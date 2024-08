Encontramos a la Valerie de la canción ‘Valerie’ de Amy Winehouse

Artículo publicado originalmente por Noisey Estados Unidos.

Pocas personas saben que “Valerie” de Amy Winehouse es un cover, por lo tanto, hay varias hipótesis del por qué cantaba esta canción de amor para alguien llamado Valerie: Valerie es un nombre masculino en el Reino Unido. Winehouse era bisexual. Se trataba de una amiga que dejó de hablarle por su adicción a las drogas.

Pero nadie lo sabía (en serio, ni siquiera Genius). Hasta ahora.

La canción fue escrita e interpretada originalmente por Zutons, una banda británica. Valerie Star, una maquillista de celebridades que vive en Nueva York, le dijo a VICE que antes salía con el líder de la banda, Dave McCabe, y que la canción trata sobre ella.

Así que nos pusimos en contacto con McCabe y lo interrogamos. “Oh, sí, es ella”, confirmó, con un fuerte acento de Liverpool. “Es una chica dulce”.

McCabe escribió la canción sobre Star en 2006 –para el segundo álbum de estudio de Zutons, Tired of Hanging Around– en la parte trasera de un taxi en unos cinco minutos. “Ella estaba en Estados Unidos y yo estaba en casa y fue como escribirle una postal”, dijo con nostalgia. McCabe corroboró todo lo que Star me contó sobre la narrativa de la canción: Star supuestamente fue acusada de varias infracciones de manejo, casi va a parar a la cárcel (de ahí la línea que Winehouse cambia por: “Do you need a good lawyer-er-er?”) y no se podía mudar al Reino Unido para estar con él. De ahí es donde salió el “why don’t you come on over, Valerie?”.

Mark Ronson produjo la versión de 2007 con Winehouse como vocalista, y sobrepasó la original llegando al número 2 en las listas británicas. Ese mismo año, la gente empezó a hacer remixes con la misma canción, y salió un video musical. Winehouse no aparece en el video porque en ese momento estaba luchando contra una adicción a la heroína bastante severa. McCabe me dice que nunca se hubiera imaginado que llegaría a ser todo un éxito, pero está agradecido de que lo haya hecho.

En una tarde de primavera, Valerie –con el cabello todavía pelirrojo– se sentó conmigo a platicar sobre cómo una aventura fatal se convirtió en la canción dulce, enigmática y omnipresente que es hoy.

Entonces, este músico escribió una canción sobre ti que llegó a ser todo un éxito. ¿Qué se siente?

Siempre digo que es como si tuviéramos un bebé extraterrestre muy extraño porque tendremos esta conexión hasta que nos muramos. Es extraño y loco, y sí, lo amo hasta la muerte. Es un buen chico. Nunca nos peleamos fuerte ni nada.

Recuerdo cuando me contó sobre la canción. Fue como, “escribí una canción sobre ti. Y lo tomaron como single”. Y no me dio más detalle. Fue muy tímido al respecto. Y yo solo pensé, Dios mío, ¿cómo sonara?

Me encanta que los dos dijeron cosas muy lindas el uno del otro a pesar de que son exnovios. Tal vez deberían volver a estar juntos.

Lo amo profundamente, pero está al otro lado del mundo. Y nada más por la logística, no es factible a largo plazo. Es como una paleta dulce espolvoreada con polvo de unicornio, pero en realidad no funciona. Porque los dos estamos arraigados en nuestras ciudades. Ninguno de los dos hace cosas que se puedan hacer en cualquier lado; no puedo simplemente dejar todo e ir allí. Quiero decir, ¿has visto los looks de maquillaje en Liverpool? No gracias. Es un aspecto propio.

Dime cómo se conocieron.

Una amiga y yo habíamos conseguido entradas para ir a ver un show [en Florida] pero la banda a la que queríamos ir a ver en realidad canceló en el último minuto. Y dije como, Mierda, no quiero ir solo a ver a la banda que abre. Y mi amiga, Erin, me dijo: “Valerie, vamos, ya estamos vestidas, tenemos las entradas, vamos”.

Y llegué con un aire pretencioso de… no quiero escuchar a esta otra banda. Y luego empecé a escuchar a Dave y dije, ¡Wow! Esto está increíble. Tenían un sonido único y no había escuchado nada parecido antes. La energía que trasmitían en el escenario como banda era simplemente hermosa.

