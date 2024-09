Mix para Thump: LIMIT, AKA L-Vis 1990 & Egyptrixx

Sigue a THUMP México en su nuevo perfil de Facebook

Cómo Egyptrixx y L-Vis 1990, David Psutka y James Connolly, respectivamente, han tenido una mano cuando elaboran algunos de los más increíbles sonidos que la música de clubs puede ofrecer estos últimos años. Hace poco más de cinco años, el inglés Connolly fundó Night Slugs y desde ese momento, hizo a la disquera como un outlet para cualquier canción de club que fuera frígida y frenética. Este sello hizo que este par se conociera, específicamente, cuando Psutka dió a conocer su EP The Only Way Up en el 2010.

Videos by VICE

Aunque ahora están en países diferentes (Psutka en Toronto y Connolly en New York), han colaborado juntos desde ese año. L-Vis y Egyptrixx dan shows en vivo cuando ocasionalmente están juntos. Incluso, el LP de Psutka del 2011, Bible Eyes, el cual muestra ritmos de club, fue una guía para las futuras producciones del sello discográfico de Connolly. Con los disco que dieron a conocer alrededor del mundo, en poco tiempo, el dúo tuvo la libertad de hacer lo que quisieron. Años después, después de poder estar en el mismo estudio mientras Psutka estaba de tour, decidieron colaborar en un proyecto llamado LIMIT.

Se tenía como idea principal de que el EP del dúo bajo el sello Halocline Trance, era el resultado de intentar hacer industrial techno, pero esta meta tan sencilla ha acabado siendo distorsionada por los productores de una manera impredecible. Para celebrar este lanzamiento, el par le hizo a THUMP un mix que tiene una gran variedad de música que les gusta, desde la guitarra acrobática de King Sunny Ade hasta las revisiones trance de Lorenzo Senni.

Escucha el mix aquí abajo, descárgalo vía WeTransfer y escucha una entrevista que le hicimos a Psutka.

THUMP: ¿Cómo debemos disfrutar el mix? ¿En algún contexto en específico?

David Psutka: Caminando, en una fiesta, estando con alguien especial. Lo que sea, no hay una respuesta buena o mala a esta pregunta

¿La sinestesia es una cosa real? Si lo es, ¿De que color es?

Creo en la sinestesia y pienso que es increíblemente colorida, sintéticamente un mix de música. Muchos colores brillantes.

¿Dónde lo grabaron? ¿Había que informar algo sobre el concepto de que los dos hacen música juntos?

Vivimos en países diferentes, así que todo se hizo vía mail. Queremos representar las ideas y sentimiento del material que tiene LIMIT; energía, espontaneidad, euforia, propulsión y luz.

¿Cuál es tu parte favorita del mix?

No tengo una parte favorita. Todo el mix, supongo.

¿Qué me puedes decir sobre los orígenes de su disco? Obviamente se conocen desde hace unos años, pero: ¿Qué los hizo hacer este proyecto juntos?

Estaba en NYC para dar un show y tenía planeado hacer una visita al estudio, James quería mostrarme unas nuevas canciones y yo llevaba otras con las que había estado mezclando. Juntamos todo y en dos horas ya teníamos bastante material. Unos meses después, nos vimos en Toronto y editamos como 10 tracks. Fue muy rápido y espontáneo, no fue hasta en las últimas partes del proceso que decidimos hacer un disco, lo cual es una forma interesante de trabajar.

¿Hay algunas metas claras para la música que harán en esta colaboración? ¿Cómo querían que fuera aparte de sus trabajos individuales?

Honestamente, teníamos casi todo grabado antes de que nos diéramos cuenta de que trabajábamos en el disco, así que todo fue inconsciente. Trabajamos libremente, enfocándonos en la energía y repetición.

¿Hubo algún esfuerzo consciente de hacer algo más amistoso para la pista de baile?

Al principio nos enfocamos en la repetición y la energía, esas fueron las verdaderas guías, escribimos y grabamos todo muy rápido y espontáneamente. El material en el mix muestra una diversidad de ideas y sentimientos. Es drástico, positivo y urgente como el disco de LIMIT.

El disco salió el año pasado, me imagino que ya están pensando en el futuro. ¿Que viene para LIMIT cómo esfuerzo para la colaboración?

Estamos muy ocupados con otros proyectos y nuestras disqueras, el reto es buscar nuevo material para grabar. Creo y espero que la próxima vez estemos en la misma ciudad unos cuantos días para hacer otro disco.

Tracklist:

1. 大村憲司 – «Inaudible»

2. Jon Hassell – «Chez Moire»

3. Koharu Kisaragi – «でぱーと»

4. 8ulentina – «Alevi Spiral»

5. Lorenzo Senni – «Pointillistic»

6. King Sunny Ade – «Asa O Le Pa Kuru Wole Gbeyele»

7. Santos Rodriguez – «Road to Rio»

8. Surgeon – «La Real»

9. Keith Fullerton Whitman – «High Zero Generator (excerpt)»

10. BURNED LIMIT INTERLUDE

11. Elizabethan Collar – «09»

12. Limit – «Limit#03»

13. Exploring Jezebel – «Since I am on a strict 500 calorie a day diet with extensive exercise and no alcohol, I have the shape of a petite little woman, and my wife has paid for breast implants and facial surgery to make me more acceptable.»

14. Eric Martin – «Emergency (Steve Poindexter Re-Edit)»

15. Limit – «Limit#01»

16. Developer – «In Pure Form 25»

17. Female – «Disturbance pt.1»

18. Gemini – «Day Dreaming»

19. Massacooraman – «Lighterless»

20. Радость Моя – «Волчок»

21. Yoshio Ojima – «01»

22. Eleh – «Bright and Central as the Sun Itself»