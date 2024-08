Una Oda a ‘Ladies Night’ de Lil’ Kim, uno de los mejores posse cuts de todos los tiempos

Articulo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Durante décadas, el hip hop ha perpetuado el mito de que solo una mujer a la vez puede dominar el género. La tensión aumentó públicamente en los años 90 entre Lil ‘Kim y Foxy Brown, después entre Trina y Khia, y más recientemente entre Nicki Minaj y Cardi B. Sin embargo, el nuevo tipo de mujeres en el rap no solo suscitan frenesí entre su propia base de fanáticos, sino que además están uniendo fuerzas en colaboraciones como “Three Point Stance” y “Twerk”. Pero ninguna de estas colaboraciones ha reunido a un grupo tan robusto como el éxito de 1997 “Not Tonight (Ladies Night Remix)” de Lil ‘Kim. Solo Queen Bee podría disputarles un verso a Missy Elliott, Da Brat, Lisa “Left Eye” Lopes y Angie Martinez de la estación de radio Hot 97 en el pináculo de sus carreras. “Ladies Night” es tan festiva como una noche de chicas y es la prueba de que las mujeres en el rap podían, y aún pueden, unirse incluso cuando la industria dice que solo hay espacio para una.

Videos by VICE

No es posible reconocer “Ladies Night Remix” sin mencionar la versión original “Not Tonight”, que era una especie de himno, independientemente de lo obscena que pareciera su demanda de sexo oral por parte de los hombres. Un grupo de mujeres canta descaradamente a coro: “I don’t want dick tonight / Eat my pussy right” [No quiero pito esta noche / Chúpamela bien]. Las mujeres en el hip-hop podían hacer lo que hacían los hombres, pero nadie sabía hacer peticiones como Kim, quien menciona los nombres de los chicos que conoció en Flatbush y Avenue U con una indiferencia que las composiciones de Drake todavía no alcanzan. Al final de la canción, Kim establece que ella es más que sus ultimátums. Ella es la Primera Dama de Junior M.A.F.I.A, después de todo. “I got my own Benz, I got my own ends, immediate friends” [Tengo mi propio Benz, tengo mis propios fines, amigos inmediatos], dice rapeando. Tampoco dudó en presentarnos a las mujeres de su círculo íntimo cuando “Not Tonight” obtuvo su remix oficial en la banda sonora de la película Nothing to Lose de Martin Lawrence en 1997.

Hay pocas referencias en “Ladies Night” al sexo oral que fue telón de fondo de la conversación en “Not Tonight”, pero eso no impide que cada mujer se exprese sin limitaciones. La “Voz de Nueva York” y exlocutora de radio Hot 97, Angie Martínez, presume que haber escrito sus versos la noche previa a la grabación no le impide ser “la novata en este equipo estelar”, una muestra de talento previa a su álbum debut Up Close and Personal que llagaría cuatro años más tarde. Kim avanza en sus versos haciendo referencias a los 90 con la mención del baile Bankhead Bounce y de películas como New Jack City y Set It Off, como si estuviera acumulando recuerdos para después. Da Brat de Chicago impresiona con sus determinantes versos sobre fumar marihuana en el extranjero, y Missy se las arregla para robarse un verso en el último minuto, diciendo en broma que Kim solo la está utilizando para hacer una interpolación del éxito del mismo nombre del grupo Kool and the Gang en 1979. Sin embargo, la línea más memorable es la de la letrista Left Eye del grupo TLC, quien era experta en controlar su propia narrativa en la era previa a las redes sociales. “I be the one to blame as the flames keep rising / To the top and it don’t stop” [Soy la culpable de que las llamas sigan creciendo / Hasta la cima y no se detienen], rapea refiriéndose al fuego que provocó en la mansión de su exnovio y jugador de los Atlanta Falcons, Andre Rison, tras las acusaciones contra él por abuso físico. Con cameos en el video de artistas como Mary J. Blige, Queen Latifah, y SWV, “Ladies Night” demostró que las mujeres en el hip hop eran capaces de apoyarse unas a otras.

Más de 20 años después, la canción orquestada por Lil ‘Kim sigue siendo uno de los posse cuts más importantes de la historia del rap. Juntas, estas mujeres crearon una composición con los sonidos que habían establecido por separado en álbumes como Hardcore, Supa Dupa Fly, CrazySexyCool y Funkdafied. El quinteto sabía que amplificar la luz de una no significaba atenuar la de otra. En las décadas posteriores a “Ladies Night”, no ha habido una colaboración entre mujeres que sea tan trascendental como esta. Por primera vez en una década, siete raperas se encuentran en la lista Billboard Hot 100 de este año, evocando la amplitud y diversidad de finales de los 90. Los nuevos talentos como Cardi B, Megan Thee Stallion, Tierra Whack, Rico Nasty, City Girls, Lizzo, Yung Baby Tate y Saweetie le han hecho la señal del dedo medio a la retórica arcaica que pone a la competencia por encima de la colaboración. Están desmantelando la cultura tóxica del fan obsesivo, saliendo de fiesta juntas y considerándose hermanas unas a otras. La energía de las sucesoras del rap sugiere que el mundo está listo para otra “Ladies Night”.

Kristin Corry es escritora de Noisey. Síguela en Twitter.