Mira a esta chica esquivar la muerte, librándose de un hacha que ella misma lanzó

Tómate un momento para pensar en qué consiste un bar donde la diversión es lanzar hachas, no dardos, a un tablero. En retrospectiva, es una idea bastante obvia: ¿quién no querría salir, emborracharse y arrojar objetos extremadamente afilados y potencialmente fatales contra una pared? ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué podría salir mal? Oh, cierto. Básicamente todo.

Hace poco, una mujer que estaba en uno de estos bares de Colorado casi termina con un hacha en la cara cuando el hacha que arrojó rebotó con el tablero de madera y salió volando hacia ella, informa el TODAY.

Por suerte, Ainsley, estaba relativamente sobria o tiene reflejos parahumanos, ¿quizás una combinación de los dos? Porque, de alguna manera, logró esquivar el hacha que iba directamente hacia su cabeza. El casi accidente fue captado en video por el amigo de Ainsley, y las imágenes son suficientes para provocar un ataque de pánico:

Por lo que vemos en el clip de ocho segundos, parece que Ainsley lanzó el hacha demasiado bajo, y golpeó el tapete de goma en el suelo, mandándola directamente hacia su cráneo. Aparte del mal lanzamiento, no parece que haya hecho algo particularmente mal: el rebote fue solo una especie de casualidad, al estilo de Destino final.

Para que conste, los bares para lanzar hachas por lo general son bastante seguros. De acuerdo con Eater, muchos limitan la cantidad de bebidas que puedes comprar por hora, así que no puedes emborracharte hasta morir y lanzar antiguas armas de guerra. Algunos también requieren que los invitados tomen un breve entrenamiento de seguridad antes de que se les permita hacerlo solos.

“Cada cliente que lanza un hacha dentro de nuestra sede debe participar en un tutorial de seguridad y capacitación de 15 minutos en el que demostramos la mecánica, los procedimientos y el manejo adecuados de las hachas”, le dijo Max Klein de Kick Axe Throwing al New York Post. “Además, cada cliente que participa en el lanzamiento del hacha lo hace con un profesional asignado a su lado en todo momento, por lo que a nadie se le permite hacer tiro libre sin instrucciones, como lo que se ve en el video”.

Claro, este tipo de bares pueden ser más seguros que emborracharte y dispararle a un amigo con un chaleco antibalas o lo que sea, pero si estás bebiendo rodeado de hachas filosas, siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mal. Esta chica tuvo suerte pero lo mejor sería quedarnos con los dardos.