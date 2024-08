Las mejores cepas de marihuana para tener buen sexo

Este artículo apareció originalmente en VICE US.

Cuál es la mejor cepa para tener sexo es una pregunta difícil de responder. De hecho, dice Erica Krumpl del Colectivo Cornerstone de Los Ángeles, «No se puede hacer una declaración general sobre cosas como esta». Simplemente hay demasiadas variables. Y la mejor variedad para la cama puede ser bastante específica dependiendo del punto de partida antes de drogarse. Por ejemplo, ¿tienes dolor? ¿Eres ansioso? ¿Estás usando la marihuana para estimular una libido adormecida? Hay diferentes cepas para diferentes estados de ánimo.

Pero en términos generales, para los más aprensivos, los expertos como Krumpl dicen que es mejor optar por una cepa con un alto contenido de CBD y bajo contenido de THC (también conocido como tetrahidrocannabinol, el químico psicoactivo que puede desencadenar tanto euforia como paranoia). El Cannabidiol, o CBD, es el cannabinoide en la marihuana que ayuda a deshacer los nudos de tu espalda; es lo que provoca esa sensación como de cuerpo de mantequilla y por lo tanto puede ser útil para ponerte de humor. La relajación —especialmente para las personas con vaginas y aquellos con ansiedad general— es esencial para alcanzar el orgasmo.

«Si tienes ansiedad por el sexo, puedes preguntar en tu dispensario qué variedades funcionarían mejor para combatir la ansiedad», dice Vanessa Lavorato, propietaria de la confitería cannábica Marigold Sweets. «No puedo decir que el cannabis sea una especie de droga maravillosa que te hará alcanzar el mejor orgasmo de tu vida como por arte de magia, pero para las personas que tienen ansiedad, definitivamente ayuda».

«Es necesario que en verdad reflexiones sobre qué tipo de sexo quieres tener», dice la educadora sexual Ashley Manta sobre otra variable a considerar. Cualquiera que sea la cepa que escojas, y por la razón que quieras, Manta dice que una clave importante para hacer que el cannabis y el sexo funcionen para ti y tu(s) pareja(s) es una pequeña introspección. «¿Quieres tener sexo lento y apasionado con tu pareja, en donde realmente se conecten con la mirada y sea muy íntimo? ¿O estás buscando algo así como ‘¡Quiero cogerte bien duro!’?»

Tomando eso en cuenta, una cepa índica como la Yumboldt podría ser una buena apuesta para el sexo íntimo y cómodo, ya que aumenta los niveles de relajación y felicidad. Para ayudar con los nervios, HERB —una tienda dedicada al cannabis— recomienda cepas índica como Northern Lights, así como las variedades híbridas con un equilibrio igual de THC y CBD como One to One. Para un sexo más enérgico, Lavorato recomienda Green Crack, que también recibe el visto bueno de «la fuente de información sobre cannabis más grande del mundo» Leafly para quienes buscan excitarse mientras bajan.

«Si quieres ‘freírte los sesos’, buscaría variedades que son altas en pineno y limoneno, que son dos terpenos diferentes», dice Manta. Los terpenos son aceites aromáticos que se liberan en el cannabis junto con los cannabinoides. No sólo definen el característico olor de cada cepa, sino que también pueden modificar los efectos físicos y psicoactivos. El pineno, marcado por su delicioso olor a abeto, te ayuda a sentirte más alerta, lo cual puede ser útil, suponiendo que no quieras ser un saco inmóvil. Por otro lado, el limoneno es conocido por su marcado olor cítrico y ayuda significativamente a desaparecer el estrés.

Los expertos recomiendan experimentar fumando o vapeando en lugar de algo más prolongado como un comestible. De esa manera, puedes medirlo poco a poco y ver cómo diferentes cepas y terpenos afectan tu cerebro y cuerpo. No hay muchos productos cannábicos específicos para el sexo en el mercado, pero el lubricante Foria y el estimulante hmbldt también han sido recomendados.



Si eres nuevo en el sexo con hierba, experimentar solo con diferentes tipos de viajes puede darte la privacidad y la libertad para explorar. «Comenzar con la masturbación es algo muy inteligente», dice Manta. Pero sobre todo, si estás realmente interesado en utilizar el cannabis en tu vida sexual, sigue intentándolo. No hay una opción única para todos.

La clave para hacerlo bien es el glorioso ensayo y error con algunos conocimientos aplicados sobre lo que fumas/vapeas/comes en la cama. Considerando el tema, es una lección que a todos nos encantará aprender.

