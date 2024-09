Un análisis super importante de los horribles soundtracks en videos de lo mejor de futbolistas en YouTube

Si eres un fanático del futbol, entonces has sido víctima de las canciones en vídeos de YouTube donde se muestran las habilidades de los jugadores. A lo mejor estabas buscando lo más destacado de Ronaldinho. Ay, a quién queremos engañar, definitivamente estabas buscando eso. Te metiste a YouTube y buscaste un vídeo con un título apropiado, algo como «Ronaldinho Ultimate Legendary Skills«, y te preparaste para ver 12 minutos sublimes de bicicletas y golazos.

Entonces, te das cuenta que las bocinas están prendidas.

Y la pinche música techno empieza a sonar.

Es uno de los grandes misterios agravantes del internet. Si buscas cualquier estrella de futbol en YouTube y los separas por el número de visitas, encontrarás que todos los resultados de hasta arriba tienen millones y un soundtrack increíblemente culero que no corresponde con los hermosos movimientos en el vídeo. La gran mayoría preferiría ver los vídeos en silencio total, como muchos de nosotros lo hacemos al silenciar nuestras bocinas. Pero, ¿por qué ponerle música en primer lugar? ¿Por qué una finta de Messi está acompañada de una línea de bajo en alto tempo? Incluso los oficiales corruptos de la FIFA no están inmunes a la plaga de pésimos soundtracks.

No te voy a mentir, estimado lector. No tengo la respuesta. Pero estamos en guerra con estos soundtracks que nos atormentan, así que consulté al maestro, el «Arte de la Guerra» por Sun Tzu. «Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no correrás peligro en cientos de batallas.» Así que me decidí a conocer a mi enemigo.

Pistas aleatorias de Techno/EDM

Este es fácilmente el acompañamiento más popular de cualquier vídeo de futbol. Mi estudio, sin bases científicas, muestra que nueve de cada diez vídeos de las habilidades de Ronaldinho están acompañadas de algún tipo de música techno o EDM.

No sé nada sobre este género musical, así que consulté al escritor de THUMP, David Garber, para que me ayudara en mi análisis.

Garber me pregunta, «¿Cómo es que alguien puede llegar a ser tan pecaminosamente flojo como para no solo poner la canción #1 de la lista de progressive country house «Wake Me Up» de Avicii y Aloe Blacc junto con las proezas divinas de Cristiano, sino que también repetir el rolón de EDM una y otra vez. Las canciones, al igual que el movimiento de pies de Ronaldo, son dinámicas —¡Dennos algo con letras! ¡Creen expectación! De hecho, solo dennos un Xanax, esta canción está de la chingada.»

No tengo idea lo que significan la mitad de esas palabras.

A nuestro experto en EDM le gustó ésta un poquito más. «Claro, solo hay un Ronaldo original, pero, afortunadamente, existe toda una vida de canciones reusables de los ex miembros de Swedish House Mafia para acompañar su glorioso baile. De hecho, la canción «Reload» es probablemente más apropiada para dicha experiencia visual, en todo caso porque la leyenda brasileña, en su apogeo, disparaba, anotaba, escondía el balón de taquito, y volvía a anotar. A esta le damos un sólido siete.»

house, un poco de bajo y baterías líquidas (viaje en el tiempo), e incluso toca algunos sentimientos por medio de voces que crean expectativa. Hasta mezclan las celebraciones de los comentaristas cuando la música disminuye. ¿Quién está detrás del canal Messi Magic? ¿Eres tú Tiësto? A Garber casi le da algo con esta. «Dios mío, los editores de Messi Magic se volvieron locos, crearon una mezcla real de DJ que fuera a la par con los regates extraterrestres de Messi en la Copa Mundial de 2014. Se escucha algo de, un poco de bajo y baterías líquidas (viaje en el tiempo), e incluso toca algunos sentimientos por medio de voces que crean expectativa. Hasta mezclan las celebraciones de los comentaristas cuando la música disminuye. ¿Quién está detrás del canal Messi Magic? ¿Eres tú Tiësto? De nuevo, no tengo idea de lo que significa la mitad de estas palabras.

Instrumental/Clásica

Algunos editores se abstienen de la vibra de rave de media noche y optan por una atmósfera más clásica. Por eso, no es sorpresa que terminen infundiendo un sentido de grandiosidad al poner todo una era musical donde la mayoría de las canciones alaban a Dios en toda su Gloria. Messi, Dios, ¿cuál es la diferencia?

Otros tienen gustos más raros. ¿Recuerdas esa película (advertencia, spoiler alert de 15 años) que ningún humano ha visto dos veces acerca de los adolescentes drogadictos, donde uno termina con un brazo amputado y la otra termina teniendo sexo con un consolador por dinero, mientras un bonche de hombres canta «culo a culo»? Pues sí, estás en lo correcto, alguien decidió poner el tema principal de Requiem por un sueño para acompañar los movimientos de Ronaldo.

Meter la línea instrumental de «Dark Horse» de Katy Perry tiene un poco más de sentido para mi, especialmente para un vídeo de Cristiano Ronaldo. No porque Ronaldo sea un caballo negro, sino porque él y Katy Perry comparten muchas cosas en común. Ambos son personas muy guapas con un tremendo talento, y también irritan a la gente por el grado en el que están enamorados de sí mismos. Pensándolo bien, eso describe al 60% de los futbolistas y al 99% de las estrellas pop, así que tal vez no sea una buena opción. Como sea, es una canción decente, supongo.

Música Épica de Enfrentamientos

También instrumentales, estos temas tienen la tonadita épica muy cabrona. Imagínate redobles largos y rápidos, el tipo de música que esperarías de una película de Zack Snyder mientras la cámara va de actor en actor antes de que un chingo de abdominales se enfrenten en una batalla con cosas filosas. Como puedes esperar, este tipo de canciones son utilizadas con frecuencia para vídeos de enfrentamientos, en donde los editores hacen un contraste entre dos leyendas, como Ronaldinho/Messi, o Ronaldinho/Ronaldo, o Ronaldinho/y más Ronaldinho.

La épica música genera sentimientos completamente ajenos a la experiencia normal de ver futbol. Estos temas me hacen querer crear un enemigo tan solo para hacerlo pedacitos y complacer a mi rey. Es tonto, y, además, innecesario cuando lo único que trato de hacer es ver a Ronaldinho, un hombre de paz.

Fuera de estas categorías mayores, también encontrarás ocasionalmente canciones de hip hop/rap, que en la mayoría de los casos se trata de la molesta canción de Fort Minor. Claro que la conoces, está en todos lados.

Pero ninguna de estas canciones funciona. El futbol habla por sí solo, y cuando lo hace, Martin Tyler es más que capaz de proveer la traducción.

Lo profundo del futbol no llega de un beat de baterías o de Avicii (nunca de Avicii). Viene del ruido de las gradas, del cronista que se inclina mientras la jugada se hace más interesante; la partitura exige que todos nos elevemos a pianissimo mientras el director de orquesta nos invita a patear el balón dentro de la red. Es por esto que todas las canciones, sin importar cuáles sean, fallan. El futbol no necesita otra banda sonora. Ya tiene una.