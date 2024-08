¿Por qué limpiar hace que algunas personas se sientan menos ansiosas?

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Para algunas personas, tomarse unos minutos para trapear el piso de la cocina es similar a los efectos calmantes de la meditación. Incluso ver un hogar impecable, especialmente al final de un día largo y estresante, puede mejorar su humor.

Si eres una de esas personas, aquí tenemos varias explicaciones de por qué la limpieza reduce el estrés y la ansiedad, dice Darby Saxbe, profesora asistente de psicología en la Universidad del Sur de California. “[La limpieza] le da a las personas una sensación de dominio y control sobre su entorno”, dice ella. “La vida está llena de incertidumbre y muchas situaciones están fuera de nuestras manos, pero al menos podemos afirmar nuestra voluntad en nuestro espacio vital. El desorden también puede distraer visualmente y servir como un recordatorio de tareas y deberes pendientes.

Desde un punto de vista práctico, a muchas personas también les gusta la sensación de saber que es fácil acceder a las cosas que necesitan. Es frustrante vivir en un espacio lleno de cosas donde es difícil encontrar los objetos útiles, dice ella. Su investigación incluso sugiere que las mujeres que perciben su entorno doméstico como algo estresante tienen más estados depresivos durante el día, mientras que aquellas que encuentran sus hogares limpios experimentan menos depresión.

Sin embargo, no todos tienen la misma afinidad con la limpieza, un hecho que quizás conozcas muy bien si alguna vez has discutido con alguien sobre el estado del fregadero de la cocina. Puede ser que la personalidad sea parte de esto: en términos generales, las personas a quienes les gusta limpiar pueden ser más conscientes y orientadas a los detalles, dice Saxbe, mientras que las personas a quienes no les gusta pueden ser más espontáneas y menos organizadas.

La psicología detrás de los efectos reductores del estrés de la limpieza también podría tener una base evolutiva. Las personas a veces recurren a los rituales, incluida la limpieza, para reducir el estrés derivado de otras partes de sus vidas, dice Martin Lang, un antropólogo evolutivo de la Universidad de Masaryk en la República Checa que estudia el comportamiento ritual. “A la mente humana le gusta predecir cosas”, agrega Lang. “Nos gusta saber qué va a pasar porque nos permite sobrevivir y extraer recursos del medio ambiente”.

Cuando carecemos de control, o percibimos que las cosas son caóticas e impredecibles, podemos experimentar ansiedad. Desde un punto de vista evolutivo, se supone que es un impulso útil, dice Lang. “Nos impulsa a tomar precauciones e intentar controlar nuestro entorno, para que no haya nada sorprendente que pueda perjudicarnos”.

También hay otros factores en juego: “Si hay orden en la casa o el entorno, podemos sentirnos seguros y como si pudiéramos movernos en el espacio”, dice Lang, eso podría ayudar a explicar sus efectos para aliviar la ansiedad. Cuando limpias, también te mueves y te comportas de manera predecible, muchas veces repetitiva. Esto “puede ser un mecanismo cognitivo que puede ayudar a las personas a lidiar con la ansiedad”, dice.

Sin embargo, la relación extrema de una persona con la limpieza podría ser un signo de un problema subyacente más preocupante. El miedo a los gérmenes o la contaminación, la obsesión de tener cosas simétricas o en perfecto orden, la limpieza excesiva y el ordenar o arreglar las cosas de una manera particular y precisa, por ejemplo, pueden ser signos de trastorno obsesivo-compulsivo, según el Instituto Nacional de Salud Mental. Mientras tanto, las personas que se sienten perfectamente cómodas viviendo en la porquería podrían tener una disminución de la actividad en la corteza insular del cerebro y la amígdala, según sugiere una investigación.

Pero si el simple hecho de ordenar te hace sentir mejor después de un día difícil, no hay inconveniente en pasar la aspiradora cuando te sientas nervioso.