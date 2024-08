Sin querer, Antifan y C. Tangana hicieron la mejor canción de rock DEL AÑO

“Cuando le atinan a una etiqueta, mejor cambio”. Así dijo C. Tangana ayer en Late Motiv mientras presentaba su nueva canción junto a Antifan. Un tema que, sobra decir, no tiene manera de ser propiamente encasillado. Si fuera un sencillo en vinilo, no sé en qué lugar de la tienda lo pondría. Y es natural en la época en que vivimos por dos cosas: porque quizás pasamos tanto tiempo haciendo definiciones tan estrictas de la música ––lo que tiene distorsión es metal y lo que tenga saxofon es jazz–– que ahora ya no nos entendemos fuera de ese umbral; y porque hay personas como estos dos, como Puchito y Jerva, pero también como Bad Bunny o Rosalía y varios más, que se la pasan jodiendo con nosotros, escapando literalmente de las etiquetas.

El track en cuestión se llama “La Última Generación”, y si estuviéramos obligados con una pistola en la sien a tener que meterlo dentro de un saco, lo haríamos dentro de lo que se entiende como rock, al menos dentro de ese molde rígido que aún funciona en la mente de los seguidores de “El Rock es Cultura”. Y si lo categorizamos como tal, se trata de una reinvención del “rock” mejor lograda que las elaboradas por las propias bandas de “rock”. En pocas palabras, es una canción que sin querer ser rock es mejor canción canción de rock que la de tu banda favorita de rock. Así de cabrón, pá.

La unión de Pucho –versátil como pocos porque ya ha hecho esto y rap, trap, reggaetón y hasta bolero– y Antifan además es bien afortunada porque le devuelve vida a Agorazein, agrupación canónica del rap madrileño de la cual formaban parte Crema junto a Jerva y I-Ace de Antifan, y a Sticky M.A. y Fabianni. Hablando de Antifan –que en realidad es un trío completado por Hartopash–, le están atinando a eso de tirar hacia a otros lados, haciendo su cosa muy post-punk industrial casi NIN, casi Swans, casi Manson, que materializarán en su primer LP a ver luz el 26 de abril. En ese disco, estará incluída “La Última Generación”, canción que levanta la pregunta “¿qué pasaría si fuéramos los últimos en este mundo?”. Pues como Jerva cree, “es difícil de imaginar, porque no hemos hecho aún unas pirámides ni nada por el estilo”, así que nuestro legado sería básicamente un puto filtro de perrito. En lo que lo piensas, checa el track y su distópico video al inicio de esta nota.

