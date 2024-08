Un asteroide lo suficientemente grande como para destruir una ciudad casi golpea la Tierra la semana pasada

Artículo publicado originalmente por VICE ASIA.

El viernes de la semana pasada, aproximadamente a las 00:22 a.m. (hora estándar del centro), un asteroide lo suficientemente grande como para destruir una ciudad pasó muy cerca de la Tierra, tan solo unas horas después de haber sido observado por primera vez. Se cree que el “Asteroide 2019 OK”, como llaman a la roca, tiene entre 57 y 130 metros de diámetro, y pasó a tan solo 70,000 kilómetros de la Tierra, aproximadamente un quinto de la distancia que hay a la Luna. Lo que representa una grave amenaza de colisión en lo referente a encuentros cósmicos. Pero lo más importante es que los astrónomos no tenían idea de que estaba allí hasta que casi nos golpea, según el periódico The Sydney Morning Herald.

“Se acercó bastante rápido. En realidad, nos empezamos a dar cuenta de lo que sucedió hasta después de que ya había pasado”, le dijo a The Washington Post Michael Brown, profesor asociado de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad Monash de Melbourne. En declaraciones a The Sydney Morning Herald, describió la proximidad del asteroide a la Tierra como “impresionantemente cercana” y como “un gran problema”.

“Este es uno de los acercamientos conocidos más próximos a la Tierra de un asteroide. Y es bastante grande”, dijo.

De habernos golpeado, sugirió Michael, el Asteroide 2019 OK habría creado una explosión del tamaño de la que causaría “un arma nuclear muy grande; es decir, una explosión enorme”.

Alan Duffy, astrónomo de la Universidad de Swinburne, fue un poco menos vago en su evaluación. “Habría golpeado con más de 30 veces la energía de la explosión atómica en Hiroshima”, dijo. “Es un asteroide asesino de ciudades. Pero como es muy pequeño, es increíblemente difícil de ver hasta que ya está demasiado cerca”.

Lo preocupante del Asteroide 2019 OK es que era lo suficientemente grande como para calificar como un “asesino de ciudades”, pero también lo bastante pequeño como para evitar ser detectado. Más del 90 por ciento de los asteroides apocalípticamente grandes han sido identificados y la NASA ha mapeado sus trayectorias, pero los más pequeños son más difíciles de detectar. Otra razón por la que el Asteroide 2019 OK pasó desapercibido fue el hecho de que se acercó desde la dirección donde se encuentra el sol, lo que lo convirtió en una silueta contra el fondo del espacio y dificultó que los telescopios lo detectaran.

“Fue tenue durante mucho tiempo”, dijo Michael. “Cuando faltaban una o dos semanas, se volvió lo suficientemente brillante como para ser detectado, pero alguien debía estar mirando en la dirección correcta para que eso ocurriera. Una vez que finalmente lo reconocieron, las cosas sucedieron muy rápidamente. Se acercaba tan rápido que prácticamente nos enteramos de su existencia poco antes de que pasara junto a nosotros”.

“Francamente, debería preocuparnos a todos”, dijo Alan. “No se trata de una película hollywoodense. Es un peligro claro y latente”.

Sin embargo, otros han argumentado que, si bien el paso cercano del Asteroide 2019 OK puede haber alarmado a algunas personas, el peligro no fue lo suficientemente grave como para ser una verdadera causa de preocupación. Emily Lakdawalla, editora sénior de la Sociedad Planetaria, una fundación sin fines de lucro que promueve la exploración espacial, dijo que “había cero por ciento de peligro para nosotros”.

“Es el tipo de cosas en las que aprendes sobre algo que no sabías, como cosas que vuelan cerca de nosotros, y tu inclinación es tener miedo. Pero al igual que con los tiburones en el océano, realmente no te van a lastimar y es fascinante observarlos”.

