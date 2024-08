Hablamos con One Path sobre su nuevo disco y sobre la vez que Daddy Yankee viajó en un coche volador

Desde los últimos trabajos de Javi, más conocido como One Path, ya se podía intuir una cierta admiración por la producción cercana al reggaeton. Esa metamorfosis que está viviendo el productor y músico ha estallado en Sin Plomo, su último disco que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Un disco hecho exclusivamente para ser bailado y que tiene hits como Rompe o Bailemos, que emanan de la influencia estética y musical de los ritmos urbanos de los 2000.

Un tributo al trabajo de Daddy Yankee como eje central justifica el movimiento cíclico que se lleva a cabo en este álbum, que en algunos momentos recuerda a Guinda, su anterior disco, pero con un aire nuevo, como si lo hubiese deconstruido y vuelto a montar, con una fuerza, un movimiento y una energía mucho más radical.

Hoy estrena el videoclip de “2004”, uno de los temas más dance del disco en el que colaboran Pepe : Vizio y que está dirigido por Luis Moranta y Raúl Fullea de LeFLMS. Hablé con One Path sobre su idolatría a un género que se ha convertido en religión, el camino que está tomando su música y el “Lamento Boliviano”.

VICE: Siempre te has declarado fan de Daddy Yankee pero hasta ahora has dicho que era una referencia lejana y no tanto una influencia directa. Ahora, después de sacar Sin plomo, ¿crees que ha subido ya al primer puesto entre tus influencias musicales?

One Path: Daddy Yankee siempre tendrá su altar, pero diría que en este disco, aunque las miras hayan estado puestas en el sonido del momento que Daddy Yankee y “Gasolina” representan, mi intención no ha sido seguir esa línea ni replicarla, sino llevarlo a un terreno contemporáneo y a mi manera. Mi principal influencia ahora mismo diría que es J Balvin.

¿Con qué reggaetonero de la vieja escuela te gustaría colaborar? ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre los shows de la música urbana entre Latinoamérica y España? Me encantaría hacer algo con Tego [Calderon]. A nivel de espectáculo creo que nos queda mucho por recorrer hasta alcanzar el nivel de Daddy Yankee llegando al escenario en un coche volador.

Hablas mucho del machismo en la música y de las mujeres como fuente de inspiración, ¿cuál crees tú que es la vinculación entre estas dos cosas? ¿Crees que es contradictorio? ¿Cómo ves tú desde tu posición de privilegio el este tipo de situaciones y qué crees que deberíais hacer desde la industria para evitarlo? El machismo en la música no es más que el reflejo del machismo en nuestra sociedad, por lo que es algo que se debe luchar de raíz y no nos debemos conformar con pequeños detalles. Mi posición siempre ha sido de tratar de no empeorar la situación, de no entorpecer, de escuchar en lugar de hablar. Precisamente por nuestra posición de privilegio vamos a estar en muchas situaciones en las que creemos que estamos haciendo un bien hablando nosotros, cuando considero que lo mejor es hacerse a un lado y dejar que quienes verdaderamente tienen algo que decir lo digan de propia voz. Todavía me queda mucho que aprender y corregir.

¿En su momento se habló mucho de las reinas del trap y de la música urbana, ahora ya parece que las nuevas artistas generan menos expectativas, ¿será la mujer también quien salve el reggaeton y a la música urbana en general? ¿Mujeres que a nivel internacional pondrías a la altura de Daddy Yankee? Creo que vivimos en una época en la que las expectativas y la atención duran muy poco. Ya no se habla tanto del trap ni de la música urbana a nivel general, pero creo que igualmente, sea cual sea la nueva etiqueta que surja ahora, se debe impulsar que vaya asociada a nuevas identidades, una dinámica que siento que poco a poco ya se va llevando. La música urbana día de hoy considero que se ha ido definiendo en gran parte por los hits de artistas como Karol G, Anitta, Becky G o Natti Natasha, que han hecho algunas de las canciones más memorables de los pasados años.

