Anthony Bourdain muere a los 61 años

Artículo originalmente publicado por Munchies Estados Unidos. Leer en inglés.

Anthony Bourdain, chef, escritor y presentador de programas de televisión como Parts Unknown y Anthony Bourdain: No Reservations, ha muerto.

CNN confirmó el fallecimiento de Bourdain esta mañana, afirmando que la causa de muerte fue un suicidio. Él tenía 61 años de edad.

La cadena de televisión que difunde Parts Unknown emitió una declaración que decía lo siguiente: «Es con extraordinaria tristeza que confirmamos la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain. Su amor por las grandes aventuras, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias de todo el mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y su familia en este momento increíblemente difícil».

Bourdain estaba en Francia trabajando para el próximo episodio de Parts Unknown. Su amigo, el chef francés Eric Ripert, lo encontró inconsciente en su habitación de hotel.

Anthony Bourdain alcanzó la fama en 2000 con el bestseller Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, un libro donde registró sus memorias, y se convirtió rápidamente en una voz irreverente en el mundo de los medios gastronómicos. Luego pasó a ser anfitrión de A Cook’s Tour para Food Network y Anthony Bourdain: No Reservations de Travel Channel, además de seguir escribiendo ampliamente sobre comida y viajes en sus escapadas. En 2013, ganó un Peabody Award por su trabajo en Parts Unknown y los jueces elogiaron al chef por «extender nuestros paladares y horizontes en igual medida».

Bourdain se unió a MUNCHIES en un Chef’s Night Out en 2012, comenzando con carnes curadas y queso en Salumeria y terminando, después de muchas cervezas, en Brasserie Les Halles, el restaurante de Manhattan que apareció en Kitchen Confidential.

Si tú o algún ser querido está en depresión, tiene pensamientos o intenciones suicidas, aquí encontrarás una lista de lugares a los que puedes llamar para conseguir ayuda.