¿Quién o qué es QAnon? La nueva teoría conspirativa

La reciente serie de tweets que puso fin a la carrera de Roseanne Barr no solo llevó a la cancelación de su comedia de situación epónima, sino que demostró cómo se ve el lado más desagradable del internet de extrema derecha. Como informó el New York Times en ese momento, los tweets de Barr no solo fueron racistas, sino que ocasionalmente aludieron al agujero negro cada vez más grande de las locas teorías de conspiración conocido como QAnon.

¿Quién o qué es QAnon? El solo hecho de hacer esa pregunta te lleva a un mundo que es como el Pizzagate pero potenciado por el efecto de drogas, una delirante teoría de conspiración engendrada por 4chan que aparentemente ha convencido a un número alarmante de adultos de que todo tipo de cosas absurdas son ciertas.

Videos by VICE

Todo ese caos comenzó el 28 de octubre, cuando un usuario anónimo que usaba el seudónimo “Q” inició un hilo en el tablón de 4chan /pol titulado “La calma antes de la tormenta”. En una serie de publicaciones, Q afirmó ser un empleado gubernamental de alto nivel del Departamento de Energía, con autorización nivel Q y acceso a información confidencial sobre Donald Trump, los demócratas y las maquinaciones ocultas del gobierno de los Estados Unidos. Con detalles que suenan suficientemente plausibles y una trama con un gobierno en expansión en las sombras del tipo de una novela menor de Dan Brown, Q comenzó lentamente a dibujar la imagen de una realidad muy diferente a la que vivimos. La teoría de conspiración QAnon resultante establece que Trump no está siendo investigado por Robert Mueller y que, más bien, Trump simplemente está desempeñando el papel de un desventurado criminal conspirador mientras, de manera encubierta, ayuda al fiscal especial a atrapar a sus verdaderos objetivos: Barack Obama, Hillary Clinton, John Podesta y todos los demás monstruosos liberales. (Y las cosas se ponen MUCHO más locas que eso, pero esa es la trama central).

Todo esto se dio a conocer a través de pistas crípticas, lo cual parece ser parte de la diversión para las personas que se involucran en ello. Poco tiempo después, surgieron innumerables canales de YouTube, subreddits y tablones de mensajes dedicados a unir colectivamente las pistas con un hilo rojo digital. Un subreddit dedicado a QAnon tiene más de 31.000 suscriptores. En YouTube, los videos con temática QAnon pueden tener decenas de miles o incluso cientos de miles de visitas. Esta teoría conspirativa se ha filtrado también al mundo real, con teóricos de la conspiración que afirman que han encontrado campamentos de pedófilos en el desierto de Arizona. Así que no es probable que todo este sinsentido desaparezca pronto.

Para aclarar en qué consiste esta red de afirmaciones falsas, y ayudarte a identificar cuando alguien se ha vuelto parte de ella, aquí te presentamos una guía para la teoría de conspiración QAnon.

Captura de pantalla de YouTube: McAllisterTV

Migajas / Migajas de pan

Con la intención de no divulgar demasiada información y arriesgarse a una posible exposición, Q da a sus seguidores información a cuenta gotas, conocida como “breadcrumbs” [migajas de pan], para que, al igual que Hansel y Gretel, estos teóricos de las conspiraciones puedan salir del bosque de las noticias falsas. La mera existencia de estas migajas plantea preguntas sobre por qué alguien que pretende emprender una campaña justa y exitosa contra el mal filtraría algo, eso sin contar que se trata de pistas fáciles de descifrar que podrían comprometer su anonimato o la misión en general, pero esa línea de razonamiento no parece ser una preocupación para los acólitos de QAnon.

Panaderos

Como seguidores del camino de migajas de Q, los creyentes de QAnon se refieren a sí mismos como “bakers” [panaderos], lo que demuestra tanto su compromiso con la causa como un malentendido fundamental acerca de cómo funcionan las panaderías.

Masa

La masa es la suma total de todas las pistas, las respuestas y la información concreta obtenida a partir de la previa recolección y análisis de las migajas que Q ha dejado. Los panaderos “hornean” esta masa al crear nuevos hilos en línea donde descifran las migajas más recientes. Se sabe que algunos panaderos, que claramente no han entendido el simbolismo de Hansel y Gretel, se refieren a esta masa como “batter” [mezcla].

Largueros

A veces, a Q le gusta jugar a que es MR. Robot y deja migajas en forma de un montón de carteles de apuntador para Alex Jones o de nombres de archivos poco intuitivos. A este tipo de migajas se les conoce como “stringers” y con cada nueva publicación, Q envía a sus seguidores en busca de los más profundos significados.

Estos son dos ejemplos reales de largueros:

Helicóptero.

CHOQUE.

Newport Beach.

Hotel GM.

¿Qué pasó @ estos hoteles?

_27-1_yes_USA94-2

_27-1_yes_USA58-A

_27-1_yes_USA04

_Conf_BECZ_y056-(3)_y

The_Castle_Runs_RED_yes

Godspeed.

