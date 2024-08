Qué pasa en el porno cuando hay un positivo de VIH

El supuesto positivo de Nacho Vidal, uno de los actores españoles más famosos de la industria del porno mainstream, no ha dejado a nadie indiferente. Han sido muchos los medios que, de una forma más o menos respetuosa con el tema, se han hecho eco de la noticia. Sin embargo nadie ha tratado de explicar qué está pasando ahora que han saltado todas las alarmas.



El mundo del porno está parado como mínimo durante 40 días y lo único con lo que sigue adelante son los solos, es decir secuencias en las que se graba a una sola persona mientras se masturba sin que haya más interacción con otras personas. Y es que el protocolo para cuando pasan estas cosas está muy claro: hay que parar de rodar, y parar de rodar implica que muchos trabajadores se queda sin su sueldo mensual.

Videos by VICE

Para algunas, como Lady Black*, es una putada. No se ha hecho todavía con un gran nombre dentro del sector y, aunque mantiene su trabajo como escort y webcamer, el parón en la grabación de películas porno ha golpeado duramente a su carrera. Ella asegura que lo encuentra desmedido: “Realmente nadie sabe ni ha confirmado que [Nacho Vidal] se haya infectado dentro de la industria. Todos tenemos una vida sexual fuera de nuestro trabajo, no es ningún secreto, y en nuestro trabajo la falta de seguridad sexual es algo que normalmente no se permite”. Según dice, a muchas trabajadoras les ha sentado fatal la forma de tratar el tema tanto por parte de los medios como de algunos compañeros.

MIRA:

Lady Black explica que en todas las películas en las que ha participado le han dado la opción de rodar con o sin preservativo. “Siempre he escogido no usar porque me he sentido cien por cien segura. Yo jamás rodaría sin analíticas de todos mis compañeros, aunque conozco a gente que sí lo hace”, asegura. “Se ha seguido siempre el mismo protocolo y no creo que haya fallado nada. El sistema que existe de analíticas y protección dentro del porno es muy exhaustivo”, nos dice.

Antes de rodar cualquier escena, a los trabajadores se les exige un análisis completo de ITS. Una de las empresas que se dedica a realizar este tipo de análisis es Teletest, con la que nos hemos puesto en contacto. Hace ya muchos años que realizan pruebas específicas para el sector y los actores y actrices confían en la empresa entre otras cosas porque pueden obtener sus resultados el mismo día del análisis.

Una vez los actores llegan a sus instalaciones recogen una muestra de orina de dos horas de retención y de sangre. “Las pruebas que tenemos establecidas para el sector del porno son en sangre, la prueba de detección de VIH, hepatitis C, hepatitis B y sífilis y en orina el gonococo y la clamidia”, nos explica la doctora Concepción Alomar Serrallach, médica de Teletest.

“Hay un periodo de tiempo desde que el paciente se infecta hasta que es detectable, es decir un periodo ventana, que varía según el método usado, la exposición recibida y la predisposición de cada persona”, nos explica la doctora.

Hay otras ITS, que no están incluidas en los protocolos establecidos para el sector, como son los herpes genitales, VPH, HTLV, el MC (molusco contagioso), tricomoniasis o mycoplasma, que requiere de análisis específicos según el riesgo de exposición.

De hecho existen distintos métodos para analizar los diferentes tipos de ITS. Los métodos rápidos pueden ser menos sensibles, por lo que en el sector del Porno se recomienda utilizar métodos catalogados como altamente sensibles, como los llamados EIA o PCR, porque en estos casos se estarían buscando infecciones de reciente transmisión.

A diferencia de Estados Unidos, en Europa no había ningún protocolo consensuado para todos los miembros porque hasta la fecha no se había producido un positivo de VIH directamente relacionado. “Muchos de los actores trabajan viajando por Europa y por Estados Unidos. Esto obliga a que las medidas de seguridad se adopten conjuntamente”, asegura.

“Cuando hay un caso de positividad (especialmente en VIH y sífilis), se deben parar automáticamente todas las actividades y lo debe respetar todo el sector. También es importante, mantener el anonimato y la confidencialidad de la persona o personas afectadas, según la legislación actual”, explica la doctora.

“Posteriormente se establece un árbol con los contactos sexuales que se definen como de primera generación, los expuestos directamente al positivo, o de segunda generación y así sucesivamente, a través de contactos indirectos. Al declararse la cuarentena se corta cualquier posible contagio posterior y se contiene la infección”, asegura.

Cuando un caso como el que supuestamente ha ocurrido sucede es imprescindible parar de rodar para intentar evitar nuevas infecciones.“40 días es el período establecido en estos momentos para garantizar la seguridad utilizando el método de PCR para detectar VIH”.

Desde Teletest recuerdan que los análisis no son para evitar las infecciones del interesado, sino para proteger al resto de actores de una infección masiva. Con controles más espaciados en el tiempo el número de actores de la que llamamos primera generación sería mucho más grande y con un mayor riesgo de contagio.

“Los actores pueden tener contactos con parejas de fuera del sector y es algo que no se puede controlar. La idea de realizar este tipo de controles permite diagnosticar a los actores infectados en fases iniciales y evitar que se produzca un brote en el grupo”; explica la doctora Concepción Alomar Serrallach.

Parar de rodar es necesario para controlar el virus, y aunque a los trabajadores y trabajadoras del porno les implique buscarse un trabajo alternativo o bien explotar su imagen por otras vías, la mayoría están de acuerdo. Sin embargo, muchos de ellos aseguran que esta es una mala noticia para el sector, no solo por las pérdidas económicas que representa, sino también por el estigma que representa para la industria del porno.

*Lady Black ha decidido participar con un pseudónimo para proteger su identidad.



Sigue a Alba Carreres en @AlbaCarreres.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.