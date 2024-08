Gente nos cuenta secretos que han ocultado a sus parejas

Este artículo se publicó originalmente en VICE Canadá.

A veces guardar un secreto es la forma más sencilla de evitar partirle el corazón a alguien. Aunque en la teoría lo correcto sería hablar siempre con sinceridad y honestidad sobre tus sentimientos, a veces hacerlo tiene sus consecuencias. Piensa, si no, en cómo se sentirían tus padres si supieran que consumes drogas o que fuiste tú quien mató a vuestro perro por accidente. Pero los padres no son las únicas personas a las que podrías querer ocultar un secreto por su propio bien.

Videos by VICE

Si eres de las personas que nunca ha tenido que ocultar un secreto a su pareja, tienes la moral menos corrupta que estas personas:

Nadie, ni siquiera mi novio, lo sabe, pero cuando empezamos a salir, yo me estaba tirando a una pareja. De hecho, dejé plantado a mi novio en una cita. Le dije que me había olvidado pero realmente estaba muy colocada y follando con esas personas. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces. — Sarah*, 27 años

Una vez me emborraché muchísimo y follé con un camarero en el lavabo del bar en el que trabajaba, en Brooklyn. Mi ex nunca se enteró exactamente de lo que había pasado, pero no fue fácil intentar explicarle cómo había contraído una ITS. Esa relación no funcionó… — Madeleine*, 26 años

Mi ex era artista. Una vez le eché la culpa de haber manchado de pintura al gato, pero yo también era lo peor: volqué un bote pequeño de pintura sobre un cuadro que había empezado porque se estaba comportando como un capullo. — Kaylin, 27 años

Una vez estaba en el Warped Tour y me lié con dos chicas en la furgoneta de mi banda, en un aparcamiento. Me sentí superculpable, pero cuando volví a casa me enteré de que mi novia de entonces había estado liándose con un tipo, así que supongo que estamos igual. Aunque bueno, ella me lo confesó, mientras que yo nunca se lo he dicho. Creo que ni los otros miembros de mi grupo lo saben, porque cuando pasó estaban vendiendo cosas de la banda, lo cual también revela lo poco que duró mi primer intento de hacer un trío. — Matt, 29 años

Nunca le dije a mi ex que en tres años, como mucho, tenía la intención de mudarme a Nashville para empezar mi carrera musical. Prácticamente todo el mundo en mi entorno lo sabía, pero yo estaba segura de que mi novio me dejaría inmediatamente en cuanto lo supiera, que no se mudaría conmigo ni de broma. Al final rompimos sin que se lo llegara a decir. Irónicamente, mi actual novio/prometido es de Tennessee pero vive en Nashville, adonde me mudo… Parece que lo haya planeado todo, pero no [Risas]. — Lindsay, 25 años

Le oculté que consumía coca y me follaba a sus amigas mientras ella estaba de viaje. — Marc*, 28 años

Chica sale con chico. Chico se va de vacaciones. Chica le pone los cuernos a chico. Chica contrae ETS, practica sexo con el novio antes de saberlo y en secreto le pone antibiótico en el batido de proteínas… Nunca se enteró. — Alex, 27 años

Estaba en otro país trabajando de niñera y follé con el padre. Al final acabamos teniendo una aventura. Luego me mudé a otra ciudad, me enamoré de su hermano y estuve saliendo con él. Nadie de la familia se enteró. — Eleanor*, 23 años

*Se han cambiado los nombres para preservar el anonimato.