La tormenta

Esta frase proviene de una críptica reflexión del presidente Trump el 8 de octubre, mientras se encontraba rodeado de jefes militares en una sesión fotográfica. Trump dijo que ese momento relativamente tranquilo era “the calm before the storm” [la calma antes de la tormenta]. Esto, por supuesto, llevó a los periodistas presentes a presionar al presidente estadounidense para que les dijera qué significaba eso. Pero no les ofreció ninguna explicación más allá de un igualmente críptico “ya lo descubrirán”.

Si bien Trump, un conocido fanfarrón, claramente se estaba sacando de la manga frases genéricas vagamente intimidantes para sonar cool, ese momento resonó con Q, inspirando evidentemente su publicación inicial/pol de un par de semanas después. Desde entonces, los panaderos han llegado a considerar que Tormenta es la operación heroica y fundamental que Trump y sus aliados están ejecutando para acabar con los villanos del Estado profundo, las redes de pedófilos liberales y todos los globalistas/judíos amantes del dinero que trabajan detrás de escena para oprimir a los desventurados estadounidenses promedio.

Los panaderos encuentran pruebas de los efectos y la validez de Tormenta en cada artículo noticioso que reporta la aprehensión de cualquier tipo de traficante de personas o depredador de niños. La idea de frenar a los pedófilos —una continúa misión heredada de una era menos organizada de teorías de conspiración de la ultraderecha, el Pizzagate— parece ser un fetiche límite para esta multitud.

Emoji de rayo

Esta es solo una manera en la que la gente de QAnon se refiera a Tormenta cuando quiere ahorrarse letras o que su nombre de usuario se vea lindo.

Captura de pantalla de Twitter: LisaMei62

Payasos

Se trata de los bobos soldados rasos de los versículos de QAnon. Los denominados “clowns” [payasos] son los agentes de la CIA y la NSA, así como varios otros espías que intentan descubrir la identidad de Q y ponerle fin a la misión Tormenta. Los panaderos suelen “exponer” a los payasos que creen que han sido infiltrados en sus foros.

El Gran Despertar

Tomando prestado el término que designa a los diferentes períodos de revitalización cristiana a lo largo de la historia estadounidense, el Gran Despertar de QAnon será la era de iluminación previa a la Tormenta, alcanzada por los panaderos que hayan logrado descifrar con éxito las pista de Q. Aunque no siempre es evidente, una vena de fascismo cristiano recorre la narrativa de QAnon. “Godspeed” [Ve con Dios] es una despedida común en las migajas de Q o entre los panaderos. Este subtexto de noble supremacía cristiana contribuye a reforzar los elementos latentes antisemitas e islamófobos del panorama general de la conspiración. Sin embargo, la realidad es que este Gran Despertar es simplemente un eufemismo que usan las personas que creen estar por encima de algo tan bajo como un término salido de la película The Matrix.

Sigue al conejo blanco

Por mucho que lo hayan intentado, estas personas no pueden resistirse a hacer referencias a la trilogía de ciencia ficción de los hermanos Wachowski y Q, tomando prestadas las instrucciones dadas a Neo a través de la pantalla de una computadora en The Matrix, ha instado astutamente a su horda a seguir al conejo blanco. El conejo blanco en cuestión podría representar cualquier cosa, desde el conejito de Playboy y Hugh Heffner hasta la Iglesia Católica y un artista de Nueva Orleans con el apellido Podesta —sin relación con John Podesta—, quien resulta que trabaja con maniquíes con trajes de conejito.

Captura de pantalla de Twitter: QAnonAlice

Alicia y el país de las maravillas

¿Por qué detenerse en el conejo blanco cuando hay muchos más recursos por aprovechar en las historias de Lewis Carroll? Si bien algunos panaderos se han referido a Obama como Alice, la mayoría claramente no concuerda con ese cambio de género del personaje y le asignan el papel a Hillary Clinton. ¿Y dónde más estaría su país de las maravillas que en Arabia Saudita, una tierra mágica llena de hookahs y donaciones de la Fundación Clinton?

Blancanieves y los siete enanos

No parece haber un consenso en la comunidad de QAnon sobre a quién se refieren estos recurrentes nombres en clave. Algunos dicen que Blancanieves es Julian Assange, otros creen que es la CIA. Algunos piensan que los enanos son objetivos que la operación Tormenta eliminará, otros piensan que son siete supercomputadoras operadas por la comunidad de inteligencia. Sorprendentemente, esta última suposición se basa en un elemento real. En los albores de la era de la informática, de 1950 a 1970, IBM y otros siete fabricantes (por ejemplo, Honeywell, RCA, UNIVAC) trabajaron en importantes proyectos computacionales mainframe para agencias gubernamentales. En ese momento, IBM, el fabricante más grande del grupo, se conocía como Blancanieves, y cada una de las máquinas de las otras compañías tomaba el apodo de alguno de los enanos de Disney. Con el tiempo, los teóricos de la conspiración han mitificado estas poderosas computadoras convirtiéndolas en villanos al estilo de Hal 9000 en A Space Odyssey, las cuales mueven los hilos de manera autónoma o son controladas por mandos perversos del Estado profundo.

