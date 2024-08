Sudas de tu rodilla

Llegas al festival y, poco a poco, vas caminando hacia el spot en el que habías quedado con tus colegas: Shellac, delante del escenario a la izquierda. Aún queda para el concierto pero prefieres esperar a no volver a encontrarte con los chavalines.

Y joder, efectivamente los colegas llegan puntuales. Te abrazan y te llaman “jefe” y se les descolocan las mandíbulas cuando Albini y los chicos empiezan a hacer ruido, creando un espectáculo demoledor, como cada año. Tus amigos millennials te han levantado y todo, joder, lo has gozado fuertemente. Cuando termina el concierto te proponen ir a ver a Rosalía. La tipa esta te la suda pero quieres estar con tus colegas así que aceptas sin dudarlo. Conduciendo este corcel de jovenzuelos llegas a Rosalía pero descubrís que está lleno de gente, pero no pasa nada, de alguna forma lográis pasarlo muy bien y resulta que la tipeja esta te ha encantado. “Te quieroooo” gritas desde la lejanía, y ella SE GIRA, te mira y te lanza un beso. Increíble. Luego te llevan a Primal Scream y joder, a partir de aquí ya no recuerdas nada.

El domingo te levantas en casa de uno de los chavales, has estado durmiendo en el sofá. La rodilla te duele pero te sientes bien. Ahí están todos: la Sarita, el Javi, el Legañas, Juanki, la Merche, la Anita y Pepón. Vaya jefes. Te han preparado unos macarrones con atún de putamadre. Te dicen que te vayas preparando que el domingo hay más conciertos pero, joder, te niegas a salir más. Les dices que prefieres descansar un poquito que mañana curras pero entonces ponen esas caritas tristonas y, qué coño, tu corazón se enternece y les dices “chavales, hoy se sale” y todos estallan en gritos de alegría.