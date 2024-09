Este hombre contrajo una infección pulmonar por oler sus calcetines sucios

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Un hombre de 37 años de Zhangzhou, China, fue ingresado recientemente en un hospital con dolores en el pecho y tos. Posteriormente se le diagnosticó una grave infección fúngica pulmonar también conocida como «neumonía fúngica», esta afección pulmonar potencialmente mortal es causada típicamente por la inhalación de esporas y «hongos oportunistas», los cuales en este caso, los médicos creen fueron contraídos por el paciente después de inhalar las esporas de un hongo que generalmente crece en el calzado usado. Según medios de comunicación como ScienceAlert, Daily Mail y New Straits Times la causa de esto pudo ser la proclividad del hombre a oler sus calcetines sucios todos los días después del trabajo.

Entonces, en primer lugar, sí, esto es asqueroso, pero también es algo que no ha sido confirmado. Durante su evaluación médica, el paciente admitió que le gustaba oler sus calcetines sudados, y los médicos sospechan que este sucio hábito podría haber sido la causa de la propagación de su infección. Pero no está del todo claro si el vínculo entre la predilección de Peng por oler sus calcetines y su enfermedad fue una correlación o una causa, y no parece haber ninguna conclusión definitiva.

Para averiguarlo, le preguntamos a un profesional, y nos dijo que si bien no es fácil que eso ocurra, «definitivamente es posible».



«Que un hombre en China que todos los días olía sus calcetines sucios después del trabajo fuera diagnosticado con una infección pulmonar en realidad no me sorprende», dijo Domenic Roscioli, podólogo del Servicio de Enfermería del Distrito Real en Australia. «Lo he visto todo».

Dom señala que las infecciones fúngicas sistémicas encontradas en los pulmones generalmente son causadas por inhalación, e inhalar algo como un hongo del pie podría sin problemas ser la causa.

«Imagina unos pies sudorosos, con una infección por hongos, dentro de una zapato todo el día», dijo. “Imagina la cantidad de bacterias que absorbería el calcetín. ¿Y luego él hombre inhala eso? Quién sabe qué tan profundo y por cuánto tiempo. Pero definitivamente eso no es bueno».

Sin embargo, también enfatizó que esta infección por hongos en el pie fue lo que realmente le causó problemas a Peng, y que solo oler tus calcetines sudados no conlleva necesariamente ningún riesgo grave.

«Definitivamente creo que él tenía una infección en los pies, que se transfirió a sus calcetines, la cual luego inhaló», dijo. «No creo que el solo hecho de olfatear tus calcetines malolientes te cause una infección pulmonar».

Pero aún así, simplemente no lo hagas.

