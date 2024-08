Los creadores de ‘Game of Thrones’ finalmente explicaron el origen de ese vaso de café

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La última temporada de Game of Thrones fue una conclusión decepcionante y sangrienta para el cerebro. Salvo por unos momentos de genialidad, como el glorioso episodio “A Knight of the Seven Kingdoms”, nada resumió el ritmo brutalmente apresurado de la temporada como ese vaso de café. Sí, un vaso de café justo frente a Daenerys salió en pantalla sin que nadie lo notara, y aunque HBO la borró rápidamente de la escena, el daño ya estaba hecho:

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) May 6, 2019

Los creadores de la serie, David Benioff y DB Weiss, han mantenido un perfil bastante bajo a raíz de la última temporada, aparentemente apegados a su plan de estar “muy borrachos y lejos de internet” cuando saliera el final. Pero ahora, según Watchers on the Wall, el dúo resurgió para una nueva entrevista con el medio japonés Star Channel para discutir la octava temporada y sí, explicar con exactitud cómo fue que llegó a la toma ese vaso de café.

Aparentemente estaban bastante mortificados por el error, pero ahora pueden verlo con humor. Según Watchers on the Wall:

En broma, Benioff comparó el error con las fallas intencionales en las alfombras persas: “es tradición que cometas un pequeño error al hacer la alfombra, porque solo Dios puede hacer algo perfecto”, antes de explicar por qué ocurrió el error. “Nos estábamos concentrando tanto en Daenerys y Jon Snow que simplemente no vimos el vaso de café frente a nosotros”, admitió. “Así que al principio no podía creerlo, y luego fue vergonzoso: ‘¿Cómo no vimos ese vaso de café en medio de la toma?’ Luego, eventualmente, fue divertido. Solo es un error, y es algo divertido para nosotros ahora”.

Bueno, ahí lo tienen. Benioff y Weiss estaban prestando demasiada atención a los personajes de la serie para darse cuenta de que uno de ellos tenía un vaso de café en la mesa. ¡Claro que sí! ¡Divertidísimo! Sin embargo, aún no sabemos cómo es que no se percataron de esas dos botellas de agua en el episodio final.