Operación Mockingbird

Este es un supuesto complot de la CIA que se remonta a la década de 1950, en el que la agencia obtuvo el control de los medios de comunicación para controlar a las masas a través de la propaganda. Cada artículo del Washington Post sobre una posible colusión rusa es parte de la Operación Mockingbird; que Robert Deniro dijera “que se joda Trump” en la entrega de los premios Tony: Operación Mockingbird. Este artículo: Operación Mockingbird al 100 por ciento.

Una miga de Q

El triángulo

QAnon es esencialmente el mayor evento cruzado en la historia de las teorías de conspiración. Q hace referencia a todos los grandes exponentes conspirativos como la francmasonería, el proyecto MK Ultra y la simbología de los Illuminati. El triángulo, un elemento básico de la tradición Illuminati, dentro de la historia de Q es una representación de las tres familias megaricas que controlan el mundo entero. Las cuales, por alguna razón, a menudo son representadas con signos de suma, a pesar de que no hay ningún misterio dentro o fuera de la comunidad acerca de lo que representan esos signos. Entonces, ¿quiénes son estos poderes fácticos? Bueno, probablemente ya hayas adivinado que uno de ellos es Soros (+). Q también ha desempolvado a los viejos pero buenos Rothschild (++). El tercer y último contendiente es la Casa de Saúd (+++), la realeza gobernante de Arabia Saudita.

Captura de pantalla de YouTube: An American

Familia (Y)

Siendo siempre el narrador, Q ha insinuado que el clan Soros derrocó a una cuarta familia poderosa no identificada para ocupar su lugar como el tercer linaje más rico del planeta y ha dejado a los panaderos la tarea de averiguar de qué familia famosa podría tratarse. Los teóricos aún tienen que determinar colectivamente quién es Y, pero los contendientes actuales por el título incluyen a los Bush, los Rockefeller y ¡¿los Merkel?!

Foto vía Anonymous

El Titanic y el Olympic

Aparentemente, J.P. Morgan hundió el Titanic —que en realidad había intercambiado por una copia, el Olympic— para fundar la reserva federal. (Solo sígueme la corriente). Este tema más periférico solo aparece ocasionalmente en la burbuja QAnon, ya que Q nunca ha hecho referencia directa a él en sus migajas, pero lo incluyo aquí de todos modos porque es A) hilarante y B) un gran ejemplo de cómo los panaderos han incorporado cada conspiración preexistente en su revoltijo de locuras.

Foto vía Anonymous

La tierra de la fantasía

La camarilla de países malvados controlados por el Triángulo quiere que el mundo esté permanentemente al borde del apocalipsis nuclear. ¿Qué mejor manera de mantener a la población mundial dócil y controlable? Pero para eso necesitan una amenaza que sirva de chivo expiatorio. Así que formaron una nueva nación e instalaron a un líder “loco” al frente, el cual es un títere que pueden controlar fácilmente para mantener viva la farsa. Según los panaderos, esto es lo que hizo la CIA con Corea del Norte y la familia Kim.

Captura de pantalla vía YouTube: Screen Hoopla

Rastreadores de tobillo

Según QAnon, la operación Tormenta ya ha atrapado a algunos miembros de bajo nivel del Estado profundo, como Huma Abedin, Chelsea Clinton y John McCain. Pero en la infinita misericordia de los chicos buenos, han decidido permitir que estos malhechores —a quienes han acusado de facilitar el secuestro, la violación y el asesinato de niños— sigan con su vida cotidiana con normalidad, siempre y cuando usen rastreadores de tobillo. Esto ha resultado en que cada foto en la que los villanos de la conspiración de QAnon aparecen con un maxi vestido, una bota ortopédica o un pantalón acampanado sea examinada detenidamente en un intento de ver si alguien está tratando de ocultar su rastreador.

Foto vía Anonymous

BDT

BDT es un acrónimo de Blunt and Direct Time [Tiempo directo y contundente], y también el código de la moneda de Bangladés, el taka. Realmente no tengo ni idea de qué relación encuentren en ello. ¿Algo sobre algún potencial terrorista frustrado nacido en Bangladesh como prueba de la buena fe de Q?

Michael Corleone recibe una cruz de los Caballeros de Malta del Papa en ‘El Padrino III’ / Captura de pantalla de YouTube: JMC RSA

El Padrino III

Otro tema sin resolver con algunas teorías en disputa. Algunos dicen que las referencias de Q a la película de Coppola enfocada en el papado tienen la intención de implicar a la iglesia católica en la red mundial de pedófilos. Otros piensan que se trata de cómo los Rothschild se adueñaron del Vaticano después de prestarles algo de dinero en el siglo XIX. Algunos simplemente piensan que es una alegoría de toda la cloaca que esta teoría de la conspiración denuncia. Cualquiera que sea la conexión con el panorama más amplio de Q, este maestro del troleo logró que un montón de tontos vieran una mala película de tres horas en busca de pistas y, por ello, me quito el sombrero ante él. ¡Sigue haciendo un buen trabajo, Q!

Sigue a Justin Caffier en Twitter.