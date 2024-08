Esta empleada enfrenta cargos penales por comerse 9,200 dólares de carnes frías

Una de las canciones más exitosas de la difunta leyenda del country Johnny Cash es “One Piece at a Time”, un track de 1976 sobre un empleado de General Motors nacido en Kentucky que rápidamente se da cuenta de que nunca podría comprar los Cadillacs que ensamblaba. En cambio, el narrador de la canción pasó más de 25 años robando un automóvil, pieza por pieza, yéndose a casa con la lonchera llena de piezas y engranes o llevándose una bomba de combustible por la puerta. “Lo conseguí una pieza a la vez”, dice el coro. “Y no me cuesta ni un centavo”.

En un crimen del mundo real un poco menos romántico, una empleada de un supermercado de Ohio enfrenta cargos penales por supuestamente haber robado 9,200 dólares de charcutería. Pero al igual que el protagonista de la canción de Cash, no se robó todo el jamón de golpe: lo hizo tres, cuatro o cinco piezas a la vez. De acuerdo con Canton Repository, la mujer —cuya identidad aún no ha sido revelada— había trabajado en la tienda de delicatessen del supermercado Giant Eagle de Bolivar durante los últimos ocho años.

Videos by VICE

Durante su tiempo como empleada, la mujer supuestamente tomó hasta cinco rebanadas de jamón todos los días, aunque de vez en cuando lo intercambiaba por salami. El gerente de prevención de pérdidas de la tienda informó sobre el robo después de recibir un aviso sobre el robo de jamón, y la empleada tuvo que admitir el viernes pasado su crimen ante los agentes del departamento del sheriff del condado de Tuscarawas.

Un trabajador del Giant Eagle hizo los cálculos sobre los refrigerios diarios de la mujer y determinó que consumió más de 9,000 dólares de carnes frías. Como señaló un comentarista de Facebook, Giant Eagle debe vender un jamón de lujo: si la empleada se comió 60 gramos por día, cinco días a la semana, durante ocho años —y suponiendo que no se tomara un día libre del trabajo o de comer jamón— eso suma 120 kilos de jamón. Si la tienda estimó su robo en 9,200 dólares, entonces su jamón cuesta 17.5 dólares por kilo, que es casi tres veces mayor que el precio de los jamones premium.

“Si bien nuestra oficina recibió un reporte del problema por parte de la tienda, no se ha realizado ninguna determinación de los cargos”, escribió en Facebook el sheriff del condado de Tuscarawas, Orvis Campbell. “El procedimiento es enviar el reporte a la Fiscalía y ellos son los que deciden”. Campbell aclaró que la mujer no ha sido arrestada y, en su opinión, “no se han formulado cargos por delitos graves”, a pesar del robo.

El ladrón de Cadillacs de Johnny Cash al menos consiguió armar un auto. Esta mujer apenas consiguió unos bocadillos.