Esta pareja demanda a McDonald’s porque no querían queso en la hamburguesa 🍔

Artículo originalmente publicado por MUNCHIES Estados Unidos. Leer en inglés.



Si abriéramos una hamburguesa de McDonald’s para descubrir que tiene dos rebanadas de queso que no queríamos, la mayoría seguramente se encogería de hombros y la comería de todos modos. Algunos trataríamos de quitarlo antes de que se derrita por completo, otros podrían envolver la hamburguesa de nuevo, llevarla al mostrador y preguntar si pueden cambiarla por una sin queso. O bien, podrías manejar la situación de la forma en que lo hicieron Cynthia Kissner y Leonard Werner.

Videos by VICE

Ambos residentes de Florida presentaron hace poco una demanda contra McDonald’s, alegando que el gigante de la comida rápida los obligó a aceptar y pagar piezas de queso que no pidieron. La demanda afirma que McDonald’s solía publicitar hamburguesas sin queso pero, en algún momento, eliminó sin aviso esas variedades del menú. Ahora, los clientes se ven obligados a aceptar un cuarto de libra con queso o un cuarto doble con queso e, incluso si piden una sin queso, se les cobra el mismo precio.

Werner le dijo a Sun Sentinel que dejó de comer queso con las cuarto de libra para reducir la cantidad de lácteos en su dieta (porque el queso es claramente el problema de esta comida). Pero aún sin los lácteos, se dio cuenta de que estaba pagando la misma cantidad. «Empecé a hablar con algunos amigos abogados, diciendo: ‘¿Qué pasa aquí? ¿Pueden cobrar por algo que no me dieron? No está bien», dijo.

Andrew Lavin, el abogado que interpuso la demanda en nombre de Werner y Kissner, indagó cobrando por hora y descubrió que McDonald’s cobra entre .20 y .40 centavos adicionales por agregar queso a una comida sin queso; además, en la aplicación de McDonald’s o al realizar pedidos a través de aplicaciones de terceros, los clientes pueden comprar cuartos de libra sin queso, ahorrándose .30 o .90 centavos por hamburguesa. (Entonces, ¿por qué estas personas simplemente no usan la aplicación? Bueno, si Werner les desea Feliz Cumpleaños a otras personas escribiendo en su propio muro de Facebook es evidente por qué).

«A pesar de la disponibilidad de hamburguesas, los clientes se han visto forzados a pagar y seguir pagando de más por estos productos. Tuvieron que pagar dos rebanadas de queso que no quieren, no ordenaron y no recibieron, todo para conseguir el producto que deseaban», escribió Lavin en la demanda. (Personalmente, me gusta que sugiera que sus clientes pobres se ven obligados a comer hamburguesas todo el tiempo).

Según la demanda de 32 páginas la disposición de McDonald’s para hacer que «con queso» sea la opción predeterminada de la Cuarto de Libra es una práctica comercial engañosa, viola las leyes antimonopolio de Estados Unidos y es «injusta y engañosa para el público». También dice que los dos demandantes «sufrieron lesiones como resultado de la compra porque se les cobró de más, y se les exigió que pagaran por el queso […] que no querían y no recibieron». ¡SUFRIERON LESIONES!

En una declaración, un portavoz de McDonald’s se encogió de hombros y dijo: ‘Nah’.

«No creemos que los reclamos en esta demanda tengan mérito legal», dijo la compañía. «La Cuarto de Libra anunciada viene con queso. Pero tratamos de satisfacer las solicitudes de nuestros clientes permitiéndoles personalizar sus pedidos, como hamburguesas sin queso. Además, los propietarios y operadores de McDonald’s determinan que los precios de los menús sean competitivos en su mercado».

McDonald’s tiene 21 días para responder a la demanda. Por favor envía tus pensamientos y oraciones a Leonard y Cynthia, quienes tendrán que gastar 2 dólares adicionales en queso durante ese tiempo, por lo menos.