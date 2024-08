10 grandes plagios del rock en español

Este artículo se publicó originalmente en Noisey México.



»La imitación es la forma más sincera de admiración». La reina de las frases más trilladas para justificar que plagiaste alguna canción, algún tweet o alguna ilustración y pare de contar. Otra de mis favoritas es «comienza copiando lo que amas. Copia, copia, copia, copia. Al final de la copia te encontrarás a ti mismo». Esa viene del libro Steal like an artist de Austin Kleon, que recomiendo a cualquiera que esté en cualquier tipo de proceso creativo.

La música ya está inventada y me atrevería a decir que esos artistas increíbles que de verdad inventaron un género como Robert Johnson, Chuck Berry o Giorgio Moroder entre otros, ya no vienen más. Vivimos en una época en donde la tecnología nos ha abierto un nuevo mundo de posibilidades en donde casi todo parece el remix de un remix. Y ojo, no digo que eso esté mal. Hay una línea muy delgada entre la inspiración y el plagio, la tarea de cualquier artista es saber llevar la primera a su obra mezclándola con su sello propio. Todos tenemos influencias, a todos nosotros algún artista nos cambió la vida con una canción o disco y esto nos hizo querer crear algo.

El rock en español en su primera etapa nació imitando al rock en inglés, traduciendo lo que cantaban Elvis, luego The Beatles y luego decenas más. El más pesimista diría que desde finales de la década de los 40 estamos imitando a alguien, pero esto luego evolucionó con la proliferación de bandas que buscaban un sonido y voz propios a finales de los años 60. Acá llegamos a 1967 con »La Balsa», tema que muchos dicen que es la primera canción original de rock en español, compuesta por Tanguito y Lito Nebbia en Buenos Aires e interpretada por Los Gatos.

Mucha agua ha corrido debajo del puente luego de ese tema. Los Gatos inspiraron a muchos de los mejores y más exitosos músicos de América Latina para formar bandas increíbles que no tienen nada que envidiarle a las anglosajonas como Soda Stereo, Pescado Rabioso, Café Tacvba, Sui Generis, Serú Girán etc. Ahora, casi todos conocemos el caso increíble de Pxndx, a quien ya se le han dedicado artículos enteros hablando sólo de sus plagios: pareciera que su única misión en el mundo musical es robar temas ajenos para hacerlos propios.

Pero bueno, acá estamos para enseñarte que la única banda que roba no es Pxndx, que tus artistas favoritos y más respetados también tomaron su riff favorito y lo usaron para sus temas. Estos son 10 de nuestros robos favoritos del rock en español:

Gustavo Cerati, «Tabú»

Plagio a: The Spencer Davis Band – «New York Groove»

Bueno, comenzar la lista con uno de los músicos más grandes que parió Latino América siempre es bueno. Hasta los más grandes sangran al parecer. Igual, a Gustavo le perdonamos todo, ¿no?

Serú Girán, «Encuentro Con El Diablo»

Plagio a: Lynyrd Skynyrd, «Sweet Home Alabama»

Serú Girán es una de las bandas más increíbles que ha dejado la música en español, liderada por Charly García y Pedro Aznar. Quizás hay que ser sordo para no darse cuenta que esto es «Sweet Home Alabama».

Pxndx – «Miércoles»

Plagio a: Green Day – «Dry Ice»

Los reyes de esta lista. Podría haber tomado muchísimos temas de la discografía de Pxndx pero escogí uno al azar. Salió este.

Fito Páez – «Rey Sol»

Plagio a: Stevie Wonder – «Isn’t She Lovely»

Fito es uno de mis artistas favoritos de la vida, y este tema no puede quedarse fuera de la lista. Lo más divertido es que el tema »Rey Sol», es dedicado al nacimiento de su hijo Martín y el tema «Isn´t She Lovely» de Stevie es por el nacimiento de su hija Aisha. Grandes los dos.

Hombres G – «Marta tiene un marcapasos»

Plagio a: Simon & Garfunkel – «At The Zoo»

Una de las bandas más famosas de España, los Hombres G, esperan alrededor de 26 segundos para hacernos saber que escuchaban mucho a Simon and Garfunkel. Sean tantito pacientes y disfruten.

Nacha Pop – «La chica de ayer»

Plagio a: Piero – «La caza del bisonte»

Seguimos en España con Nacha Pop, un grupo musical madrileño de los 80 que tuvo la tremenda idea de buscar en la música de Italia a Piero de Benedictis para cometer un robo tan evidente que hasta te hace sentir un poco mal por el italiano.

Juana La Loca – «Sábado a la noche»

Plagio a: The Zombies – «Time Of The Season»

Admito que quedé bastante sorprendido ya que este tema de «Sábado a la noche» estuvo en mi cerebro por mucho tiempo debido al estribillo tan pegajoso que tiene. Al escuchar a Zombies, me di cuenta que los ácidos que consumieron para crear la portada del disco Odessey And Oracle también les sirvieron para crear ese estribillo que Juana La Loca les robó después.

Pappo – «Blues local»

Plagio a: Stevie Ray Vaughan – «So excited»

Uno de los maestros del rock argentino, Pappo y otro de los maestros del blues, Stevie Ray Vaughan. Ahora, ¿van a culpar a Pappo por tomar la canción de SRV y hacer una propia con base en ella? Creo que habría que demandar a media industria musical por robarle a SRV igual.

León Gieco – «Hombres de Hierro»

Plagio a: Bob Dylan – «Blowing In The Wind»

Bueno, acá podríamos perdonar si pensamos que esto es un cover en español al gran tío Bob. Así de evidente es esto. Hay que pensar que León uno de los cientos de artistas que tienen una carrera gracias a que escucharon a Bob y fueron deslumbrados. Y esa es una lista que incluye a gente como Leonard Cohen o Tom Waits. Así que todo bien, así era el plan maestro.

Los Redondos – «Masacre en el Puticlub»

Plagio a: The Beatles – «Wild Honey Pie»

Hay maneras de robarle a los Beatles, ya que casi el 80% de los artistas que vinieron después de ellos lo han hecho. Pero aun así, pareciera que hay quienes están buscando un poco de fama gratis y que Paul McCartney les eche una llamada o les envíe un mensajito al Whatsapp.

EXTRA

The Strokes – «One Way Trigger»

Plagio a: Maná «El Muelle de San Blás»

Me duelen mis dedos al escribir que The Strokes, al parecer, compuso un tema bastante parecido a uno de los éxitos de Maná. Pero es hasta gracioso compararlos, ya que pareciera una versión futurista 8 bit de la mujer de la que hablan en «El Muelle De San Blas» luego de que jugara mucho al Pac-Man. Pero así son los caminos de la música popular: misteriosos.

