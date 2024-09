Este hombre está demandando a sus padres por concebirlo sin su consentimiento

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Un hombre de 27 años está tratando de demandar a sus padres alegando que él nunca pidió nacer. El empresario de Mumbai, Raphael Samuel, se identifica como un «antinatalista», lo que significa que cree que el nacimiento tiene un valor negativo y que la procreación es moralmente incorrecta. Y dado que es imposible preguntarle a los niños no nacidos si quieren ser traídos al mundo, Rafael argumenta que es un error. «Nosotros no decidimos nacer», le dijo a la BBC, y por lo tanto, según él, es perfectamente razonable exigir una recompensa.

Rafael cree que, por lo menos, deberían pagarle por su existencia. «Si nacemos sin nuestro consentimiento, deberían mantenernos por el resto de nuestra vida», declara en un video de YouTube, donde aparece con una barba falsa y lentes de sol, que supuestamente protegen su identidad. «Nuestros padres deberían pagarnos para vivir. ¿Por qué no?».

Según él, traer a otra persona al mundo y forzarla a tener una carrera equivale a «secuestro y esclavitud». Y aunque reconoce que no es posible preguntarle a un niño si quiere nacer, sostiene que es poco ético reproducirse por el bien de los humanos y el estado del planeta.

«No tiene sentido para la humanidad. Mucha gente está sufriendo», afirma. «Si la humanidad se extinguiera, la Tierra y los animales serían más felices. Ciertamente estarían mejor. Además, ningún humano sufriría. La existencia humana es totalmente inútil».

Hasta ahora, Rafael no ha encontrado a un abogado que quiera llevar su caso. Mientras tanto, sus padres –ambos abogados– han indicado que están listos para una batalla legal. Cuando Raphael le dijo a su madre hace seis meses que iba a demandarla, su respuesta fue «está bien, pero no esperes que sea buena contigo. Te destruiré en el tribunal».

Sin embargo, eso no quiere decir que no estén de acuerdo con el argumento de Raphael. «Mamá me dijo que le hubiera gustado conocerme antes de que naciera y que si lo hubiera hecho, definitivamente no me hubiera tenido», le explicó Rafael a la BBC, mientras que su madre publicó en Facebook: «Si Rafael encuentra una explicación racional de cómo podríamos haber tenido su consentimiento para nacer, aceptaré mi culpa».

Y sí, todo podría ser una farsa. Entre la barba falsa, los lentes de sol y el fondo blanco que se supone que es la recamara del bloguero, esto podría ser un engaño elaborado diseñado para darle publicidad a una nueva marca de condones súper efectivos o algo así. Incluso podría ser un intento de tener sus cinco minutos de fama en internet. Tal vez por eso el Hindustan Times le hizo la pregunta directamente.

La periodista Amrita Kohli le preguntó a Raphael por videollamada: ¿estás hablando en serio o es una broma? Raphael sostuvo que no está fingiendo y explicó que se puso una barba falsa simplemente porque todavía no quiere hacer pública su cara. Sin embargo, también admitió que uno podría pensar que su enfoque no es bueno por el hecho de que él «realmente quería que la gente hablara sobre el antinatalismo… sobre la simple idea de no tener hijos».



El pensamiento antinatalista se remonta hasta el comienzo del primer y segundo siglo DC, informa el ABC, con algunas interpretaciones de Gnosticismo y Budismo que plantean la idea de que es incorrecto traer niños al mundo material: un mundo lleno de sufrimiento y maldad. La idea se ha vuelto más popular en Occidente en los últimos años por filósofos como David Benatar, quien en 2006 publicó un libro titulado Better Never to Have Been: The Harm of Coming Into Existence.

En su libro, Benatar sugiere que cualquier experiencia que involucre dolor es peor que no tener ninguna experiencia en absoluto; por lo tanto, vivir es peor que no vivir, y dar vida a algo es automáticamente malo.

«La existencia, lejos de constituir un beneficio neto, siempre constituye un daño neto», sostiene. “Cada vida trae algún mal, mucho más de lo que la gente suele pensar. «La única forma de garantizar que una persona futura no sufrirá ese daño es asegurarse de que la posible persona nunca se convierta en una persona real».

La posición de Rafael ha sido objeto de controversia en la India, donde nacen 1,5 millones de niños cada mes.

Sigue a Gavin en Twitter o Instagram.