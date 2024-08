Qué pasaría si te absorbiera un agujero negro

Los agujeros negros se conocen desde hace siglos,aunque recientemente hayan aparecido escépticos no creen en su existencia. Independientemente de lo que uno piense que son o de si uno cree que existen o no, lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, ha caído dentro de uno de ellos y vive para contarlo. Sin embargo, la mayoría de físicos y astrónomos tienen muy claro lo que pasaría si tu destino pasara por tener esta suerte.

En primer lugar, para poder entender lo que pasaría si cayéramos en un agujero negro tenemos que saber qué es. Según nos cuenta Francisco Jesús Carrera, investigador del Instituto de Física de Cantabria, un instituto de investigación mixto entre el CSIC y la Universidad de Cantabria, y experto en los núcleos activos de las galaxias, se trataría de una zona del espacio donde hay tal cantidad de masa concentrada en un espacio tan reducido que provoca que la gravedad sea tan intensa que no puede escapar ni la luz.

“Como el nombre indica se trata de un agujero, es decir se puede caer a él si nos acercamos lo suficiente, y es negro porque no nos llega la luz de el”. Francisco nos cuenta que los que se han podido detectar, indirectamente por los efectos que tienen sobre el material que los rodea, o directamente por su sombra (como el que se ha detectado recientemente en el centro de la galaxia M87), están todos por todo el espacio conocido.

En nuestra propia Galaxia existen algunas decenas de ellos. El más conocido es el que está en el centro de ella, llamado Sagitario A*, que en Mayo pasado se volvió 75 veces más brillante en dos horas y nadie sabe por qué. De hecho, pronto se publicará la primera imagen obtenida en ondas submilimétricas de este agujero negro para proceder a su estudio gracias al Event Horizon Telescope, uno de los telescopios más potentes del planeta.

Además, existen los llamados agujeros negros estelares, que serían los originados al final de la vida de las estrellas masivas. Pero también se sabe que en el centro de muchas otras galaxias existen agujeros negros supermasivos, con masas millones y millones de veces superiores a la masa del Sol.

“El agujero negro más cercano a la Tierra está a unos 6000 años luz en la constelación del Cisne. Desde España se puede ver a un poco más de la mitad del cielo a lo largo del año. Aunque en principio serían visibles algo más de la mitad de los agujeros negros conocidos sus efectos no se pueden percibir a simple vista porque requieren de instrumentos especiales o incluso de observaciones desde el espacio”, explica Francisco.

“Las diferencias entre las atracciones gravitatorias en diversas partes de su cuerpo, la estirarían y comprimirían hasta matarla y destrozarla”

Aunque tuviéramos un agujero negro delante de nuestras narices no lo podríamos ver directamente, pero según nos cuenta el experto sí podríamos detectarlo por los efectos que tiene sobre su entorno: “En primer lugar un agujero negro evita que veamos lo que tiene detrás hasta una distancia bastante mayor que su radio y distorsiona la luz todavía más allá creando arcos e imágenes múltiples de los objetos cuya luz pasa por sus cercanías”, nos dice el físico.

Además, según cuenta Francisco, si hay material cercano al agujero negro y cae hacia él, en determinadas condiciones este material se calienta y se acelera emitiendo radiación electromagnética desde las ondas de radio a los rayos gamma y por lo tanto puede ser detectada.

Hay teorías que aseguran que aunque pasaras cerca y no tuvieras la intención de entrar en él nos sentiríamos profundamente atraídos y la fuerza que ejercería sobre nuestros cuerpos sería tan grande que el agujero negro nos acabaría abduciendo. Al preguntarle a Francisco Jesús Carrera nos explica lo siguiente:

“Para empezar es una experiencia que no recomendaría, principalmente porque no habría vuelta atrás. Además, caer a un agujero negro de masa estelar sería letal para una persona, ya que las fuerzas de marea, las diferencias entre las atracciones gravitatorias en diversas partes de su cuerpo, la estirarían y comprimirían hasta matarla y destrozarla”, nos explica el científico.

“A pesar de que en principio todo sucedería muy rápidamente pero a velocidad finita, podríamos llegar a gritar”

Éste proceso de estiramiento del cuerpo se conoce con el nombre de espaguetización, un proceso extremadamente doloroso para un ser humano que se intensificaría a medida que llegase al núcleo del agujero. A pesar de ello, Científicos de la Universidad de Colorado apuntan que no sería la espaguetización lo que llevaría a alguien a la muerte, sino que el calor del plasma del núcleo lo que nos destruiría por completo.

En el caso de haber caído con otra persona dentro del agujero, Francisco asegura que sí la podríamos llegar a ver si la tenemos al lado, ya que la luz no puede escapar radialmente pero sí moverse a lo largo de la superficie. A pesar de que en principio todo sucedería muy rápidamente pero a velocidad finita, podríamos llegar a gritar. En los agujeros negros de masa estelar la caída destruiría un cuerpo humano provocando un sufrimiento máximo.

“En principio, salvo los efectos de las fuerzas de la marea, no pasaría nada hasta que no llegaras al centro, donde las fuerzas gravitatorias sí que son tan intensas en todos los casos que destruirían cualquier objeto físico. Visto desde el exterior la caída a un agujero negro dura eternamente, pero eso al infortunado viajero la daría igual, porque estaría muerto y bien muerto”, explica Francisco.

Si la persona que cae manda algún tipo de señal al caer en él, según nos cuenta Francisco, un observador externo vería cómo esas señales se irían espaciando en tiempo y su longitud de onda se iría alargando hasta que dejaran de recibirse al cabo de un tiempo indefinido. Para el espectador, esta persona estaría permanentemente congelada.

“En principio, salvo los efectos de las fuerzas de la marea, no pasaría nada hasta que no llegaras al centro”

Stephen Hawking aseguró en 2015 que si alguien caía en un agujero negro podría terminar en otro universo. “Si caes en un agujero negro, no te rindas, hay una salida”, dijo durante una conferencia en Suecia. El científico también aseguró que no serían un pozo tan oscuro como se piensa, que los humanos no desaparecerían al caer en un agujero negro sino que permanecerían como un holograma en el borde o caerían en otro lugar.

Según Francisco Jesús Carrera, todo esto pertenece ahora mismo al terreno de la especulación. No hay una teoría generalmente aceptada que permita describir si es posible que se conecten y se mantengan conectadas las singularidades en los centros de los agujeros negros, ni siquiera se sabe si es posible que esto ocurra dentro de un mismo Universo.

Lo que sí que está claro es que de momento la humanidad no corre el riesgo de caer en uno de ellos porque no hay tecnología suficiente que permita viajar al más cercano a la Tierra. Y aunque tuviéramos dicha tecnología cabría pensar que una civilización tan avanzada tomaría precauciones para que el cuerpo de alguien no acabase espaguetizándose y finalmente desintegrándose.

