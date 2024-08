Publicar fotos de tu pareja en Instagram es fundamental, confirma la ciencia

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Durante los dos años de mi última relación, mi exnovio y yo discutimos sobre Instagram más de una vez. Para ser más exacta: a mí me molestaba el hecho de que él no publicara suficientes fotos de mí o de los dos en su cuenta. Esto sucedió al menos dos veces. Aunque las dos veces dejamos de pelear porque llegamos a la conclusión de que a lo mejor yo estaba exagerando sobre algo tan trivial, me alegra saber que investigaciones recientes me respaldan. ¡Gracias, ciencia!

La Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Kansas, en su investigación, confirman que el intercambio excesivo en las redes sociales a veces es una mala idea. Pero dado que compartir constantemente lo que pasa en nuestras vidas se ha convertido en una regla en la actualidad, descubrieron que si vas a publicar tu vida, deberías incluir a su pareja para mantener tu relación sana.

“Cuando incluyes a una persona significativa en tus publicaciones, tal vez cambiando tu estado sentimental en línea o publicando una foto juntos, encontramos que contrarresta los efectos negativos de la divulgación en línea, aumentando los sentimientos de intimidad y satisfacción”, dijo Omri Gillath profesor de psicología en la Universidad de Kansas, quien es coautor del estudio.

En sus cinco estudios, los investigadores compararon lo que sucedía cuando las personas publicaban información personal en las redes sociales y cómo eso afectaba la intimidad y la satisfacción en sus relaciones románticas y amistades. También estudiaron lo que sucedía cuando una persona publicaba sobre sí misma en lugar de su relación. Lo que descubrieron es que la pareja que se quedó fuera de una publicación en las redes sociales podría sentirse excluido y menos especial en la vida real.

Sin embargo, este no es el caso con las amistades. Los investigadores descubrieron que los amigos no experimentan FOMO (Miedo a perderse de algo) tanto como lo hacen las parejas románticas cuando se trata de publicaciones en las redes sociales. Esta es la primera investigación de este tipo que analiza de manera sistemática cómo lo que compartimos en línea afecta nuestras relaciones, y considerando que gran parte de nuestras vidas diarias se centran en internet, probablemente no será la última.

