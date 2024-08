Un exfutbolista nos explicó lo fácil que es doparse

Artículo publicado originalmente por VICE Alemania.

En una entrevista reciente, el médico del equipo alemán Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt afirmó que en el fútbol no había doping porque en realidad no ayudaba; declaración que luego la Agencia Nacional de Anti-Doping (NADA) de ese país rechazó. Perno no solo NADA ha hablado de cómo los jugadores de fútbol se han beneficiado de consumir drogas para mejorar el rendimiento.

Lotfi El Bousidi era un jugador de fútbol profesional que pasó su carrera entre Suiza, España y Alemania. Durante su carrera, El Bousidi notó las discrepancias de las prácticas de dopaje entre el fútbol y los otros deportes. Él dice que él y sus compañeros de equipo rara vez eran examinados, mientras que en deportes individuales como el atletismo y el ciclismo, los atletas eran constantemente sujetos a ser evaluados.

Mientras jugaba en Mainz en la segunda división de Alemania, El Bousidi se inscribió para un diploma en ciencias del deporte en la Universidad Johannes Gutenberg de la ciudad. Con el fin de poder educar a los jugadores frente a los riesgos de salud asociados con el dopaje, El Bousidi dedicó su tesis final a averiguar lo que los otros sabían de las drogas para mejorar el rendimiento. Para esto, entrevistó a antiguos colegas y encontró que, en algunas ligas, hasta el 30 por ciento de los entrevistados habían admitido haber usado estas sustancias.

Ahora que los hinchas del fútbol están empezando a cuestionar si los equipos restantes en la Copa del Mundo están limpios o no, decidimos hablar con El Bousidi para saber exactamente qué tan fácil es para un jugador de fútbol profesional salirse con la suya con el dopaje.

VICE: ¿Qué te motivo para hacer tu investigación sobre el doping en el fútbol?

Lotfi El Bousidi: En toda mi carrera solo me examinaron una vez, y algunos jugadores que conocí nunca fueron evaluados. También pensaba sobre todas las historias que escuchaba de jugadores de los 80 y los 90, que fueron inyectados con todo tipo de drogas y hoy en día sufren de todo tipo de problemas de salud.

¿Qué tan posible es que todos los jugadores del Mundial 2018 estén limpios?

Para mí, es muy poco probable que todos estén limpios. En torneos grandes, ya sea la Champions League o el Mundial, el nivel de rendimiento que se requiere es mucho más alto que el que se necesita para un juego de liga promedio, así que los jugadores están tentados a hacer trampa. Y los mismos equipos quieren que sus jugadores tengan el mejor desempeño posible. Por eso creo que si se hicieran los exámenes necesarios en estos torneos, veríamos a más que perderían las pruebas.

¿Tienes alguna idea de cuántos jugadores pueden estar dopándose en el Mundial?

Realmente no puedo especular sobre eso. En la Bundesliga [la liga más importante de Alemania] descubrí por medio de mi investigación que cerca del 15 por ciento se había dopado al menos una vez. En España las cifras llegaron hasta 30 por ciento. Y como dije, los niveles de rendimiento requeridos en una Copa del Mundo son mucho más altos. Pero por otra parte, el riesgo de que lo atrapen a uno también es mucho más alto.

¿Existe alguna forma de saber si un jugador se está dopando?

La única forma de saber con certeza es por medio de los exámenes. Para un espectador es difícil, si es que no imposible, saber si los jugadores están limpios o no. Si todo un equipo está en condiciones destacables durante toda una Copa del Mundo, especialmente en partidos particularmente agotadores, me preocuparía. A este nivel, no debería haber anomalía serias; los niveles de salud deberían estar relativamente similares entre todos.

Algunos recordarán al doctor Eufemiano Fuentes, quien estuvo implicado en un gran escándalo de dopaje en el ciclismo. Él dijo abiertamente que tenía a jugadores de fútbol entre sus pacientes, así como ciclistas.

Pero algunos dicen que el dopaje realmente no ayuda a los jugadores de fútbol.

Yo diría que el doping es definitivamente más útil antes de un gran torneo como el Mundial, y no necesariamente durante este. Hay muchos juegos en muy poco tiempo, así que los equipos tienen muy poco tiempo para recuperarse. Hay cosas que puedes hacer en tu fase de entrenamiento previo al torneo que le ayudan a tu cuerpo a recuperarse más rápido y a ralentizar la aparición de fatiga; una forma de desaparecer el dolor. Pero hacerlo siempre es peligroso para la salud. Tu cuerpo no te pide que pares sin una razón detrás.

¿Los jugadores siempre saben que están consumiendo sustancias ilegales?

No, no necesariamente. Una de las cosas más impactantes que descubrí es la cifra alarmantemente alta de excompañeros de equipo que no saben qué está en la lista de sustancias prohibidas. Y muy pocos de ellos cuestionan lo que les dan, hasta el punto de no saber el nombre de la droga que los acusan de consumir, en caso de ser descubiertos.

Durante tu carrera, ¿alguna vez te dieron algo que te hiciera dudar?

No, no que recuerde. Pero uno nunca puede estar 100 por ciento seguro.

¿Los jugadores siempre se dopan a sí mismos, o reciben ayuda de sus entrenadores o médicos del equipo?

Algunos de los jugadores a los que encuesté dijeron que ellos mismos compraban esteroides en el mercado negro. Pero en gran parte, esos eran jugadores que, después de una lesión, querían volver a estar en un estado óptimo lo más rápido posible.

¿Qué querías lograr con tu investigación?

Más que nada, quería educar a mis colegas sobre los riesgos de salud asociados con el dopaje, ya que parece que muchos de ellos entienden muy poco al respecto. Además pienso que los futbolistas deberían ser modelos a seguir. Desde que publiqué mi investigación, la VDV (el sindicato de futbolistas de Alemania) se ha interesado más en la prevención y educación frente al dopaje.

¿Cómo hiciste que los jugadores se abrieran contigo?

A muchos los conocía personalmente porque hice las encuestas en los países que los que había jugado o en donde tenía buenos contactos. Era importante que me vieran como uno de ellos, de otra forma no se habían sentido cómodos siendo parte del estudio. En segundo lugar, confiaban en que la encuesta iba a ser anónima y que no habría forma de rastrear sus respuestas a ellos.

Paolo Guerrero, el capitán de la selección peruana, casi se pierde el mundial por haber dado un resultado positivo en 2017 por producto residual de cocaína. ¿Los jugadores que consuman drogas recreativas deberían esperar ser atrapados?

Claro que sí. De muchas maneras eso es peor para tu imagen que el doping. Por eso es que muchos de los profesionales que conozco nunca han usado drogas recreativas.

¿Aún disfrutas el fútbol a pesar de todo lo que sabes sobre el dopaje en el juego?

Claro que sí. Lo sigo amando como siempre lo he hecho.