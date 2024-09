La tal ‘Friend Zone’ no existe y las mujeres no te deben absolutamente nada

La «friend zone»: una expresión que a todos nos evoca una imagen de un tipo dulce y sensible que mira el mar con tristeza mientras tú, la mujer que él ama, pasea por la ciudad con otro. Todo lo que él quiere hacer es hacerte mixtapes con sus bandas de indie favoritas y mostrarte su rara colección de tapas duras de Dylan Thomas, pero NO. Tú solo quieres ser «amiga». Solo quieres disfrutar de su compañía sin querer su pene.

El término «friend zone» se ha arraigado tanto a nuestra cultura que casi no se le cuestiona. Una búsqueda rápida de artículos de auto-ayuda para hombres muestra que la «friend zone» es un foco normal: cómo evitar el «friend zone»; cómo saber que estás en la «friend zone»; qué hacer si estás en la «friend zone». Es como si nadie se detuviera a pensar lo que este término le dice a las mujeres, o cómo nos afecta. Es como si las mujeres no fueran el problema.

Cuando los hombres usan el término de «friend zone», están buscando avergonzar a las mujeres por herir sus sentimientos. «Friend zone» avergüenza a las mujeres por ejercer su derecho a decir no, al igual que cuando se le dice «perra» por ejercer su derecho a decir sí (y «piroba» por ejercer su derecho a mandarte a comer mierda).

Al usar «la friend zone», los hombres le están diciendo a las mujeres que les debemos algo. Nos dice que no tenemos la autonomía sobre nuestras propias vidas y que eso debería ser decidido por ellos. Les debemos sexo o una relación romántica porque debemos estar agradecidas con que un man —cualquier man— está siendo lindo con nosotras. Aunque ser lindo es, literalmente, lo mínimo. No te dan una galleta por pasar la prueba más mínima de humanidad. Está muy bien que proclames a todo pulmón que no eres sexista o racista o superficial o ensimismado o abusivo, pero no es chévere que des una lista con todas los defectos que no tienes, o por hacer lo que se supone que deberías hacer.

«Yo soy un buen tipo, yo no hago eso», podrías decir. Bueno, pero, ¿te paras contra los hombres que sí lo hacen? ¿O te sientas a mirar mientras piensas lo bueno que eres?

A las mujeres se nos dice constantemente que nuestros instintos y sentimientos no son tan importantes como los de los hombres. ¿No te gusta que te coqueteen en el trabajo? Pero, ¿cómo se supone que va a conocer a alguien? ¿No te gusta cuando tipos extraños y grasientos te dicen en una discoteca que tienes tetas follables? ¡Deberías aprender a recibir piropos! Es chistoso cómo el «tienes que aprender a recibir un piropo» es dicho por hombres adultos que todavía no han aprendido a recibir un rechazo. Si una mujer te dice que teme por su seguridad por el acoso callejero, y tu mayor preocupación es que ahora no puedes coquetear con extraños en la calle, entonces yo reconsideraría tus malditas prioridades. Si crees que las mujeres están locas por no aceptar tus piropos, es porque nunca te ha echado los perros un man, después de que tu vida se vea amenazada en el tiempo que tardas en decir, «no, gracias».

Usualmente, el amigo enamorado que se encuentra en esta «zona» inexistente tiene un montón de gestos románticos: te manda pequeños textos todas las mañanas, viene a todas tus fiestas caseras, le gusta todo lo que posteas en Facebook y le habla a todos sus amigos de ti. Dulce. Encantador. Inofensivo. Porque él ‘sabe’ que están destinados a estar juntos, y si la sociedad le ha enseñado algo a los hombres, es que el que persevera, alcanza. Por supuesto que cuando una mujer tiene los mismos gestos románticos con los hombres que claramente no están interesados, es visto como algo desesperado y triste.

Pero si la mujer te dice que no está interesada, no está hablando en código. Cuando ella dice, «estoy bien», lo que realmente quiso decir es que está bien. Al igual que cuando dice «no», no es un sí disfrazado. O un «sí, si me persigues». Dejen de pensar que las mujeres no saben cómo expresarse. Y dejen de creer que pueden reclamar a una mujer porque la vieron primero o porque son positivos, o porque son exactamente lo que ella necesita.

El argumento de que los hombres también pueden poner en la «friend zone» a una mujer ya se ha usado, pero ignora una verdad universal: las mujeres no vemos a los hombres como opciones binarias, como follable o amigo. Las mujeres tienen relaciones complejas, confusas, satisfactorias y tumultuosas con otras mujeres, con los hombres y las personas de sexos diferentes. Naturalmente, los hombres también pueden tenerlas, pero el tipo de man que reclama haber sido puesto en la «friend zone» te está diciendo explícitamente tu intención de que te pueda o no meter su pene.

Los hombres en la «friend zone» necesitan crecer y manejar el rechazo como adultos. Porque la «friend zone» no es algo que realmente exista.