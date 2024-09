La guía sobre los penes de los superhéroes

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El miércoles pasado, DC Comics finalmente respondió la pregunta más apremiante de nuestra época: ¿Cómo es el pito de Batman? En Damned #1 —la primera parte de una miniserie de tres números del sello Black Label para adultos de DC— fuimos bendecidos con un vistazo al pene de Batman, y para sorpresa de absolutamente nadie, el héroe con capa está circuncidado:

Videos by VICE

¡AQUÍ UNA IMAGEN DEL PENE DE BATMAN, PARA QUE NO DIGAS QUE NO TE LO ADVERTIMOS!

Incluso sin esta imagen explícita del pene de Bruce Wayne, cualquiera con medio cerebro podría haber adivinado que el Caballero Oscuro no tiene prepucio. Batman es el tipo de héroe que cree que esta modificación corporal es lo correcto para tener una buena higiene. Es un hombre que adquiere sus poderes usando la tecnología y la riqueza, y ¿qué es la circuncisión, sino una forma de modernizar tu pene? Probablemente el Joker también está circuncidado: él y Batman representan una especie de dualidad circuncidada. A Batman le gusta su pito cortado, mientras que el Joker es uno de esos tipos resentidos con la sociedad porque le robó el prepucio sin su consentimiento.

Yo soy experta en esto: he tenido pláticas interminables con mi novio sobre qué superhéroes están circuncidados, un tema que por alguna razón los cómics raramente abordan.

Entonces, si alguna vez te has preguntado si tu superhéroe favorito aún tiene su prepucio, no te preocupes, aquí está la respuesta:

Batman

Aquí tenemos el Bati-pene

Como ya lo habíamos establecido, él sí tiene la circuncisión.

Superman

Contemplemos el Super-pene

No creo que Superman esté circuncidado, al menos no en esta Tierra. Aunque muchas personas han sugerido que podrían habérsela hecho con una herramienta para cortar a base de kriptonita, mi intuición es que en Krypton no les hacen la circuncisión a los niños. Me pregunto si los Kent intentaron y no lograron circuncidar al joven Clark.

Robin

La entrepierna de Robin

Ya que Batman está circuncidado, sólo puedo suponer que su compañero también. Mi novio sugirió que, debido a que creció en una familia de artistas de circo, podría no haber sido circuncidado de bebé, pero cuando tuvo la transición de Dick Grayson a Robin, se quitó el prepucio. Ha habido otros Robins, pero todos se hicieron la circuncisión.

Aquaman

¡Aquí tenemos el Aqua-pito!

Un prepucio es como una aleta, lo que ayuda a este héroe marino a deslizarse a través del océano, y por lo tanto, nuestro dulce Aquaman aún no está circuncidado.

The Flash

El pene de The Flash

En Justice League, Barry Allen se presenta ante Batman como «un buen chico judío», por lo que podemos suponer con seguridad que está circuncidado.

Cyborg

La falta de pene de Cyborg

Por lo visto, Cyborg no tiene pene.

Captain America

Capitán América sin prepucio

Según el Washington Post, «La OMS estima que la tasa general de circuncisión masculina en Estados Unidos se encuentra entre 76 y 92 por ciento. Por el contrario, la mayoría de los países de Europa occidental, tienen tasas de menos del 20 por ciento». ¡Es el Capitán América por el amor de Dios!» Por supuesto que está circuncidado.

Spider-Man

Spider-pene

Es un tipo normal de Queens, está circuncidado. En realidad, no le da importancia a eso.

Iron Man

El miembro de Iron Man

Es hijo de un fabricante de armas, Tony Stark creció en una típica familia estadounidense adinerada. Eso significa que tiene la circuncisión. ¡Y le encanta!

Thor

El otro martillo de Thor

Thor definitivamente aún no tiene la circuncisión. Es muy poco probable que en Asgard circunciden a sus dioses. Es decir, en primer lugar, es algo europeo, ya que es del mito nórdico, y la circuncisión no es común al otro lado del charco. Pero, además, ¿por qué un dios necesitaría modificar su cuerpo perfecto?

Black Panther

Las partes privadas de Black Panther

Wakanda es una sociedad de alta tecnología, demasiado avanzada para viejas tradiciones como la circuncisión. El pito de la Pantera Negra podría ser de alta tecnología en otros aspectos, pero definitivamente no tiene la circuncisión.

The Hulk

El pito de Hulk

Siento que Bruce Banner podría estar circuncidado, pero ¿Hulk tiene el mismo pito que Bruce Banner? ¿Su pene se pone verde y se agranda cuando Hulk sale, o se queda igual? Para empezar, ¿Hulk tiene pene?