Cuando salieron del escenario, vi a Dave y lo agarré. Y e dije, “Necesito comprarte un trago. Estuvieron increíbles”.

Un trago convertido en dios sabe cuántos. Muchos. Nos fuimos a otro bar. Y luego otro. Y luego todos volvimos a la casa de Erin y bebimos champán en la azotea hasta que amaneció. Y ese fue nuestro primer encuentro.

Después de esa primera noche, Dave dijo que darían otro show en Jacksonville o algo así: a cuatro horas de distancia. Así que fuimos a Jacksonville y se fue convirtiendo en una locura. Me veía con él en diferentes [ciudades]. Volaba para verlo. Era grandioso. Nos divertimos mucho juntos.

¿Cómo surgió la canción?

Me arrestaron una semana antes de irme a Liverpool para estar con él. Era la séptima infracción que cometía y mi licencia estaba suspendida.

¿Por qué no tenías licencia?

Bueno, al principio, recibí una multa por exceso de velocidad y los policías me parecían tontos, así que pensé bueno, si no pago la multa, será como darles una lección. Claramente no, porque entonces ponen una orden de arresto en tu contra. Se convierte en toda una odisea.

Y tampoco me detuve de inmediato, lo que, al parecer, es evasión de la justicia. Y creo que también le escupí al oficial porque era muy grosero.

Así que gasté cada centavo que tenía, que eran como 30 mil dólares, para no ir a la cárcel. Me quitaron la licencia por 15 años, pero eso fue mucho mejor que ir a la cárcel. Cuando me quedé atrapada en Florida y tuve que tratar con los tribunales y los abogados –meses de [asuntos] legales con los que tuve que lidiar– ahí fue cuando Dave escribió la canción.

Se suponía que ya tenía que estar [en Liverpool] y pensaba: “Solo un poco más. Solo tendré que lidiar con esta situación un poco más. Me arrestaron y gasté cada centavo”. Y así fue como escribió la canción. Y de ahí salió lo de, “Did you have to go to jail / did your house go up for sale?”.

Entonces, ¿luego qué pasó?

Después de unos nueve meses, salí de mi problema legal en ese momento, pero ya no tenía dinero. Y no es como que pudiera dejar toda mi vida e ir a Liverpool sin nada de dinero. Porque no soy de las personas que buscan que les paguen todo. No soy así. No soporto a esa gente.

Así que me quedé en Florida y ahorré para mudarme a Nueva York porque en ese momento tenía que sopesar mis opciones reales y factibles. Ahí fue cuando me dijo que había escrito la canción, que a la discográfica le había encantada y que lo habían hecho un single.

¿Y ustedes seguían teniendo una relación a larga distancia?

Sí, como tenía la idea de que necesitaba dinero, siempre decía, “¡sí, estaré allí muy pronto!” y eso nunca pasó.

¿Tienes una parte favorita de la canción? Me gusta cuando menciona tu cabello pelirrojo.

Me gusta esa parte. Y también solía vestirme muy ridículo en ese entonces, por eso la parte de (“I’ve miss your ginger hair / and the way you like to dress”). Sí habla sobre esa parte de mi vida. Me vestía ridículamente fabuloso, seguí a un chico de una banda y me arrestaron, todo bien.

¿Cómo te sentiste cuando la versión de Amy tuvo tanto éxito?

Era una artista brillante. Era demasiado para su tiempo. Es muy triste y trágico, en muchos aspectos. Incluso en el video, no pudo estar porque estaba en su mundo. Esa parte es desgarradora.

Recuerdo que me encontré con Mark [Ronson] cuando estaba haciendo una entrevista de radio junto a Dave. Mark me dijo: “Siento que debería darte dinero”. Fue muy gracioso. También es algo surrealista. No la tengo en mi lista de reproducción porque, no es por ser narcisista, pero creo que sonaría en los momentos más incómodos posibles. Así como de,

hey, estoy escuchando una canción sobre mí, no me hagas caso.

¿Tienes estándares muy altos para las personas con las que sales ahora?

Bueno, siempre los he tenido. Tienen que ser más altos que yo usando mis tacones más altos. Me gustan los hombres gigantes. Y me encantan los músicos. Tienen que ser artísticos de alguna manera. Y si tienen un acento de otra parte, mejor.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.