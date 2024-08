Roger Waters no es el único: 5 artistas a favor del aborto legal

Del fin de semana pasado quedó una foto: Roger Waters, con el pañuelo verde, en Argentina.

El músico británico estaba de paso por el cono sur con su gira Us + Them y en su segunda fecha, la del 10 de noviembre, se despidió de Buenos Aires con un mensaje alentador para quienes luchan por la legalización y gratuidad del aborto. “Muchos saben qué significa esto y porqué me lo pongo”, dijo la leyenda viva mientras amarraba el pañuelo a su cuello, “porque apoyo los derechos de las mujeres”.

Argentina ha venido estableciendo este accesorio de ropa desde marzo como un símbolo de fuerza para volver el aborto legal y gratuito. La lucha ya lleva tiempo, pero este año ha tenido sus altos y sus bajos. El 15 de junio, en la Cámara de Representantes de Argentina, el proyecto de ley para legalizar y volver gratuito el aborto pasaba y las esperanzas sonreían. Sin embargo, el 8 de agosto, el Senado hundió la posibilidad con 38 votos en contra y 31 a favor.

Sectores culturales, como el cine o las artes plásticas, reaccionaron y el punto más alto hasta ahora fue Roger Waters que le dio la vuelta al mundo con su foto y el pañuelo verde amarrado a su cuello. Sin embargo, no ha sido el único músico que ha apoyado la legalización y gratuidad del aborto en Argentina desde los escenarios. Estos han sido 5 otros conciertos en donde se ha ondeado o usado el pañuelo verde en símbolo de apoyo y 5 artistas que han alzado su voz en defensa de un derecho fundamental con una lucha que se mantiene y que sigue sumando adeptos a lo largo y ancho del continente.

Patti Smith en Argentina

A principios de este año, el 28 de febrero, pleno inicio del proyecto de ley, se presentó la cantante de folk rock en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK). Allí, entre una serie de poesía, mini concierto y diálogo con los asistentes alguien le lanzó la pañoleta. Cerrando su show, con su canción “Can’t Help Falling in Love” inmortalizado por Elvis, alzó el trapo verde después de haber afirmado que “a las mujeres que no se les da la oportunidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, no es justo”.

Ana Tijoux en México

Durante los Premios Fénix 2018, llevados a cabo el 7 de noviembre, después de una derrota amarga, la chilena presentó su canción “Antipatriarca”. Tras una presentación llena de fuerza con frases como “tu no me vas a golpear, tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar, tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar” sacó el pañuelo verde. El público que estaba sentado viéndola recibió también el trapo y lo levantó en señal de apoyo.

Pussy Riot en Colombia

En el marco de Festival Rock al Parque, el colectivo feminista de Rusia trajo consigo una presentación polémica y política el 19 de agosto, pocos días después de la mala noticia. Con su presentación enviaron un mensaje en contra de las élites políticas y económicas mundiales a ritmo de hard techno, pop del más rosa e incluso gabber. Además, se pusieron los pañuelos en símbolo de apoyo a la lucha por el aborto legal y gratis, ¿qué es más punk que eso?

Fotografía: Mateo Rueda

Miss Bolivia en Argentina

Desde que la polifacética artista publicó su video “Paren de Matarnos”, el pañuelo verde se ha hecho partícipe de su atuendo en vivo. Una de las más grandes presentaciones que ha tenido fue la del festival Provincia Emergente, en donde artistas como LOUTA también usó el trapo simbólico, el 10 de junio, momento previo a la votación del proyecto en la Cámara de Representantes.

Fotografía: Nicolás Braichovich

Marilina Bertoldi en Argentina

La joven estrella de rock estaba presentándose en Niceto Club, el icónico venue argentino, el 13 de octubre cuando empuñó el pañuelo verde en su mano. Tras gritar “mujeres fuertes”, alzó el puño envuelto en el trapo en un momento de incertidumbre donde aún se busca traer el tema a la mesa.

Fotografía: Tomada de SPE

