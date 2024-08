Todo lo que aprenderás saliendo con hombres siendo mujer

Cuando tienes 20 años, no sabes nada de sexo ni de relaciones. Odio sonar condescendiente, pero como mujer de 27 años, sé que es así. Las mujeres de 30 o mayores que estéis leyendo esto sonriendo pensando que yo tampoco sé nada: estáis en lo cierto. Me agobio cada vez que alguien deja de decirme cada cinco minutos lo increíble que soy, nunca he llegado a celebrar un segundo aniversario y tengo los mismos problemas de compromiso que un gato callejero. Pero esa es la idea: tienes que pasar por todo tipo de relaciones románticas para pillarles el tranquillo.

Me temo que los 20 es cuando toca aprender sufriendo. Como chica, estás pasando de ser alguien que se deja puesto el sujetador durante el sexo a ser una mujer adulta segura de sí misma. Si estás en ese proceso y sales con hombres heteros, te va a tocar lidiar con varios grados de inteligencia emocional —esto va por los solteros: sí, los hombres la desarrollan más despacio que las mujeres— por lo que inevitablemente te va a tocar ir de creencia en creencia sobre la naturaleza de las relaciones. Te empeñarás en creerte todo lo que te digan sobre los hombres y las citas como si fuera el evangelio, hasta que tengas otra experiencia desencantadora. ¡Es divertido! ¡Te lo pasas bien!

Videos by VICE

Estas son esas etapas, una línea temporal de todo lo que creerás como mujer de 20 años saliendo con hombres:

EL “AMOR” DE INSTITUTO ES MENTIRA

Pasas un año y medio feliz buscando en Google “parejas famosas juntas desde el instituto”, mientras sacas del porno ideas de cómo hacer las cosas y finges orgasmos durante el sexo con penetración de mala calidad. Entonces tu novio de secundaria te engaña o te sienta y te dice que “te quiere, pero necesita acostarse con más gente… ¿para probar? ¿Desplegar un poco las alas?”. ¿Qué crees que es “desplegar las alas”? ¿Practicar sexo en la ducha? ¿Sexo anal?

Si eres sincera, ya sabías que este primer golpe de realidad iba a llegar. Sabías que el sexo debía durar más de 45 segundos; sabías que el collar con forma de corazón que te compró por tu 18 cumpleaños era una horterada; sabías que estabas viviendo una mentira. Un punto por haberte pasado la primera mitad de la universidad en un autobús a Manchester para ver a un imbécil aburrido llamado Dan. Siguiente.

MIRA:

LOS HOMBRES SOLO QUIEREN FOLLAR

Resulta que tu madre no se equivoca en todo: ¡es verdad que los chicos solo buscan una cosa!

Tras esa primera ruptura, empiezas a sospechar que los hombres son animales asquerosos —¡cerdos! ¡ratas!— que ven a todas las mujeres como trozos de carne y lo único que quieren es follar sin parar. Después de Dan, estás empezando a leer sobre introducción al feminismo, lo cual confirma esta triste lección de vida.

Si bien tus encuentros sexuales en este punto pueden reducirse a “dos personas con personalidades poco formadas que frotan un cuerpo contra otro”, estás profundamente convencida de que el sexo puede llevar a una posible relación con cada persona con la que te acuestas, aunque en realidad la mayoría de ellos ni siquiera te gustan.

HAY UNA CONEXIÓN ENTRE LA EDAD Y LA MADUREZ EMOCIONAL

Hasta ahora ha habido un punto en común: los jóvenes. Al igual que una masa, todos los hombres de veintitantos años deben dejarse reposar para que crezcan. No intentes meterlos en el horno aún. Sabes que debes esforzarte por salir con alguien mayor.

NO HAY UNA CONEXIÓN ENTRE LA EDAD Y LA MADUREZ EMOCIONAL

Entonces decides salir con un hombre mayor (de unos 26 años) que resulta ser un pequeño y vil principiante. Tu gran paso de adulta termina cuando te encuentras con otro tío que es constantemente pasivo agresivo y que se queda callado cuando discutís, lo cual es vergonzoso.

Decides dedicar mucho tiempo a pensar en la edad de un hombre antes de molestarte en salir con él en serio en el futuro. Es el mayor problema hasta el momento.

UNA PAREJA DEBERÍA PROPORCIONAR ESTABILIDAD ECONÓMICA

En esta ola posfeminista, o bien te buscas un sugar daddy para sobrevivir durante la universidad y/o tu primer trabajo, o bien conoces a alguien que esté tremendamente agradecido por salir contigo, que te mire como un criador mira a un poni de exhibición y que decida expresar su afecto gastándose su dinero en ti. Te acabarás liberando de la naturaleza transaccional del sexo y el amor: ¡una mujer empoderada que obtiene lo que quiere! Que les den a los hombres.

“ÉL” ES REAL

Esta es la clave. La cita parecía cosa del destino, una conexión instantánea que nunca antes habías tenido con nadie. No tiene sentido tener conversaciones verbales porque estáis conectados mentalmente. Esto es sobre lo que cantaba Beyonce en “XO”, cada día parece un poco como si te tomaras tu primera pastilla: te sujetaron el pelo con la mano en una coleta mientras vomitabas y fueron a la tienda de la esquina para comprar papel higiénico cuando te cagabas encima. Te hacen sexo oral ¡y acaban! y cocinan recetas de verdad que han sacado de internet cuando vas a su casa.

