‘Mirror Heart’: el corto que hizo VICE con los protagonistas de The Wolfpack

Imagínate ser un hermano de seis: todos son casi de la misma edad, todos han sido educados en la casa por tu mamá. Tú y tus hermanos viven en un apartamento de la calle Delancey, en pleno Lower Street Side de Nueva York. Imagínate, también, que ese apartamento es tu mundo, que no tienes amigos más allá de los miembros de tu familia, que sólo te permiten salir de la casa unas cuantas veces al año porque tu papá, el señor Óscar Angulo, se preocupa demasiado de que el mundo exterior, a través de factores que están por fuera de su control, te lleve por el mal camino. Imagínate que un día ya no puedes más. Esta es la historia de los hermanos Angulo, protagonistas de The Wolfpack, el documental dirigido por Crystal Moselle, estrenado en Colombia el domingo pasado en el marco del IndieBo.

Los hermanos Angulo respondieron de una manera bien particular a esa crianza tan extraña: se obsesionaron con el cine. Las películas fueron para ellos una vía de escape, una especie de contacto directo con la realidad. Detrás de la puerta cerrada de ese apartamento empezaron a filmar sus primeras obras, transcribiendo en papel los libretos de películas que veían en VHS o DVD, para luego reactuarlas con vestuarios hechos a partir de materiales caseros. En su repertorio se encuentran versiones bien particulares de Reservoir Dogs, Batman, Pulp Fiction o Halloween.

Por supuesto, uno no puede tener a unos niños encerrados en un apartamento toda la vida. Bautizados con nombres en sánscrito, como Narayana, Mukunda, Bhagavan, Govinda, Krisna y Jagadesh, ya que su padre es un devoto del Hare Krishna, los chicos empezaron a salir del apartamento desde hace unos cinco años. En una de esas excursiones, caminando por el East Village, vestidos a lo Reservoir Dogs, Crystal Moselle empezó a perseguirlos, a conocerlos, a filmarlos en su día a día.

A lo largo del documental uno puede ver el desarrollo particular de esa sensibilidad artística que construyeron los Angulo tras las puertas inexorables de su casa. VICE trabajó con ellos en este corto, Mirror Heart, un relato imaginativo de personajes oníricos unificados alrededor de la necesidad de crear.