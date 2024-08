Mira cómo se quema una oficina por una laptop abandonada

Steve Paffett dejó su laptop conectada en la oficina durante la noche. La batería explotó, provocó un incendio y quemó la oficina de esta compañía fabricante de plásticos. “No creo que nadie a nuestros alrededores esté consciente de las ‘bombas’ potenciales que tenemos en esta empresa”, dijo Paffett al periódico local The Comet. “Yo me siento en ese lugar diario y estoy seguro de que me hubiera quemado la cara por completo, me hubiera matado”.

Las baterías de ion de litio son una maravilla tecnológica que logran encender cualquier cosa, desde laptops hasta cigarros electrónicos. Pero también hay veces en que explotan y provocan incendios. En 2016, Samsung pidió la devolución de los Galaxy Note 7 porque explotaban. A pesar del peligro de sufrir desfiguración o incluso la muerte, algunos usuarios decidieron no regresar sus celulares.

Lo cual es malo. Como el video demuestra, la explosión de estas baterías no deben tomarse a broma. “El piso está arruinado”, reveló Paffet. “Toda la mercancía es pérdida total —por suerte nada se incendió, sólo está cubierto de humo—, el edificio completo está sucio y apesta”. Paffet tiene suerte, pero otros no. Según The Comet, Paffet estaba usando una HP Envy de 2014. Parece que el fabricante pidió la devolución de esas laptops en enero de 2018, porque «potencialmente podían sobrecalentarse, provocar un incendio y había riesgo de quemar a los usuarios».

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos tiene una lista de productos defectuosos, vale la pena revisarla de vez en cuando para asegurarte de que tu teléfono, laptop o audífonos no sean bombas de tiempo.