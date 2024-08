Marvel podría estar planeando su primera película con un héroe abiertamente gay

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Marvel Studios está intentando mantener la racha de ‘primeras veces en la historia del cine’. Después del éxito rotundo de Black Panther y de su primera película con una superheroína, Captain Marvel, llegando este mes a los cines, han surgido rumores de que Marvel podría estar por romper otra barrera con el primer superhéroe abiertamente gay en The Eternals en 2020. Según That Hashtag Show, una fuente anónima de Marvel dice que están en la búsqueda de un actor abiertamente gay de cualquier origen étnico para el MCU.

Como parte del esfuerzo de Marvel de iniciar nuevas potenciales franquicias, The Eternals nos presentará a un grupo menos conocido de superhéroes de los cómics de los 70 de Jack Kirby, que son parte humanos y parte seres inmortales, creados hace cinco millones de años por entidades divinas llamadas Celestials. Marvel está buscando a alguien entre los 30 y los 49 años para que interprete al superhéroe, según reporta That Hashtag Show, lo que básicamente significa que el primer protagonista gay de Marvel va a ser todo un papi. Como ninguno de los personas originales de The Eternals era gay, todavía no se sabe si van a presentar a un personaje nuevo o van a cambiar a uno existente, explica el reportaje.

A pesar de que Marvel tiene a varios personajes queer en sus cómics, como Mystique en X-Men, America Chavez en Young Avengers, su sexualidad no ha logrado llegar a ser representada en la pantalla grande.

Kevin Feige, quien está a la cabeza de Marvel Studios, aparentemente ha querido cambiar eso desde hace un tiempo, llegando a decirle a The Playlist el año pasado que estaban trabajando en introducir dos nuevas tramas queer, una para un personaje que ya ha estado en pantalla y otra para uno que no.

Sería un gran paso para esta película el poder mostrar algo de romance queer, teniendo en cuenta que Marvel ha pasado por un par de polémicas después de haber cortado algunas escenas de amor queer. El personaje de Tessa Thompson, Valkyrie, de la película de Marvel de 2017 Thor: Ragnarok, es bisexual, pero según ella misma contó en The Independent, la única escena que aludía a su sexualidad fue cortada de la película. Y Black Panther recibió críticas por parte de la comunidad LGBTQ por crear una tierra negra de fantasía en la que no había ninguna persona queer, y por cortar una escena en la que se sentían ciertas vibras de coqueteo queer entre Okoye y Ayo. Y no olvidemos que las audiencias quedaron supremamente decepcionadas por el superhéroe pansexual de Marvel en Deadpool, que se suponía que sería una película más atrevida y adulta, pero que no mostró pistas que aludieran a su sexualidad en el primer filme, y que solo obtuvo un par de bromas al respecto en la secuela, donde de todas formas tenía una novia.

Sin embargo, si dejamos de lado la trama, si The Eternals logra encontrar a un actor abiertamente gay para que represente al primer superhéroe abiertamente gay, estarían generando una nueva conversación frente a la representación en la industria. En diciembre, el actor heterosexual Darren Criss llegó a los titulares tras anunciar que no representaría a más personajes gays porque no quiere ser “otro actor heterosexual que se apropia de los papeles de un hombre gay”. Él ha logrado hacer grandes personajes gays después de su debut como Blaine Anderson en Glee. Pero su postura está lejos de ser la norma en la industria. Recordemos que en los últimos premios de la Academia actores heterosexuales se llevaron galardones por interpretar personajes queer, como Rami Malek haciendo de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y Mahershala Ali, quien interpretó al pianista negro y queer Don Shirley en Green Book.

Ya sea que Marvel encuentre a su actor abiertamente gay o no, su primer héroe gay seguro sacudirá las cosas. Después de varios años de no centrarse en personajes queer, y de hacer cortes sospechosos a escenas queer, las audiencias están ansiosas de ver que las películas de Marvel se actualicen a los libros. Los libros han progresado más rápido, donde Marvel introdujo a su primer superhéroe gay, Northstar, en 1992 y lo casó luego en 2012, inspirándose en la legalización del matrimonio gay en Nueva York en el año anterior. “Nuestro cómics siempre son los mejores cuando logran responder y reflejar los sucesos del mundo real”, dijo el editor en jefe de Marvel, Axel Alonso, a Rolling Stone en ese entonces. “Están viviendo la vida bajo sus propios términos. No importa que sea un cómic de superhéroes, el mensaje es: tú puedes hacer lo mismo”.

