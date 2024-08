Un genio logró hacer una entrada para audífonos funcional en un iPhone 7

Poco después de que se anunció el iPhone 7, miles de «expertos» de YouTube en hazlo tú mismo mostraban cómo hacer un Jack para audífonos por medio de hacer un hoyo en sus iPhones.

Esto, por supuesto, no funcionó, y una cantidad impresionante de celulares fueron destruidos en el proceso. Hace unos días, recibí un email de Scotty Allen, un ingeniero en sistemas con el que había hablado anteriormente porque «hizo» un iPhone a partir de partes separadas que encontró en mercados de electrónicos. Como aquéllos YouTubers estafadores, Allen me dijo que había hecho un hoyo en su iPhone 7 con la misma finalidad – y el teléfono funcionaba a la perfección.

Hablé por Skype con Allen un minuto después, y de pronto ya estaba conectando audífonos – normales de 3.5 mm – a un Jack hecho en casa de lo que era sin duda alguna un iPhone 7. Sin trampas. Los audífonos funcionaban. El teléfono lo reconocía y lo vi controlar el volumen usando los botones de los audífonos. Él acercó los audífonos a las bocinas de su laptop y escuché la música sonar. Luego lo conectó a la corriente y empezó a cargar. Voila.

«Mi preocupación más grande es probarle a la gente que sí funciona», me dijo Allen.

Esta brujería tomó meses de ingeniería, me contó. Muchos iPhones fueron sacrificados, y un montón de partes por separado tuvieron que ser pedidas. El Jack de audífonos del iPhone 7 se basa en dos caprichos del celular.

En primer lugar, no obstante lo que Apple ha dicho, hay mucho espacio dentro del iPhone. Justo arriba de la «bocina» izquierda hay una «ventila barométrica» de plástico, pero no una bocina como tal. Allen removió esto, subió la batería un par de milímetros arriba, empujó el Motor de Tapic un par de milímetros e hizo espacio para el Jack. Segundo, Apple ya había creado un método para convertir una entrada de luz en una entrada para audífonos: los enredados adaptadores.

Allen esencialmente deconstruyó uno de esos adaptadores y lo recreó dentro del teléfono. El original puerto de luz está conectado a este adaptador deconstruido, que está conectado al puerto de audífonos hecho en casa, que se sienta en el espacio vacío debajo del Motor de Tapic.

Los experimentos fallidos.

«Cambié todo un poco y quité barreras de protección y escudos», dijo Allen. «Perdí tres teléfonos enteros haciendo esto, una buena cantidad de pantallas, un gran grupo de componentes. Rompí fácil alrededor de $1000 USD de valor en partes la semana pasada, cosa que rompió también mis convicciones. Pero llegó a un punto en el que me dije a mi mismo – voy a intentar hacer esto hasta que me compruebe a mí mismo que no es realizable».

Esto es, por supuesto, un poco más que simplemente añadir un adaptador y hacer un hoyo. Allen también tuvo que crear un panel de circuitos para controlar unos aspectos de cómo funcionan los audífonos y que esto funcionara armónicamente con la batería.

«Los chips hacen un par de cosas – están cambiando la señal entre el adaptador de audífonos y el conector de corriente dependiendo qué está conectado», él comenta. «Y luego hay temporizadores que desconectan todo cuando algo está conectado o desconectado».

El resultado es un único iPhone 7 con entrada de audífonos – un escenario de ensueño para gente como yo que aman el iPhone 7 pero están cansados de que los adaptadores de luz se rompan. Además de lograr algo que parecía imposible, Allen espera que su éxito lleve a otros, más profesionales ingenieros (él no es profesional en la reparación de iPhones o ingeniero en sistemas como tal) puedan hacer el proceso hecho más eficientemente.

Allen me enseña los circuitos por Skype.

«Espero que otras personas vean esto y lo recojan. Espero que puedas caminar por ahí con un iPhone 7 u 8 con una entrada para audífonos. Estamos haciendo una traducción de las instrucciones a chino con la esperanza de sembrar esta semilla ahí y sea aún más posible», él agrega.

Y más que nada, espera que alguien en Apple escuche: «Si cualquier ingeniero de Apple me busca, les mandaré todo», él dice. «Me gustaría ver un iPhone nuevo con una entrada para audífonos original».

Una versión de este artículo apareció en Motherboard EUA.



