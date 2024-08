Mitos comprobados: Una charla con !!!

Entrados los 2000, llegó la gran noticia para quienes querían bailar en un show en vivo, pero les jodía no ver gente moviéndose en el escenario aporreando instrumentos; como sucedía en los gigs de Chemical Brothers o Prodigy. Por aquel entonces, una buena panda de forajidos (en su mayoría establecidos en Nueva York), fundaba grupos multitudinarios que oficiarían de “orquestas ravers”. Sí, hablamos de actos como LCD Soundsystem, The Rapture, !!! y otros.

Cada uno desarrolló un perfil distinto, siendo !!! los más macarras, los más sexies, los más psicodélicos de aquella escena. Sus shows en vivo son una celebración chamánica donde las líneas de bajo dibujan el horizontes, las guitarras espaciales le dan perspectiva y el bombo en negra -perfectamente ejecutado por un ser humano, o por varios, ya que los integrantes de la banda suelen ir intercambiando roles e instrumentos durante sus conciertos-, siempre lleva el barco al puerto ideal.

Desde su debut discográfico en 2001, pasando por el genial Louden Up Now (2004) y el consagratorio Myth Takes (2007) el cantante Nic Offer y los suyos fueron mutando su sonido, girando sin parar y atravesando todo tipo de vicisitudes como grupo humano, lo cual los llevó al momento actual en el que con orgullo presentan Shake The Shudder, séptimo disco de !!!, al cual el propio Nic considera el mejor de su carrera según lo publicado en el Califica tus Discos que hizo con Noisey Francia.

¿Qué mejor oportunidad para platicar con Nic que en medio de una agotadora gira por Europa, o sea, en su claro hábitat natural?

Noisey: ¿Cómo encajan las canciones de Shake The Shudder en los shows en vivo?

Nic Offer: Pues muy bien, aunque no todas. Nunca funcionan todas de buenas a primeras. Ciertas canciones que están geniales en el disco no necesariamente tienen traducción al en vivo. Al mismo tiempo, hay otras que son mucho más grandes en el escenario que en el álbum.

En “Dancing is the Best Revenge” menosprecian la nostalgia. ¿Ves a !!! como una banda con un sonido futurista?

Nunca pensamos en el grupo como algo retro, eso seguro. Reconozco que ahora no sonamos tan futuristas como hace 20 años, pero el principio original que nos guía es el de, de algún modo, cambiar la música, aunque sea un poquito. Muchos pueden considerarlo un objetivo ridículo, pero éramos jóvenes e idealistas y, en lo personal, siempre amé a las bandas que piensan de ese modo. Nunca intentamos hacer el mismo disco dos veces, siempre creemos que de alguna manera estamos rompiendo esquemas hacia algo nuevo. Quizá no lo logramos, pero definitivamente lo intentamos.

Foto: Erez Avissar, 2017

Los conciertos de la banda se viven con euforia espiritual y emocional, ¿por qué crees que el público estalla de esa manera en un show de !!!?

El punk y la música dance son estilos catárticos y nosotros encarnamos a ambos de una manera extrema. Creo que la audiencia puede sentirlo porque es real y ve que nuestra música les permite lanzarse sin vergüenzas.

¿Están planeando volver a tocar en Latinoamérica?

Eso espero. Es más una decisión de Latinoamérica que nuestra. Nos tienen que invitar. Tenemos recuerdos de haber recibido mucho cariño cuando estuvimos por allí y no vemos la hora de volver.

Recientemente lanzaron dos canciones en español.

Sí, tenemos una larga y hermosa relación con España. Siempre nos apoyaron mucho allí y menudo, cuando pensamos en cuáles fueron los mejores shows del año, aparece uno en España.

Cuando aparecieron, refrescaron la escena Indie con una propuesta sin poses; básicamente realzaron la idea de ir de fiesta, pero con un sustento musical serio. Luego de 21 años como banda ¿es complicado seguir sosteniendo esa propuesta?

Sí y no. Ciertamente cambió de algún modo. Pero creo que el hecho de que mantuvimos nuestra filosofía aunque no nuestro sonido, es parte de la razón por la que aún somos buenos.

¿Qué tan importante es para ustedes sonar bailables y orgánicos al mismo tiempo?

Bueno, lo es y no lo es. Algunos de mis momentos favoritos en nuestros discos son los electrónicos, pero creo que nuestra habilidad para hacer música bailable y orgánica nos hace únicos. Creo que es algo imprescindible para una buena canción dance.

Foto: Erez Avissar, 2017

¿Cómo te llevas con la etiqueta “dance-punk”? ¿Crees que realmente representa a tu banda o grupos como The Rapture o LCD Soundsystem?

Amo el dance y el punk. Creo que ambos son estilos increíbles desde los cuales “dibujar” una propuesta. Nunca quise estar limitado a esos géneros, pero creo que es el trabajo de la banda el intentar estirar los límites de los géneros. Nos solíamos enojar por las comparaciones con otras bandas, pero esto sucedió tanto que ya no podemos pensar en que haya sido por mera coincidencia. Esas dos bandas sacaron discos que me gustan mucho y me enorgullece estar alineados con ellos. Preferiría que nos comparen con The Beatles o The Smiths pero soy quien escribe las canciones, no las reseñas.

Como dices, el sonido del grupo viene cambiando. Ahora está más cerca del formato canción que en los comienzos y se escuchan más voces femeninas, ¿cuál es la clave para mantener la personalidad del sonido de !!!?

Nuestras personalidades mismas. No hay ninguna otra regla que tengamos que seguir. Si lo hacemos, es porque nos sale de dentro y esa es nuestra música. No tiene que ser nada más que lo que nos entusiasme en ese momento. Puede ser una canción pop de dos minutos y medio o una improvisación de 20 minutos con sólo un golpe de bombo.

¿Cuáles consideras los mayores logros de tu banda en todos estos años?

Son muchos. Siempre es excitante para mí ver gente cantando nuestras canciones y darme cuenta que nuestra música es importante para ellos y es parte de sus vidas. Para mí, eso es increíble.

¿Dónde ves a la banda en 20 años más?

Pssssh. No tengo ni puta idea. Supongo que tendremos que darnos por vencido y tocar los hits en ese momento ¿no? Pero quién sabe, quizá en 20 años esté haciendo entrevistas por email con España o Latinoamérica, así que no me pondré a especular al respecto.

“Me and Giuliani Down by the School Yard” and “Pardon my Freedom” fueron posturas políticas en su momento. ¿Hizo Donald Trump que te pongas a escribir íltimamente?

Este es el tiempo más oscuro y trágico que nos tocó vivir en Estados Unidos desde siempre. Estamos totalmente perplejos sobre el papel que la música debería cumplir en tiempos tan espantosos como este. Quizá eso salga en nuestro siguiente disco o quizá sólo funcione como un escape a esta realidad. Realmente no lo sé. De algún modo, las canciones te eligen a ti, ¿sabes? No suelo planear qué escribir, simplemente es lo que aparece en mi papel cuando me dedico a ello.

