Hablamos con Nacho Vidal sobre por qué Instagram no verifica a los actores porno

El único Nacho Vidal que hay en Instagram con el símbolo azul de verificación es el jugador del Osasuna. Nacho Vidal, el actor porno, hace años que intenta que le certifiquen su cuenta de Instagram pero sin éxito alguno. No es por ego, es también por la seguridad de los otros usuarios de la red social.

El famoso actor porno asegura que recibe peticiones a diario de chicas que quieren que les ayude a debutar como estrellas en el porno. Los escritos van acompañados de fotografías de alto contenido erótico, pero Nacho nos dice que él ya hace tiempo que ignora este tipo de solicitudes. De hecho, aparte de gestionar él mismo sus redes, tiene un equipo detrás que le lleva la comunicación externa y nunca contesta a los mensajes.

Videos by VICE

“No quiero desvirgar a nadie dentro de la industria”, me dice, “sé de casos de chicas que han rodado 10 escenas en su vida, que les han pagado 5000 pavos y cuyas familias o parejas les han repudiado por ello; se han visto por todos sitios en internet y les han arruinado la vida”, nos comenta. Por eso él recurre a agencias especializadas en actrices del porno para hacer su particular casting.

MIRA:

Pero el tema que hoy nos concierne es otro muy distinto, aunque de alguna manera está relacionado. El caso es que, según nos cuenta, hace relativamente poco varias chicas se pusieron en contacto con la persona que lleva sus redes diciéndole que había varios perfiles en Instagram de gente que se hacía pasar por Nacho Vidal. “Me empezaron a enviar centenares de mensajes diciendo que alguien que decía ser Nacho Vidal tenía fotografías suyas en pelotas”, explica.



Si buscáis Nacho Vidal en Instagram veréis que la suya no es la única cuenta activa. Hay usuarios que incluso ponen entre paréntesis actor porno, aunque el número de followers les delata. “Yo no contesto a la gente, y creo que hay personas que por la ilusión de querer que les conteste o bien por desconocimiento agregan a otra persona y le empiezan a escribir, quizás pensando que es otra cuenta mía o algo así”, nos dice.

“Esto podría ser algo peligroso en el caso que fueran menores de edad. Podrían llegar a creer que están hablando con alguien que realmente no soy yo y podrían estar abusando de todas estas mujeres. Les envían fotos desnudas a alguien que podría ser un pederasta”, asegura Nacho.

“La gente no es consciente de que hay niños que me buscan y hablan con alguien que se hace pasar por mí sin saber qué pasa después. Con todos mis respetos, pero creo que hay gente que no entiende cómo funcionan las redes sociales. ¿Cómo pueden mandar una foto íntima suya a alguien que tiene 10 seguidores pensándose que soy yo?”, se pregunta.

Por un lado, según nos dice, a él personalmente le afecta, porque no sabe qué hará la otra persona con todo este material, pero por otro lado nos comenta que si tuviera que estar denunciando la suplantación de identidad sería un no parar. Aunque se trata de un delito de usurpación de identidad en las redes y es algo denunciable si son varias las cuentas falsas y vuelven a aparecer cada dos por tres podría ser un proceso interminable.

“Sinceramente, no entiendo por qué a los actores porno no nos dejan verificar nuestras cuentas, sería mucho más seguro para todo el mundo que la gente sepa quién hay detrás de cada perfil”. Según nos dice, hace mucho tiempo que ha pedido la verificación y ha mandado el formulario repetidas veces, pero no recibe contestación alguna. Por eso ha decidido hacer este vídeo para denunciar la situación y alertar de los peligros que puede comportar el hecho de que no se les verifique.

En él se ve cómo varias cuentas de personas que dicen ser él anuncian falsos castings y por mensaje piden fotos y vídeos porno para poder participar. Uno de los mensajes que utiliza el impostor para anclar a sus víctimas es “Si te interesa el mundo del porno, es una buena oportunidad para darte a conocer. Además, tener sexo con Nacho ya es un premio para muchas”.

Nacho Vidal explica que están suplantándole y consiguiendo fotos de tías y que la red social sigue sin hacer nada. De momento siguen sin responder. “Es un tema de política interna de Instagram”, nos dice el actor. “Hay actores y actrices con más de 3 millones de seguidores que no tienen su perfil verificado. Es una auténtica tontería y además, aparte de que a mí personalmente me deja como el culo si alguien actúa mal con mi nombre”, explica.

Si bien es verdad que hemos encontrado un par de cuentas como la de Rocco o la de la actriz Nicolette Shea que sí están verificadas, la explicación podría ser que ellos forman parte de la cultura popular y quizás a base de la insistencia han conseguido el símbolo azul. Nacho sí tiene verificación tanto en Twitter como en Facebook. La única red social que se resiste a dárselo es Instagram.

Nacho Vidal insiste en que cumple las normas de esta red y por tanto deberían verificarle: “Yo no pongo pornografía en mi cuenta, pero ni una teta. Yo cuelgo fotos de mi día a día, con mis caballos y no de los rodajes. En cambio, en Instagram puedes encontrar cuentas que burlan las normas y no las cierran. Yo pongo en Instagram culos y salen un montón de vídeos de chicas haciendo shaking, que no me diga Instagram que es para proteger a los niños porque yo me he masturbado muchísimas veces con fotos de Instagram. La pornografía está en los ojos que la miran”, explica.

“Deberían reflexionar un poco sobre los peligros que eso puede comportar. Si de verdad quieren proteger a los menores, deberían hacerlo chequeando cuentas como la mía. Luego a cualquier matado sí le verifican, pero a nosotros, por quienes somos y porque nos dedicamos al porno, no, cuando podría afectar mucho más a los usuarios de esta red”, asegura Nacho Vidal. Por eso tanto él como su equipo esperan que después de hacer visible este caso se pongan manos a la obra y cedan a sus peticiones.

Por el momento Instagram no ha respondido a nuestras preguntas.

Sigue a Alba en @AlbaCarreres.