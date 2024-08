TikTok te vigila, aunque no tengas una cuenta

Este artículo se publicó originalmente en VICE Italia.

2020 fue el año de TikTok. Aunque la red social ya era popular a finales del 2018, la enorme necesidad de distracción provocada por el inminente colapso de la sociedad provocó un crecimiento considerado de los usuarios de la plataforma. Además, TikTok se benefició de la atención de los medios en 2020, cuando se situó en el centro de las dificultades geopolíticas entre China y Estados Unidos.

Videos by VICE

De repente, todo el mundo tenía miedo de que la compañía matriz de TikTok, ByteDance, recopilara sus datos. No obstante, a pesar de que el Gobierno de Trump asegura que China podría estar espiándote a través de esta aplicación, no existe ninguna prueba de que tu información esté más segura en manos de una compañía china que de una estadounidense igualmente sospechosa, como Facebook o Amazon. De hecho, en julio de 2020, la Corte Europea de Justicia anuló el acuerdo de privacidad entre Estados Unidos y la Unión Europea conocido como el escudo de privacidad, alegando que las leyes nacionales de seguridad de EUA ponían en peligro la información de los ciudadanos de la UE.

En vista de todo esto, quise arrojar algo de luz en el asunto. Aprovechando el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, pedí a TikTok que me enviara toda la información que tenía sobre mí. Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede hacerlo. Esta es la plantilla que yo usé y el correo al que debía enviarlo.

Nunca he creado un perfil de TikTok. La plataforma te permite ver el contenido sin registrarte, aunque algunas características, como dejar comentarios, seguir cuentas o publicar contenido, solo se pueden usar con un perfil. Si tienes una cuenta, puedes seguir estas instrucciones para descargar tus datos.

Aunque nunca me registré, usé la aplicación durante unos dos meses, pero casi a diario. Como pude comprobar en la información que me enviaron más adelante, veía unos 30 vídeos al día. Una cantidad considerable, pero por debajo de lo normal: el usuario medio pasa 46 minutos al día en la plataforma, lo cual, teniendo en cuenta que cada vídeo dura más o menos 15 segundos, supondría unos 184 vídeos.

LA HOJA DE “DATOS Y ACTIVIDAD DEL USUARIO” QUE TIKTOK ENVIÓ AL AUTOR. PANTALLAZO DEL AUTOR

Si no estás registrado en la plataforma, quizás digan que no tienen la capacidad de identificar tus datos porque no pueden verificar a la persona que realiza la petición. Al principio, TikTok rechazó mi solicitud. “Desafortunadamente, no podemos encontrar una cuenta asociada al correo electrónico”, respondieron. Pidieron más detalles, como un nombre de usuario o “cualquier otro correo electrónico o número de teléfono que se haya usado para registrar la cuenta”.

Sin embargo, la política de privacidad de TikTok señala: “Recopilamos información sobre usted si descarga la aplicación y usa la plataforma sin crear una cuenta”. Esta “información técnica” incluye tu dirección IP, tu proveedor telefónico, los ajustes de zona horaria y más.

Me encontré con un dilema: TikTok recogía información que sabía que provenía de mi dispositivo personal, al que identificaba con una cadena de números específicos. Por lo tanto, sabían que esos datos eran míos. Pero, puesto que no tenía una cuenta que demostrara mi identidad, no compartía la información conmigo. A pesar de eso, siguieron usando mis datos de varias formas. Por ejemplo, sabía que habían compartido información con Facebook nada más y nada menos que 595 veces, porque Facebook lo detallaba en la sección “Actividad fuera de Facebook”. Esa información de TikTok ahora está asociada con mi cuenta personal de Facebook.

LA SECCIÓN ‘ACTIVIDAD FUERA DE FACEBOOK’ MUESTRA QUE TIKTOK COMPARTIÓ INFORMACIÓN 595 VECES CON FACEBOOK. PANTALLAZO DEL AUTOR

Al final, envié mi dirección IP junto a un código de identificación único de mi dispositivo iOS (IDFV) y pude demostrar que esa era mi información. Este código permite a los desarrolladores de aplicaciones reconocer el mismo dispositivo en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si cuatro aplicaciones desarrolladas por la misma empresa están instaladas en un mismo dispositivo (como Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger), esta puede enlazar todos los perfiles a un mismo usuario.