¿Consideras tus shows como un espacio seguro para ir a perrear?

Creo que hasta ahora, al menos hasta donde sé, no ha habido incidentes en mis conciertos. Cualquier persona que vaya a un show debería poder sentirse tranquila y libre de disfrutar del evento como desee y sin molestar o incomodar a los demás. En cualquier caso, quiero pensar que la gente que escucha mi música no necesita que yo le diga cómo comportarse.

A parte de la música ¿qué otras cosas te empujan a hacer reggaeton?

Hago reggaeton porque me gusta y me divierte, no hay demasiado más allá de eso.

En el cambio de dirección de estilo, ¿le darías más prioridad a cambiar el sistema de producción o a cambiar el tipo de música que haces?

Para mí lo que hago ha sido pop desde hace ya tiempo y lo sigue siendo, creo que el pop es una forma de hacer música y, en ese sentido, no ha cambiado gran cosa en mí. Sin embargo, en cada etapa trato de probar cosas nuevas, investigar y desarrollarme como toda persona hace.

Colaboras de nuevo con Cruz Cafuné, colaboración que parece ser indispensable para ti porque has repetido con él en varios trabajos, en “Ley” recuerdas al LP junto a Recyled J en el que colaboras con tus colegas BNMP. ¿Qué fue y será de esa música que hacíais? ¿Te has cansado de “La Muma” de la misma forma que de “Koala”?

Para mí todo funciona por etapas. Esta etapa es distinta y mi música es distinta, pero aunque yo haya cambiado, ganado y perdido, sigo siendo la misma persona que hizo esas canciones por lo que yo no considero que nada se haya quedado atrás, simplemente yo estoy más “palante”.





¿Por qué eliges a Kickbombo y Pepe : Vizio como colaboradores de estos temas más ‘reggaetoneros’? ¿Podrías hacer un tema igual de perreo con Cruz Cafuné?

Si bien todas las colaboraciones que tenía en mente no salieron, las que acabaron en el álbum creo que aportan detalles que complementan y completan la idea que tenía para el disco, cubriendo aquello que yo no soy capaz de plasmar y aportando un soporte que considero muy necesario. Cruzzie es diez veces más perreoso que yo o sea que está claro. Ojalá un día de estos.

¿Es “El Octonaje” el nuevo “Lamento Boliviano”? ¿Influencia directa o indirecta?

¡La influencia de “Octanaje” es Omega el Fuerte!

¿Qué canción de Sin Plomo dirías que es el hit pero crees que el público no valorará de la misma forma? ¿Pasó algo parecido con “Guinda”?

Una de mis favoritas es “Gané la paz”, por el momento que representa para mí. Pero igualmente todas son hits lol. No sé si llegará a ser como “Guinda”, que creo que el público la valora muy bien, una vez la llegué a cantar tres veces en un mismo show.

Hace mucho que no vemos referencia a los zumos, ¿estás bien? ¿Cuál es tu sitio favorito de Barcelona donde sirvan jugos?

No voy a estar dando la lata con lo mismo toda la vida, ¿no? Realmente tomo más zumos en casa que fuera, es más económico, sin un gasto tan grande de plástico y en ocaciones también más rico.

¿Cómo combinas tu faceta como rey del jugo y como Padre Yankee? ¿Cuál es la fórmula del éxito entre ambas?

Fórmulas del éxito no tengo ninguna, simplemente trato de fluir como gasolina.

¿Qué has pedido que haya en el backstage de Razzmatazz en tu próximo concierto en Fuego?

Lo que pedimos normalmente en mi rider creo que es agua, zumo natural, plátanos y cena vegetariana. No soy una persona complicada lol.

One Path estará este viernes en formato DJ Set en la sala Razzmatazz de Barcelona dentro de la fiesta de FUEGO.

