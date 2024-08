Un restaurante demanda al show de Gordon Ramsay por hacerlo lucir inmundo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Este no ha sido el mejor verano para Gordon Ramsay. A principios de agosto, dos clientes en su restaurante Hell’s Kitchen en Las Vegas sufrieron quemaduras debido a un cóctel flameado. Y, la semana pasada, Ramsay fue demandado por los propietarios de un restaurante de Nueva Orleans, todo debido a un video clip de hace siete años que fue publicado en Facebook.

El Oceana Grill apareció en un episodio del show televisivo ya cancelado de Ramsay, Kitchen Nightmares. La división de mariscos del Barrio Francés no estaba encantada con la forma en que la presentaron —de hecho, demandó en 2011 para evitar que ese episodio fuera transmitido alguna vez— y no estaba lista para hacer clic en “Me gusta” cuando un clip del programa fue publicado recientemente en la página de Facebook de Kitchen Nightmares. (El video acumuló rápidamente más de un millón de visitas antes de ser eliminado).

Según The Advocate, la empresa matriz de Oceana Grill entabló una demanda contra Ramsay y la productora detrás de Kitchen Nightmares casi inmediatamente después de que el video de cinco minutos reapareciera en línea, alegando difamación, buscando la reparación de los daños y pidiendo a la corte que evitara que ese material fílmico fuera usado de nuevo. (De acuerdo con este documento judicial, las dos partes llegaron a un acuerdo en 2011 que “restringió” el uso de ese material, aparentemente esta reciente publicación de Facebook violó el acuerdo). La demanda también alega que los productores manipularon algunas escenas para hacer que el restaurante se viera muy mal al aire.

“Durante el rodaje del episodio, los demandados hicieron todo lo posible para dramatizar e incluso fabricar problemas en el restaurante para aumentar los niveles de audiencia”, dice la demanda. “El video retrató intencionalmente a Oceana y sus empleados bajo una luz patentemente falsa y negativa, ya que representaba al atractivo restaurante como un fracaso, insalubre y mal administrado”.

Entonces, ¿qué había en ese clip? Un montón de cosas repugnantes, especialmente para cualquiera que pudiera considerar comer en Oceana Grill. O para cualquiera que actualmente sea el dueño de Oceana Grill. El segmento, que salió al aire durante la transmisión original de la serie en FOX, incluye imágenes de Ramsay “vomitando después de abrir un contenedor de camarones”, encontrando a tres ratones muertos en una trampa para roedores y discutiendo con el chef. También muestra a los clientes quejándose de su comida, devolviéndola y siendo más o menos ignorados por el chef.

“Ninguno de los eventos descritos anteriormente fueron reales, pero fueron ideados y orquestados por los acusados para que su show tuviera más drama”, dicen los abogados del restaurante. Un exmiembro de los camareros probablemente estaría de acuerdo con ellos. En una publicación de 2016 en Chowhound, un usuario que dijo haber sido mesero de Oceana Grill cuando se filmó el episodio negó que el restaurante se pareciera a lo que se veía en televisión.

“En primer lugar, la edición es fundamental. Los días no están en orden cronológico en el episodio”, escribió el usuario. “En gran parte todo eso fue escenificado. [Kitchen Nightmares] en realidad eliminó las fechas de la comida en el refrigerador. Ramsay en realidad no vomitó. La rata en la sala de ostras apareció mágicamente. Nos dijeron que intencionalmente sirviéramos mala comida. No estoy mintiendo. Y luego nos dijeron que le cobráramos a la gente por ello”.

Desde la perspectiva de Oceana Grill, no sólo fueron (presuntamente) fabricadas o exageradas esas escenas, sino que también fueron filmadas hace siete largos años. “El problema que tenemos es el hecho de que es material muy engañoso”, le dijo Daniel Davillier, abogado de Oceana Grill, a Advocate. “La gente piensa que es algo actual, cuando en realidad es muy viejo”.

Esa vieja pesadilla de la cocina también podría haberse convertido en una costosa pesadilla de la corte.