¿Qué carajos es “Guantanamera”?

Uno de los primeros recuerdos musicales que tengo, quizás razón por la cual decidí escribir este texto, es “Guantanamera”. Invariablemente mi abuela de Puebla la tarareaba y silbaba cada vez que tenía oportunidad. Ahí comencé a aprendérmela, aunque en realidad no fue hasta muchos años después que comencé a ponerle atención —y a saber de dónde venía—, porque de pequeño lo único que escuchaba era “Juan Talamera”, es más, crecí creyendo que Juan Talamera era un libertador cubano o algún Don Juan del que alguien estaba enamorado. Me di cuenta tarde de que Juan Talamera era sólo una confusión, una enorme y bestial confusión, y que Compay Segundo jamás me hubiera perdonado. Lo imagino burlándose de mi mientras suelta acordes en su armónico, un instrumento musical inventado por él en 1924.

La interpretación más popular de Compay Segundo, el músico cubano que alcanzó reconocimiento internacional hasta 1997 por su participación en Buena Vista Social Club, es “Chan Chan”. Sin embargo, el talento de este artista se ha extendido gracias a otros títulos —y películas— como “Lágrimas negras”, “La negra Tomasa” y “María en la playa”, pero fue “Guantanamera” la otra canción que el mundo —incluyendo a mi abuela— se encargó de corear desde cualquier latitud, principalmente en Latinoamérica. Incluso, me atrevería a decir, más que la misma “Chan Chan”.

Pero entonces, si Juan Talamera nunca existió, ¿qué chingados era “Guantanamera”? La respuesta en realidad no es compleja, pero yo crecí nublado por culpa de mi confusión sonora y se me dificultó darme cuenta de que “Guantanamera” venía de Guantánamo, una ciudad al sudeste de Cuba que es mayormente conocida por el Centro de detención de Guantánamo y la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, que surge por el tratado cubano-estadounidense en el que se estipuló que EU permanecería en la Bahía de Guantánamo “hasta que lo necesitasen” —uno de los gestos condescendientes más característicos de Estados Unidos—.

La canción surge en un contexto bastante agitado, gracias a José Martí, el fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la guerra de independencia de Cuba, quien además de ser un político activo formó parte del movimiento literario del modernismo debido a sus otras vertientes intelectuales como filósofo, escritor, periodista y poeta. Siendo esta última práctica la que le dio vida a los primeros versos de “Guantanamera”, los cuales fueron adaptados posteriormente por Julián Orbón, convirtiendo esta adaptación en la más conocida de “Guantanamera”.

Mira parte de los versos de Martí abajo:

José Martí (1853—1895)

Versos Sencillos (1891)



I



Yo soy un hombre sincero

De donde crece la palma.

Y antes de morirme quiero

Echar mis versos del alma.

Yo vengo de todas partes,

Y hacia todas partes voy:

Arte soy entre las artes,

En los montes, monte soy.



Yo sé los nombres extraños

De las yerbas y las flores,

Y de mortales engaños,

Y de sublimes dolores.

Ahora mira la letra que interpreta Compay:

Guantanamera, guajira guantanamera

Guantanamera, guajira guantanamera



Yo soy un hombre sincero

De donde crece la palma

Y antes de morir yo quiero

Echar mis versos del alma

Guantanamera

No me pongan en lo oscuro

A morir como un traidor

Yo soy bueno y como bueno

Moriré de cara al sol

Guantanamera