Según el material adicional del DVD de Avengers, «Modelaron cada parte de Hulk, excepto una. ‘Cuando llegó la maqueta, era como una Barbie’, dijo Jason Smith». Pero en 2014, Mark Ruffalo comentó cómo sería posible que Hulk tuviera relaciones sexuales y dijo: «Igual que todos los demás, nada más que mucho más grande. Comienza verde y luego regresa a su forma humana al final. Se hace grande y luego se hace pequeño».

Pero las entrevistas no son oficiales, lo siento. A pesar de lo que dice Ruffalo, yo creo que Hulk no tiene pito.

Doctor Strange

Pene de Strange

El Doctor Strange seguro no tiene la circuncisión. Es decir, ¿confiarías en un mago circuncidado? Yo creo que no.

Hawkeye

Pito de Hawkeye

Hawkeye es un hombre estadounidense extremadamente normal, y por lo tanto, definitivamente tiene la circuncisión.

Vision

El area noble de Vision

Vision construyó su propio cuerpo, y por lo que entiendo acerca de su romance con Scarlet Witch, es probable que tenga partes privadas, pero aunque él haya decidido hacerse un pene sin prepucio, nunca fue circuncidado.

Star-Lord

Star-Lord seguro lo tiene chiquito

Nació en Estados Unidos en algún momento de la década de 1970, así que seguro tiene la circuncisión.

Groot

El pene inexistente de Groot

Él, al parecer, no tiene pene.

Rocket

Pene de Rocket

Los mapaches tienen una anatomía diferente a la de los humanos, sobre todo tienen un hueso en el pene, y por lo tanto no pueden circuncidarse. «Los huesos de pene de mapache son considerados por algunos en el sur como amuletos de la suerte», de acuerdo con Mental Floss. ¡Dato curioso!

Drax

Pito de Drax

Teniendo en cuenta la cantidad de modificaciones corporales que tiene Drax, no sería sorprendente que tuviera la circuncisión. Sin embargo, mi teoría, es que no la tiene, pero tiene un piercing Príncipe Alberto.

The Thing

La cosa de The Thing

The Things es judío, por lógica estaría circuncidado. Aunque tenía la duda de que The Thing tiene pene, Stan Lee comentó sobre este importante tema y le dijo a Vanity Fair: «Creo que por sentido común su pene también estaría hecho de roca anaranjada».

Mr. Fantastic

Pene elástico

En la misma entrevista, Lee también comentó sobre la situación genital de Reed Richards, alias Mr. Fantastic. «Siempre pensé que era más interesante pensar en el de Reed Richards», dijo Lee después de que le preguntaran sobre el pene de The Thing. «Como saben, él tenía la capacidad de estirarse, y sexualmente, eso parecería ser una gran ventaja en muchas áreas». Dios, qué entrevista tan increíble.

Yo creo que aunque a Reed Richards le hicieran la circuncisión al nacer, puede usar sus poderes para circuncidarse cuando le da la gana.

Wolverine

El miembro de Wolverine

Los poderes curativos del X-Man solo se manifestaron durante su adolescencia, por lo que existe la posibilidad de esté circuncidado, pero su historia ha cambiado tanto a lo largo de los años que ¿quién sabe? Inverse.com publicó una investigación en 2017 sobre si Wolverine está circuncidado: «James Howlett nació durante el período de cambio cultural [en la década de 1800 en Canadá], por lo tanto, no se sabe si sus padres adinerados optaron por circuncidarlo», el autor opinó. «Dado que la circuncisión es técnicamente una herida, es posible que el prepucio de Wolverine haya vuelto a crecer cuando apareció su factor de curación, que sucedió cuando era un adolescente».

Con base en esta información, creo que Wolverine recuperó su prepucio cuando se convirtió en un mutante. Además, hay una escena emblemática en la que el Punisher le quita el pito a Wolverine y le crece uno nuevo.

Magneto

Los genitales de Magneto

Magneto es judío y, por lo tanto, está circuncidado.

Beast

El bulto de Beast

¿Has visto las uñas de este hombre? Definitivamente aún tiene su prepucio.

Deadpool

El paquete de Deadpool

Según el creador de Deadpool, Rob Liefeld, «Sí, sí. No podríamos vivir en un mundo en el que Deadpool no pueda regenerar su pene y sus bolas». Es decir, cada vez que su pene se regenera, crece un nuevo prepucio. ¡Qué hermoso!

Todas las capturas de pantalla son de los comics y las películas de Guardians of the Galaxy.

Sigue a Eve Peyser en Twitter e Instagram.