Nueve estelares de la entrevista de Kanye West con Charlamagne Tha God

Kanye West ha estado jodiendo con éxito las mentes de muchos de nosotros con su última tormenta de tuits de casi dos semanas. Ye ha pasado de tuitear mensajes de amor a respaldar a los derechistas a profesar su amor por Donald Trump. Y en medio de todo lanzó un par de canciones que son francamente extrañas por diferentes razones. Estos días en las comunidades en línea reinó la expectativa de que, en algún momento, el Sr. West explicara este aluvión de pensamientos sin filtro, ya sea a través de un álbum o de algún tipo de comunicado de prensa.



Hoy, el deseo se cumplió cuando Kanye subió una entrevista con Charlamagne Tha God a un sitio web llamado wegotlove.com. Durante la conversación de dos horas, Kanye habló sobre sus batallas con la salud mental, su relación con JAY-Z y sus nuevas filosofías. Estas son algunas de las citas más importantes de la entrevista.

1. Sobre su salud mental e ir a terapia.

«Nah, uso al mundo como mi terapeuta. Cualquiera con quien hable es mi terapeuta. Los atraeré a la conversación. Hablaré de las cosas … Y dejo eso como un consejo: Usa a las personas a tu alrededor como terapeutas porque probablemente ellos sepan más sobre ti. Igual un terapeuta puede tomar un curso acelerado sobre Ye y luego viene y quiere darme un consejo. No digo que los terapeutas sean malos, pero me gusta hablar con familiares y conocidos. Y los mantengo en el teléfono durante 45 minutos simplemente hablando de cosas «



2. Sobre los problemas con JAY-Z, los cuales se escalaron con la canción «Kill JAY-Z».

«Creo que los problemas con Jay—el problema—se reduce a información. Estoy muy hambriento de información. Necesito información más de lo que necesito validación. Más de lo que necesito finanzas. Si aprendo a pescar, puedo alimentar a mi familia para siempre … Ese concepto de que él me dio el dinero, eso es lo que me frustró porque, de hecho, el dinero lo recibió de Live Nation. Es normal que alguien cierre con alguien un trato de una gira. Pero el hecho es que estaba redactado como si viniera de él: soy una persona muy leal y emotiva. Eso me hizo sentir que debía mucho más que solo el dinero por el hecho de que proviniera de él. Me puso en algo más que una especie de situación controlada».



3. Sobre cómo según él, después del ahora infame momento con Taylor Swift en los VMAs de 2009, luchó por tener consistentemente tiempo aire en radio.

Desde el momento Taylor Swift, nunca ha vuelto a ser lo mismo con la radio, por el poder que sea todo ha sido más difíciles tras eso.

4. Kanye profundizó en la pérdida de confianza que sentía después de su hospitalización:

Una de las cosas increíbles cuando salí del hospital fue que había perdido la autoconfianza. Y se podía ver. Y guau. Nunca tuve empatía por las personas que carecían de confianza. Tenía mucho de ella, no sabía cómo era estar sin eso. […] Simplemente no era confianza nivel de Black Panther / Superman. Fui colocado en una simulación. Podía ser moldeado y controlado completamente si ese fuera el caso. No hablaría. […] No tenía mi confianza. Así que ese superpoder—si por cualquier cosa quedara sin hogar— podrías haberme quitado todo. Podrías hacerme caer en una cosa tipo Black Mirror. Antes Podías poner mierda en los medios y decir que Ye se cogió a una cabra … y no me quitarías mi autoconfianza.

5. ¿Habló de Bitcoin? Apuesta un riñón a que lo hizo:

«ESE fue el momento en que quise usar Bitcoin, cuando vi a Harriet Tubman con un billete de $ 20 … ¿Por qué tienes que seguir recordándonos sobre la esclavitud? Pon a Michael Jordan en uno de $20 «.

6. Kanye también habló de racismo y Trump

Sentí como cuando por fin expresé lo que sentía, fue casi como ese momento de Clayton Bigsby en Chappelle’s Show ,cuando les explota la cabeza. Mi’ Ye, a George W. Bush no le importan las personas negras, tienes que rapear contra Trump a toda costa. Muchas personas a mi alrededor dicen no expreses tus sentimientos. Por su marca, […] ¿qué hace a George Bush más racista que Trump? Mi respuesta es, bueno, el racismo no es el factor decisivo para mí. Si ese fuera el caso, no viviría en Estados Unidos. En esta comunidad cerrada, lo manejo [al racismo] «.



