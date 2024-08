Mira el trailer de la nueva serie de crímenes reales de Netflix ‘El proyecto Williamson’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los estadounidenses finalmente están prestando atención al problema profundamente jodido de que los policías coaccionan confesiones falsas de personas inocentes: una de las muchas razones por las que probablemente no deberías hablar con la policía sin la presencia de un abogado. Parte de esa nueva conciencia es gracias a la aparición de series de crímenes reales como The Confession Tapes, Making a Murderer y Amanda Knox. Pero antes de todo eso, estaba el libro de John Grisham The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town, que detalla la historia real de dos hombres que fueron acusados de golpear, violar y matar a una mesera de 21 años llamada Debra Sue Carter, en Ada, Oklahoma, en 1982.

Después de pasar más de una década en prisión, Ron Williamson y Dennis Fritz fueron exonerados por el Proyecto Inocencia a través de pruebas de ADN en 1999. Williamson estaba a unos días de ser ejecutado por el estado cuando se suspendió su sentencia de muerte.

El lunes, Netflix lanzó el trailer de una miniserie basada en el libro, que puedes ver arriba. “Si escribiera The Innocent Man como una novela, la gente probablemente no lo creería”, dice Grisham en el video, que incluye una mezcla de entrevistas, recreaciones dramáticas y material de archivo de las confesiones forzadas, para darnos una idea de lo que podemos esperar de la serie. Todo esto se ve terrible, casi como una copia de Making the Murderer pero más oscura y que, una vez más, se compromete a poner al descubierto uno de los defectos más preocupantes en el sistema de justicia penal estadounidense.

Echa un vistazo a El proyecto Williamson cuando llegue a Netflix el 14 de diciembre.