Con la información que envié, TikTok accedió a enviarme mis datos. Desde la empresa, me dijeron que visitara la página “Centro de ayuda”, seleccionara “Informar de un problema” y rellenara la información que mencioné arriba en el formulario comentarios.

LA PETICIÓN DEL AUTOR PARA DESCARGAR SUS DATOS. PANTALLAZO DEL AUTOR

A los dos meses de la primera petición, recibí dos archivos de Excel protegidos con contraseña y una clave para abrirlos en un correo aparte. El primer archivo consistía en una tabla con casi 1900 filas que mostraba mi historial de visionado completo, vídeo a vídeo. El otro archivo, “Datos y Actividad del usuario”, contenía 15.886 filas y 24 columnas. Son 381.263 unidades de información con todo detalle recopiladas en el poco tiempo que utilicé la aplicación.

El archivo con el historial de vídeo no me sorprendió. Pero me asombró mucho la cantidad de información que habían recopilado mientras simplemente veía vídeos en mi teléfono. El archivo mostraba toda mi actividad en la aplicación con fecha y hora. También conocía el tipo de dispositivo que tenía y la resolución de la pantalla, el operador telefónico, el sistema operativo, la dirección IP y otro código de identificación del dispositivo (diferente al que yo les había mandado con la solicitud).

Por ejemplo, estaba registrado cuándo había buscado o reproducido un vídeo junto con otras variables que no explicaban en la sección de privacidad de TikTok. En 2018, solicité a Amazon la misma información y recibí una tabla similar con todos los productos que había buscado, clicado, comprado o guardado.

ALGUNAS DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN TIKTOK. PANTALLAZO DEL AUTOR

Es fácil señalar a Tiktok, Facebook o Amazon, pero en realidad, todas las aplicaciones y sitios webs hacen lo mismo. Cada perfil que ves en Tinder a las 3 de la mañana, cada vídeo que ves a medias en TikTok, cada compra espontánea: lo controlan todo. Es la naturaleza del mundo digital en el que vivimos. Obviamente, las compañías no necesitan recoger tantos datos o almacenarlos para siempre.

Las políticas de privacidad suelen justificar la recopilación de información apelando a la seguridad. Las grandes compañías tecnológicas dicen que controlar tu actividad les ayuda a encontrar y eliminar cuentas fraudulentas. Nos han dicho que nunca usarían esa información en contra de nuestros intereses y, aun así, la información sigue estando almacenada en algún lugar, vulnerable a cualquier ciberataque o posibles cambios en la política de privacidad que puedes acabar aceptando sin darte cuenta. También esa información se solicita muchas veces durante investigaciones legales. Tal y como reveló el Intercept, el FBI obtuvo y realizó un seguimiento de los datos de usuario de TikTok de cientos de asistentes a las protestas de BLM en 2020.

EL HISTORIAL DE VISIONADO DEL AUTOR. ALGUNOS VÍDEOS TODAVÍA ESTÁN DISPONIBLES, OTROS SE HAN ELIMINADO. PANTALLAZO DEL AUTOR

Puesto que TikTok es la plataforma preferida de los más jóvenes, la gente está preocupada por lo que pueda ocurrir con la información de usuarios menores. El 13 de enero del 2021, TikTok anunció que cambiaría los ajustes de privacidad predeterminados de los usuarios menores de 16 años para que sus cuentas sean siempre privadas. La decisión llegó después de que un niño de 12 años británico denunciara a la compañía por utilizar los datos de menores de forma ilícita (según la legislación del país) para favorecer el algoritmo.

Hasta ahora, lo único que sabemos es que las redes sociales tienen bases de datos enormes con nuestra actividad. Depende de ti decidir si quieres seguir usando TikTok o no. Pero recuerda: utilizar la aplicación sin una cuenta no te vuelve anónimo.