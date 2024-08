Escucha los nominados a mejor banda sonora en los Oscar 2018

Como es costumbre cada año sagradamente en la segunda mitad de enero, La Academia de Cine de Hollywood hace uno de los más grandes anuncios de la industria cinematográfica mundial: los nominados a los premios Oscar. Hoy, 23 de enero, se dieron a conocer los seleccionados en cada una de las categorías para la edición número 90 que se llevará a cabo el 26 de febrero.

Vale la pena decir que dentro de las favoritas se encuentra The Shape of Water del director mexicano Guillermo del Toro con 13 nominaciones.

Videos by VICE

Y como lo que nos compete es la música, aquí una pequeña mirada a los nominados a la categoría de Mejor Banda Sonora:

Dunkirk

La dupla Nolan- Zimmer, que históricamente nos ha entregado bandas sonoras tan potentes como la de Batman: The Dark Knight, Interestellar e Inception, vuelve este año a juntarse con Dunkirk, un soundtrack en constante tensión, angustiante y con un paisaje sonoro oscuro y denso.

Lee también:

The Shape of Water

The Shape of Wather, del director mexicano Guillermo del Toro, quiere arrasar con los Oscar: recibió, aparte de ésta, otras 12 nominaciones. El soundtrack, realizado por el compositor francés Alexandre Desplat, ya ganó hace unas semanas un Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora.

Star Wars: The Last Jedia

John Williams, compositor de bandas sonoras, clásicas y re clásicas, como las de Jurassic Park, E.T. Extraterrestre y Home Alone (la que nuestros especialistas en traducción titularon Mi Pobre Angelito), continúa su trabajo en la serie de Star Wars, ofreciéndonos 20 pistas donde sale a flote la

esencia de los primeros episodios.

Fantom Thread



https://www.youtube.com/watch?v=fCNsHSJrn9M

Jonny Greenwood, guitarrista de la banda británica Radiohead, ya había sido nominado con éste mismo trabajo en los premios Globo de Oro, al comenzar el año. Esperamos mejor suerte para él en su primera nominación a los premios Oscar.

Three Billboards outside of Ebbing, Missouri

https://www.youtube.com/watch?v=crjPRji0mvU

Aparte de Monsters of Folk y Joan Báez, entre otros, la música de este film es escrita en su mayoría por el veterano Carter Burwell, quien fue nominado a los Oscar en el 2015 en la categoría de Mejor Música Original con la película Carol.