Un fan del Arsenal se casa vestido con el uniforme completo del equipo

Un fan del Arsenal FC inglés ha roto una barrera que creíamos indestructible y se ha casado vestido con el uniforme completo de su equipo. El inglés Barry Jenkins, amante tanto de su esposa como de los ‘gunners‘ —suponemos que en este orden, pero…— se casó vistiendo la camiseta, los pantalones e incluso las botas de su equipo favorito.

Hasta la fecha habíamos visto gente pidiendo la mano en partidos, o casándose en estadios, e incluso hemos visto algún que otro fan llevando alguna prenda de su club… pero nunca nadie se había atrevido a unir sus destinos con otra persona vistiendo la equipación completa.

Para ser sinceros, no sabemos si aplaudir a Jenkins, si admirar a su nueva esposa por su extrema tolerancia… o si sencillamente es mejor felicitar a los novios por su unión aunque estén ligeramente chalados. ¡Viva los novios! We all follow the Arsenal…!