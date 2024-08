Cuánto dura el popper en tu cuerpo y qué hace mientras sale

No existen datos actualizados sobre el consumo de poppers en España. Aunque sea una droga que se consuma con fines recreativos, su estatus legal es diferente al de las demás y puede que la haga más accesible. El nitrato de amilo, elemento principal del que están compuestos los poppers, se ha usado de manera segura como tratamiento para enfermedades como la angina de pecho durante mucho tiempo, por lo que se puede encontrar habitualmente en farmacias.

También ha sido empleado como antídoto para el envenenamiento por cianuro, como limpiador de aparatos electrónicos, en el sector industrial, en la conservación de alimentos y en la fabricación de perfumes. Fue sintetizado por primera vez en 1844 por Antoine Jérôme Balard, pero se cree que su uso recreativo empezó en el siglo XX, durante los años 60 y 70 en los Estados Unidos y Canadá.

Videos by VICE

“Como se piensa que no afecta al sistema nervioso central, no es considerada una droga psicoactiva”, asegura Iván Ezquerra Romano, cofundador de la página sobre consumo responsable Drugs and Me. “La realidad es que el popper es una de las sustancias o el grupo de sustancias con un menor riesgo asociado a su consumo. No se conocen casos de adicción al popper aunque los consumidores habituales pueden desarrollar tolerancia y necesitar más dosis para obtener los mismos efectos”, explica Iván.

MIRA:

Eso sí, beberlo es definitivamente una mala idea. Hay personas que han muerto por hipoxia (falta de oxígeno en sangre) tras ingerirlo. Según nos comenta Iván, en una botella hay cantidad suficiente como para decenas de inhalaciones. Beberse todo el líquido de golpe implica que una ingente cantidad de popper entra en tu organismo de manera abrupta, por lo que además de irritaciones y erupciones en la piel y de provocar náuseas y vómitos, puede llegar a eliminar completamente el oxígeno de los órganos vitales, haciendo que dejen de funcionar.



Otra de las maneras de consumirlo es como si fuese un vapeador, mojando un cigarro en popper y fumándolo. Según los expertos de Drugs and Me, esta tampoco sería una buena alternativa ya que, como dice Iván, “aumenta las posibilidades de tragar la sustancia” (lo que ya hemos visto que no era una buena idea). De hecho, ese cigarro no solo no se puede fumar, sino que se debería tirar con cuidado “ya que el popper es altamente inflamable”, señala también Iván.

Cuando les preguntamos a los expertos de Drugs and Me sobre la sensación que sientes en la cabeza cuando lo esnifas aseguran que es algo que aún no se entiende bien. “Algunos expertos creen que se debe a los cambios en la circulación sanguínea. Al aumentar el flujo sanguíneo, cambia la cantidad de sangre que llega a diferentes órganos como el cerebro, la piel y los órganos sexuales. Se piensa que esto es lo que produce la sensación de euforia, aumento de la sensibilidad de la piel, incremento del deseo y placer sexual y reducción de las inhibiciones”.

Por ello hay personas que dejan el frasco de Popper en la mesilla de noche antes de tener sexo a modo de ambientador. De hecho hay perfumes que llevan ésta sustancia. Sin embargo, y según nos cuenta Iván, si el popper no se esnifa directamente, no se alcanzará los niveles suficientes en la sangre para que produzca los efectos mencionados, por lo que si se utiliza a modo de ambientador los efectos para nuestro organismo son mínimos. Aunque hay personas que lo utilizan para combatir la disfunción eréctil, otros tienen problemas de erección aún con pequeñas cantidades. Eso dependería de la fisiología de cada individuo.



Pablo Otero, director de la sección en español de Drugs and me, explica que el popper se elimina principalmente a través de la orina y se metaboliza en el hígado. Su duración en el organismo es muy corta, entre 1 y 12 horas tras su administración, aunque podría ser detectado en un análisis de orina hasta 72 horas tras su consumo. No hay que olvidar que factores como la edad, el peso o tu ritmo metabólico tendrán una gran influencia en la velocidad con la que elimines el popper. Además, al ser gases muy reactivos, viajan rápido por la sangre y atraviesan las paredes celulares con facilidad, por lo tanto, las células de nuestro cuerpo interactúan con ellas rápidamente y las transforman en otras sustancias sin los efectos del popper. Esto explicaría porque los efectos son de corta duración.

A pesar de ello, no tienes por qué preocuparte: la mayoría de tests de drogas no incluyen el popper en sus análisis. Según nos cuenta Iván, esto es así porque los efectos secundarios adversos son pequeños, el efecto dura muy poco, solo es detectable en una ventana muy pequeña de tiempo, no se considera una droga psicoactiva y no se considera ilegal.

Sigue a Alba en @albacarreres.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.