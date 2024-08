La última tienda de Blockbuster quedará inmortalizada en una cerveza artesanal

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

El año pasado, un Redditor de 34 años dijo que podía usar su credencial de Blockbuster como identificación cuando compraba cerveza porque, en su opinión, el hecho de tener una significa que es mayor de 21 años. “La usé en una tienda de comestibles”, escribió. “[El cajero] se rió y dijo ‘Ya tienes edad suficiente. Maldita sea’”.

Si nuestro Redditor en cuestión todavía tiene esa credencial, necesita completar el círculo e ir al último Blockbuster en Estados Unidos para comprar una botella de su cerveza de edición limitada. El Highlander de los Blockbusters se encuentra en Bend, Oregón, y recientemente unió fuerzas con los fabricantes locales de cerveza 10 Barrel Brewing Co. para lanzar una cerveza de edición limitada. (Sí, el videoclub de Bend es realmente el único Blockbuster que queda en el mundo. Incluso el de Anchorage, Alaska, al que John Oliver donó el suspensorio de cuero que Russell Crowe usó en Cinderella Man, ya cerró sus puertas. Tanto el videoclub de Anchorage como el de Fairbanks cerraron en julio).

La cerveza, que se llama The Last Blockbuster, tiene el familiar logo de un boleto roto en amarillo y azul, y un sabor que te hará considerar, ya en estado de ebriedad, marcarle al cajero que te permitía alquilar películas de horror con clasificación C cuando todavía estabas en la preparatoria. (No lo hagas. Ya debe tener 40 años y seguramente todavía habla en un monótono y apasionado sobre “La Ocarina del Tiempo”).

“La cerveza The Last Blockbuster combina a la perfección con unas palomitas de maíz sabor mantequilla y tu chocolate favorito, por su cuerpo ligero, su acabado suave y sus pequeños toques de nostalgia”, le dijo Chris Cox, cofundador de 10 Barrel Brewing, a Business Insider.

Pero The Last Blockbuster estará disponible por un período más corto que, um, el último Blockbuster. Será lanzada el 21 de septiembre durante una fiesta del barrio de Bend, y por un tiempo limitado también la podrás encontrar en seis pubs de 10 Barrel, en East Bend, West Bend y Portland, Oregon; Boise, Idaho; Denver; y San Diego.

Según The Bulletin, el Blockbuster de Bend aún ofrece nuevas membresías y tiene un plan mensual de $30 dólares que les permite a los miembros tener tantos alquileres de dos películas a la vez como puedan. “Vemos la importancia de estar aquí”, dijo la gerente de la tienda Sandi Harding en marzo. “Definitivamente somos relevantes”.

Dijo también que todavía recibe solicitudes de “personas que quieren que les imprima una credencial de socio Blockbuster y se la envíe por correo”. Por supuesto ella lo hace: puedes usarla para comprar alcohol. Tal vez incluso para comprar una cerveza Black Ale con el nombre del videoclub que todos amábamos tanto.