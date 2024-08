Este hombre amenazó al personal de un restaurante porque no tenían aderezo Ranch

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Si pides algo en un restaurante, y el personal te dice que se les terminó el aderezo ranch, hay muchas maneras en que podrías manejar la situación. Podrías asentir y decir: “Está bien”; y podrías ordenar alguna salsa que sirva de sustituto; o simplemente podrías pedir un platillo diferente que no requiriera de dicho aderezo. Lo que no debes hacer es amenazar a cualquier empleado que tenga que mirarte a los ojos y decirte que, por el momento, no tienen aderezo ranch.

ClickOnDetroit informa que la policía recibió una llamada desde un restaurante aún no identificado en Sterling Heights, Michigan, después de que un cliente los amenazara al informarle que ya no tenían aderezo ranch. La situación no escaló a una agresión mayor, pero sí le pidieron al hombre que abandonara el lugar, lo cual hizo.

A veces los restaurantes no tienen lo que queremos, cuando lo queremos, pero podríamos tomarlo con calma, ¿no? Este incidente con el aderezo ranch ocurrió solo un par de semanas después de que una mujer hiciera destrozos en un restaurante de St. Luis, Missouri, después de enterarse de que no tenían helado de chocolate. Según un informe policial obtenido por The Smoking Gun, presuntamente ella “enfureció después de ordenar su comida”, le escupió a los empleados y luego rompió las ventanas del restaurante con un bate de béisbol. Abandonó la propiedad abordo de una SUV gris y, hasta el momento, no ha sido identificada ni detenida.

En enero, un hombre de la ciudad de Oklahoma, al parecer, no obtuvo suficiente salsa picante al detenerse en la ventanilla de un Taco Bell drive-thru, y respondió sacando una pistola y disparando más de una vez al restaurante. “Siempre que hay gente dentro de un negocio y alguna persona decide, por alguna razón, disparar dentro de ese negocio, se convierte en una situación muy peligrosa y somos extremadamente afortunados de que nadie haya resultado herido”, dijo el sargento mayor Gary Knight del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma.

Los empleados lograron encerrarse en el baño y, después de disparar, el hombre se marchó.

Tal vez deberíamos empezar a llevar con nosotros pequeños paquetes de salsa picante o catsup o cualquiera que sea el condimento de nuestra elección. O tal vez, solo por decir algo, podríamos calmarnos y aceptar que a veces los restaurantes se quedan sin suministros. Además, de cualquier modo, el aderezo ranch está sobrevalorado.