Un toma y dame con Setaoc Mass y Matrixxman

Figure, el sello alemán comandado por Len Faki, ha sido la plataforma escogida por el norteamericano Matrixxman y el inglés Setaoc Mass para lanzar su más reciente EP en conjunto titulado Pitch Black. El trabajo cuenta con cuatro tracks en el que, según el sello, se nos brinda «un extraño pero hipnotizante balance entre o espacioso y lo claustrofóbico , lo moderno y lo clásico».

Las producciones de Matrixxman han sido tocadas por nombres referentes como Jeff Mills, Rødhåd, Ben Klock y Richie Hawtin, además de lograr la atención de sellos como Dekmantel, Planet Rhythm, Manhigh y Ghostly International. Setaoc Mass, por su lado, cuenta con su propio sello desde 2015, SK_Eleven, y hace parte de una nueva camada de artistas británicos que están absorbiendo el legado del techno para reinterpretarlo con nuevos elementos.



A propósito de este inesperado y poderoso junte , quisimos hacerles algunas preguntas «ligeras» respecto al proceso de producción de Pitch Black y otras cosillas más. Si están interesados en adquirir el EP, pueden comprarlo por aquí.

¿Cómo se conocieron?



Ambos éramos fans mutuos, además nos movíamos por la misma frecuencia musical. Nos conectamos a través de Bandcamp de forma virtual, y luego en el Dekmantel nos conocimos en persona. El resto es historia…

¿Por qué decidieron bautizar como ‘ Pitch Black‘ al EP?



Porque siempre que salíamos del estudio durante los meses de invierno el cielo siempre estaba oscuro.

De los cuatro tracks, ¿cuál fue el más difícil de terminar?



Setaoc Mass : «Second». Como era sumamente minimal, cada elemento y arreglo era clave para un buen sonido.



Matrixxman: El cuarto tema, «Pitch Black». Tomó un par de revisiones antes de lograr acabarlo.



¿Por qué resolvieron lanzar este EP con Figure?



Setaoc Mass: ¡Una buena casa para buena música!

Matrixxman: Tenía sentido teniendo en cuenta la afiliación que tiene Sam con el sello.



¿Quién pedía la comida durante el proceso de producción? ¿Cuál solía ser el menú?



Ambos pedíamos comida, en especial comida con mucho curry. Ocasionalmente también nos antojábamos de comida coreana. Evitábamos cualquier cosa «occidental» porque hubiera podido afectar, para mal, nuestros sentidos del humor. También tomábamos cervezas, shots y cocteles para celebrar cada etapa del proceso: acabar una canción, salir de los pre-masters y el lanzamiento final.



¿Qué fue lo más particular que el uno encontró en el otro durante las sesiones de estudio?



Setaoc Mass: La talentosa teoría musical de Charlie.

Matrixxman: Sam tiene un oído excepcional para crear patrones interesantes de sintes y efectos en cadena. Cada uno tiene sus propias formas de hacer las cosas, así que fue muy cool observar los trucos de cada uno en acción.



¿Nos podrían recomendar un álbum electrónico clásico y uno moderno?



Setaoc Mass: El Ten Days Of Blue de John Beltran y el 18 And A Half Minute Gaps de Turinn.

Matrixxman : The Occurrence de Jeff Mills y Dead Cities de The Future Sound of London.



De los dos, ¿quién tiene la mejor cuenta de Instagram?



Matrixxman: La de Sam, obviamente.



¿Podemos esperar una nueva colaboración en el futuro, de pronto un «MatrixxMass»?



Seguramente. Este EP fue divertido pero ya estamos maquinando algo un poco distinto. Algo más refinado y moderado pero con un toque psicótico. Este primer disco solo fue rasguñar la superficie…