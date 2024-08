‘Bill and Ted’ estuvieron a punto de viajar a la Alemania nazi para secuestrar a Hitler

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Lo que pasa con las grandes historias es que básicamente todas empiezan mal. Las mejores películas y libros tuvieron que pasar por innumerables borradores y revisiones antes de que surgiera algo de calidad. Se suponía que Back to the Future tenía un refrigerador que viajaba en el tiempo en lugar de un DeLorean. Harry Potter originalmente empezaba con el papá de Hermione encontrando los cuerpos destrozados de los padres de Harry por alguna razón. El primer borrador de Star Wars era una locura.

Videos by VICE

Y ahora, gracias a las maravillas de internet, tenemos otro ejemplo más de una historia clásica que comienza su vida como una muy mala idea: según Ed Solomon, coescritor de la obra maestra cinematográfica Bill & Ted’s Excellent Adventure, la trama original de la película involucraba a Bill y Ted secuestrando a Adolph Hitler.

https://twitter.com/ed_solomon/status/1036332483921551360

El fin de semana pasado, para celebrar el bendito día del nacimiento de Keanu Reeves, Solomon tuiteó una serie de fotos de las notas que él y su coescritor Chris Matheson escribieron en 1984, cuando estaban desarrollando Bill & Ted. El borrador de la película es bastante diferente de la versión que llegó a los cines: Rufus es un “estudiante de segundo año de 28 años” en lugar de un hombre del futuro, el viaje en el tiempo ocurre en una camioneta en lugar de en una cabina telefónica y, sorprendentemente, el fatídico Circle-K era originalmente un 7-11. Ah, y también está la trama secundaria de la Alemania nazi.

En su camioneta capaz de viajar en el tiempo, Bill y Ted “conducen de regreso en la historia”, dicen las notas. “Terminan, por ejemplo, en la Alemania nazi, y después de causar problemas, llevan a Hitler de vuelta a San Dimas, donde se queda varado y ellos vuelven en el tiempo”.

Es posible que las notas no ahonden con profundidad en el proceso creativo, pero sigue siendo un vistazo fascinante sobre cómo se creó Bill & Ted’s Excellent Adventure.

Cuando otro usuario de Twitter le mencionó el arco de Hitler a Solomon, éste señaló que una versión de la idea llegó a la película final, pero con Napoleón, en lugar de Hitler, lo que fue sin duda la mejor decisión, especialmente porque produjo una de las mejores bromas de la película.

https://twitter.com/ed_solomon/status/1036351094207787008

Tristemente, la esperada tercera película de Bill y Ted, Bill & Ted Face the Music, aún no está asegurada. Mientras seguimos esperando el regreso de Bill S. Preston, Esq. y Ted “Theodore” Logan a la pantalla grande, lean estas notas y agradezcan a Rufus que la trama de la Alemania nazi nunca pasó de la fase preliminar. Es una lástima que la escena en la que Bill y Ted fuman marihuana con un hombre de las cavernas no haya quedado en la versión final, pero tenemos a Clarence Clemons en el futuro escuchando esa épica copia de una canción de U2, así que nada de quejas.

Sigue a VICE en Twitter.