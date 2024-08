Científicos confirman que tener menos sexo puede llevar a una menopausia temprana

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.



Sabemos que solo tenemos cerca de 10 años para que los efectos del cambio climático se vuelvan irreversibles, a menos que todos nos unamos para derrocar a quienes están en el poder y no hacen nada para solucionar la crisis, por supuesto. Entonces, la idea de tener hijos es algo impensable para algunas personas. Estoy seguro de que al menos algunos de nosotros agradeceríamos perder nuestras capacidades reproductivas, aunque solo sea para salvarnos de traer una nueva vida a este mundo cada vez menos habitable.

Bueno, hay una especie de solución: según un nuevo estudio reciente que CNN cubrió sobre los posibles factores relacionados con la menopausia temprana, los investigadores han identificado un cambio particular en el comportamiento que podría conducir a la menopausia, es decir, el momento en que los ovarios dejan de ovular. Sin la ovulación, no hay embarazo. Sin embarazo, no hay niños que traer a este mundo inhóspito. Nada que no hayamos visto en la clase de salud básica.

En estos tiempos progresivamente horribles, es una situación donde todos ganamos, ¿cierto? Pero hay una trampa: el “cambio de comportamiento” específico es “tener menos sexo”. Los investigadores, que analizaron los datos recopilados de casi 3.000 mujeres durante un período de 10 años, descubrieron que las mujeres que afirmaron haber estado teniendo relaciones sexuales (oral, vaginal , anal, masturbarse, de cualquier tipo) tenían un 28 por ciento menos de probabilidades de haber experimentado la menopausia que las que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

¿Qué es mejor? ¿Tener relaciones sexuales, sin traer niños a un mundo que podría resultar inhabitable? ¿Perder la capacidad de traer niños a este infierno, pero nunca poder venirse? Es la peor paradoja que alguien podría imaginar.