Tus amigos te dicen que nunca te han visto tan feliz. No tienes ni que esforzarte. Esta persona te trata como a un ser humano, no como una niña o una mujer. ¡Disney, tu madre (¡otra vez!) y el patriarcado heteronormativo tenían razón! ¡El amor verdadero existe! Por eso que todos los demás parecen horribles, ¡no están enamorados de verdad los muy despojos!

“ÉL” NO ES REAL

Uno o los dos lo jodéis, porque, os dais cuenta, de que uno o los dos no os conocíais tan bien como pensabais.

Durante el año siguiente pasas gran parte de tu tiempo libre en la esquina de un bar haciendo preguntas a las parejas sobre cuánto tiempo llevan juntas, resoplando con aire de suficiencia cuando es menos de dos años. ¡Patético! Y lo que es más importante, te das cuenta de que ninguna relación comienza hasta que no supera la barrera mágica de los dos años —antes de eso está en la fase de luna de miel, que es mentira— y de que “él” no existe.

Todos los que son mayores que tú que siguen en su primera relación de amor verdadero son mucho menos complejos que tú, no se conocen lo suficiente a sí mismos y no han pasado por una experiencia deprimente, por lo que, sin lugar a dudas, alcanzarán la madurez y tendrán que pasar por la vergonzosa fase de…

EL FOLLETEO ES REAL

…follarse a todo lo que puedan. Sí, obviamente, hubo un momento en el que creías haber sentado la cabeza es esta etapa de la vida, a los 25, pero, ¿por qué pasar por otra relación fallida cuando puedes hacer reír a todo el mundo con tus historias (tu vida)?

Se vienen colchas de dibujos animados, almohadas que huelen a cuero cabelludo, cajas de comida preparada tiradas por ahí desde hace una semana y hombres jugando videojuegos en bucle. También te encontrarás algunas pollas gigantes. No hay mal que por bien no venga.



Aprendes que los tríos son muy emocionantes pero, en última instancia, insatisfactorios; que el sexo puede ser muy bueno y muy malo, y todos los matices intermedios; y, que aunque es posible que te gusten muchos “tipos” de persona, por lo general siempre tiendes a los mismos tíos ad infinitum como si fueras una paloma mensajera cachonda.

LOS HOMBRES NO SIEMPRE QUIEREN FOLLAR. DE HECHO, ¿LES GUSTA EL SEXO A LOS HOMBRES HETEROS?

Te das cuenta de que tener citas consiste en ir a un sitio, beber unas cuantas cervezas de medio litro e irte pensando: “¿Qué me pasa?” o “¿Qué te pasa?”. Mientras tu buscas sexo desesperadamente, los hombres quieren desesperadamente… ¿una novia? Tampoco son las bestias sexuales que creías que eran.

La mayoría de los hombres son cachorritos perdidos, desconcertados pero alagados cuando ligas con ellos. Esto va en contra de todo lo que te enseñaron en Educación Sexual y de todo lo que te han hecho creer. Tú eres la que tiene que lanzarse para practicar sexo mientras los hombres responden a tus mensajes sexuales con emoticonos que no tienen ningún sentido.

De hecho, cuanto más maduras, con más claridad ves a los demás. Unos cuantos hombres tienen fantasías contigo, las proyectan en ti y ven lo que quieren ver en ese momento en concreto. Cuando te das cuenta de esto, te alejas. ¿Acaso estás… empezando a saber lo que quieres?

VALE, CONFIRMAMOS, NO HAY UNA CONEXIÓN ENTRE LA EDAD Y LA MADUREZ EMOCIONAL

Sales con un hombre de unos 35 años que llama a sus ex narcisistas, tiene un berrinche porque atentas sutilmente contra su masculinidad pidiendo primero en un bar o dándole una paliza al futbolín y sale de la habitación gritando cosas sobre su madre.

UNA PAREJA NO DEBERÍA PROPORCIONAR NADA MÁS QUE BUENOS POLVOS Y RISAS

¿Estás sentando la cabeza o volviéndote más realista? ¡Quién sabe! La mayor parte de esta década te ha demostrado que todo lo que necesitabas de un hombre era que pueda correrse tres veces por noche y un flujo constante de memes de calidad.

CLARIDAD/NAMASTE/LA MUERTE ESTÁ AL CAER/MIRA TODO LO QUE HE APRENDIDO

Encuentras la paz en las citas. Hechos: las relaciones románticas requieren un compromiso de verdad, nunca deben ser transaccionales, tienes que estar presente siempre cuando estás con alguien (deja el móvil por una noche, por Dios) y solo funcionará si te gusta el mismo tipo de sexo, lo siento. Ves a mujeres más jóvenes dando inspiradores consejos sobre citas online y te sientes antigua, pero te conformas.

Tal vez conozcas a alguien que te haga querer formar otra pareja. Alguien a quien miras mientras habla con otras personas y piensas: “Sí, andaría sobre cristales rotos por ese idiota”. Tal vez tengas una segunda crisis de “’Él’ no existe” seis meses más tarde.

De todas formas, ahora te das cuenta de que tú, y todos los demás en realidad no sabéis nada acerca de las citas. Eso incluye saber lo que quieres. Pero tienes claro lo que no quieres. Sales más rápido de situaciones que no son correctas y con más convicción de que todo saldrá bien. Desarrollas algo parecido a barreras personales. Si tienes mucha suerte, no volverás a salir con alguien que tenga cojines individuales sin funda nunca más.

@hannahrosewens