7. Habló de su fracaso con Nike

«Sentía amor por Obama. Sentía amor por todos. Pero sentía que Obama era perfecto. Era casi como Nike. O Nike cuando yo estaba con Nike. Cuando llegue mi karma, lo aceptaré en tiempo real. Tengo algo de karma esperándome. Fue desgarrador para mí tener que dejar a Nike. Pero se niegan a permitirme obtener regalías de mi calzado y yo sabía que tenía el calzado más moderno del mundo. Solo dijeron mira, puedes hacer 5,000 zapatos o 10,000 zapatos y le daremos algunas de las regalías a tu organización benéfica favorita. Pero no fue nada para construir. Ahora, estamos construyendo fábricas».

8. Hacia el final de la entrevista, Charlamagne y Kanye volvieron para hablar más sobre su afecto por Donald Trump. Ye parecía sugerir que se identificó con el presidente como un outsider.

Amo el cambio real. Me encanta desafiar la norma. Amo a las personas que no lo aman [A Trump] Me encanta el hecho de que estén hablando. Y todos están dando sus opiniones nada más. Todos se expresan. Me encanta eso He estado esperando este momento. Este es un momento Ye en el tiempo. Mi papá es un activista y mi madre era una activista. Estábamos en marchas y esas cosas. Siento esa energía llegando a un punto ahora.

No tengo todas las respuestas que se supone que tiene una celebridad, pero puedo decirte que cuando se estaba postulando sentí algo. Es como, el hecho de que ganó, demuestra algo. Demostró que todo es posible en Estados Unidos. Que Donald Trump pueda ser presidente de América. No estoy hablando de lo que ha hecho desde que estuvo en el cargo. Pero el hecho de que fue capaz de hacerlo. ¿Recuerdas cuando dije que iba a postularme para presidente? Tenía gente que estaba cerca de mí, amigos míos, haciendo bromas, haciendo memes, hablando de mierda. Ahora es como, «Oh está comprobado que eso podría haber sucedido». Sentí lo no convencional. Incluso de lo que estamos haciendo en la moda para mí, ser el niño con las Polo de color rosa, ser franco conmigo por el asunto de Taylor Swift o por George Bush, o con quién estoy saliendo, con quién me estoy casando, qué Estoy hablando de. Todo esto es extraño, así que cuando veo a un outsider infiltrarse, conecto con eso.

Virgil trabajando en Louis Vuitton, Trump estando en LA OFICINA, es el momento para lo poco convencional. No soy un pensador tradicional. Soy un inconformista. Entonces eso se relaciona con la parte no conformista de mí. Ahora, ya sabes, pero también soy productor, me gusta romper. ¿Cuál es la versión de Ye? La versión de Ye es tal vez la campaña de Trump y los principios de Bernie Sanders. Sería mezclar y así. Pero pienso que ambos son necesario.



9. Kanye también reflexiona más sobre su estado mental y su hospitalización, diciéndole a Charlamagne que momentos de esa época están entre los peores de su vida.

Nah, nah. Estoy feliz de que haya sucedido. Estoy feliz de haber ido al otro lado y haber regresado. Quiero señalar el momento en que estás en la cama del hospital y estás al lado de tu amigo y les dices «No dejes que esta persona se vaya de mi lado» y te ponen dentro de un ascensor y te llevan todo tu amigos lejos de ti. Ese fue el momento más aterrador de mi vida. Pensé que iba a ser asesinado.

La conversación termina con una nota positiva. Mientras la pareja camina a través de 300 acres de tierra adquirida por Kanye, Charlamagne le pregunta qué cree que el Kanye de College Dropoutpensaría del actual Kanye.



«Creo que estaría feliz, satisfecho y se la creería» dice: ¿Sabes cómo la gente dice que no lo cree llegar? Yo siempre lo creí Estamos parados en mi primera propiedad. Voy a ser uno de los mayores desarrolladores de bienes raíces de todos los tiempos, lo que Howard Hughes fue para los aviones y lo que Henry Ford fue para los automóviles «

Termina con una declaración final: «Vamos construir ciudades»



Este texto apareció originalmente en Noisey US