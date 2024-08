Si quieres probar el poliamor, olvídate de los celos

¿Qué hay que hacer para llevar a buen término una relación poliamorosa? A continuación hablaremos de las complicaciones de una buena relación poliamorosa, desde la gestión del tiempo hasta el control de las emociones más complejas. El poliamor no trata solo de libertad sexual, sino también de asegurarse de estar emocionalmente disponible para varias parejas. En resumen, las cosas pueden complicarse si no te encanta comunicarte. Pero estar con varias parejas puede ayudarte a desarrollar diferentes partes de tu personalidad y a evitar que “esperes que alguien sea tu todo”. Y si funciona, puede ser muy gratificante. Estas son las respuestas de Karley Sciortino, de VICELAND, a algunas de las preguntas más candentes que plantean los policuriosos.

Las relaciones poliamorosas pueden ser complicadas. Fotografía por VICELAND.

Si alguien no quiere estar en una relación monógama, ¿qué opciones tiene?

Sciortino quedó con Effy Blue, una orientadora de parejas especializada en ayudar a los que quieren tener una relación no monógama. Define la monogamia como “ser fiel” a tu pareja, no tener intimidad física ni emocional con otra persona. Pero fuera de este acuerdo hay muchas opciones y no todas se consideran poliamor.

“Cuando sales de la monogamia, tienes varias opciones: puedes ser swinger, estar en una relación abierta o ser poliamorosa” explicó Blue. “Poli quiere decir mucho, así que poliamoroso significa muchos amores. El poliamor consiste en tener varias relaciones amorosas estables a la vez”.

Para intentar aclarar este lío, Blue celebra un evento mensual al que ha llamado Nociones básicas de poliamor, en el que explica todos los tipos de relaciones no monógamas, cómo son en la vida real y cómo gestionar tener múltiples parejas. Al igual que ocurre con las relaciones monógamas, no hay dos relaciones poliamorosas iguales”.

Foto por VICELAND

¿Cómo son las diferentes relaciones poliamorosas?

En Nociones básicas de poliamor, Blue describe las relaciones poliamorosas con figuras en una pizarra. Cada punto representa a una persona y la línea es su relación.

“Una V es básicamente una persona que sale con dos personas”, dijo Blue. Piensa en la persona del medio, la parte baja de la V, como si fuera la bisagra. Esa persona tiene dos relaciones diferentes y cada una de ellas puede satisfacer una necesidad. En este tipo de acuerdos, la comunicación es clave, porque permite mantener cada una de las relaciones de forma saludable.

“Algunas relaciones son una Z”, añadió Blue. “Aquí hay dos personas que están en una relación y otras dos que están en otra relación y además, un miembro de cada pareja tiene está en otra relación. Tanto en la V como en la Z no es extraño considerar a una de las parejas “principal” y a la otra “secundaria” y así, siempre y cuando esté todo el mundo de acuerdo.

“Una tríada o trieja es una relación que conforman tres personas”, indicó Blue. Es una de las formas en las que una relación poliamorosa no siempre es lo que parece desde fuera. Es como la V, que tiene tres personas, pero en lugar de ser relaciones separadas, estas tres personas están en una polícula (el compuesto de poliamor y molécula). De la misma manera, “si hay cuatro personas, pueden estar las cuatro en una misma relación”, añadió Blue.



Esto son solo un par de ejemplos de los tipos de relaciones no monógamas que puede haber. Son tan individuales como las personas que forman parte de ellas, Pero todas requieren mucha comunicación, a veces incluso en forma de acuerdo en los que se debates cierto tipo de actos sexuales, pero siempre teniendo en cuenta que estas conversaciones implican que nadie puede controlar cómo son las relaciones individuales de su pareja con otras personas.

“No es como en la monogamia, no puedes decirle a nadie a quién querer ni cómo querer y cómo no querer”, dijo Dirty Lola, educadora sexual del panel de Nociones básicas del poliamor. “Puedes hacer peticiones, puedes hacer acuerdos sobre lo que haces, pero es difícil”.

De izquierda a derecha Alec, Sierra y Markus. Sierra está en una relación con ambos pero ellos no tienen ninguna relación entre ellos. Foto por VICELAND

¿Cómo se gestionan los celos en una relación no monógama?

Los celos son un impulso natural y resultan estresantes en todo tipo de relación. “Los celos son un sentimiento humano, no se pueden evitar”, dijo Blue. “El momento de tener celos llega, pero hay opciones. Puedes sentirte celosa o puedes celebrar la felicidad de tu pareja. En una relación poliamorosa lo llamamos compersión”.

De izquierda a derecha: Alec, Sierra y Markus. Sierra tiene una relación con los dos hombres, pero ellos no tienen una relación entre ellos. Foto de VICELAND

La compersión es el sentimiento de felicidad por otro y puede considerarse más o menos lo contrario a los celos. Ayuda a los que están en una polícula a sentirse felices por los otros. En vez de tener celos porque tu pareja sale con otra persona, te alegras porque se lo está pasando bien. Se parece a la empatía que sientes cuando alguien consigue el trabajo que quería o alguien a quién quieres está jugando con un cachorrito. No hace falta que sientas compersión en una relación poliamorosa y no es la única manera de gestionar los celos. Pero puede ser de gran ayuda.

¿Cómo se puede trabajar en desarrollar la compersión?

Desarrollar compersión requiere práctica. Una de las formas más físicas y divertidas de practicarla es ir a un entrenamiento compersivo, en el que se simula la intimidad de compartir pareja y permite a los asistentes enfrentarse a sus emociones en un entorno controlado.

“Es una oportunidad para ver a tu pareja intimar con otra persona con la que puede que ya tenga una relación, le dijo a Sciortino L.T, responsable de la sesión de entrenamiento compersivo. “Puedes preguntarte qué sentimientos te provoca y por qué”. Lo peor para los celos es la imaginación. Es lo que hacen juntos cuando tu no estás. Es probable que estén haciendo tonterías. Y así también puedes comprobar por qué son felices”.

Pero este entrenamiento no te asegura volverte compersivo. Gestionar los celos en una relación poliamorosa es una tarea continua.

“Lo que yo le digo a la gente es: esto solo es una sesión, no es una cura”, explicó L.T. “No vas a salir de aquí sintiéndote un gurú de la compersión. Este es solo el primer paso. El desarrollo personal no es fácil, pero es necesario”.

