Una de mis versiones favoritas es la de esta cantante brasileña. Astrud se volvió mundialmente famosa por su interpretación de “La Chica de Ipanema”. Su versión de los Doors viene incluida en su disco homónimo de 1969 y podemos decir que es una canción jazzy con claras influencias de Bossa Nova. En ese álbum participa el famoso percusionista brasileño Airto Moreira. Astrud realizó varios covers con esa exquisita voz que le conocemos. De ahí que a los genios de Nouvelle Vague se les ocurriera versionar en bossa rolas de los ochenta.

J Dilla

Finalmente, la última versión de la noche es la de James Yancey alias Jay Dee alias J Dilla de Detroit, que hizo “Light My Fire” para su obra mayor Donuts. Dilla sampleo una oscura versión interpretada por una banda que se llama Africa. El beat de Dilla es la cuarta pista del lado A del Donuts y dura 36 segundos de genialidad.

Hay más versiones del clásico de Jim y sus muchachos pero las anteriores me parecen que son las que superan a la original. ¿Cuáles son sus favoritas?

