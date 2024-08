Apuñalaron de verdad a este tipo en una casa embrujada

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La cuestión con las casas embrujadas es que no importa lo ruidosas, sorprendentes y aterradoras que sean, no son realmente espeluznantes porque sabes que nada te va a lastimar de verdad. Los zombies no se comerán tu cerebro, los espíritus son sólo trucos con espejos y luces, y el tipo con la motosierra es solo un actor que desearía estar en una película seria. O al menos, así es como se supone que debe ser.

Videos by VICE

Pero los terrores de una casa embrujada se volvieron demasiado reales el fin de semana pasado después de que uno de los visitantes terminara siendo apuñalado con un cuchillo real, informó The Tennessean.

James Yochim salió con sus amigos el viernes pasado para pasar una noche de terror en la Casa Embrujada Nashville Nightmare, en Madison, Tennessee, un carnaval anual de Halloween lleno de juegos y casas temáticas. El hombre de 29 años y sus amigos estaban en una de las casas embrujadas cuando alguien que asumieron que era un empleado de Nashville Nightmare se les acercó con un cuchillo.

El extraño le dio a la amiga de Yochim lo que ella pensó que era una cuchillo de utilería y le ordenó que apuñalara a Yochim con él. “Tengan en cuenta que habíamos sido perseguidos con motosierras, habíamos sostenido otras armas, habían pasado todo tipo de cosas durante la noche, y todo había sido falso”, dijo Yochim a The Tennessean. La mujer tomó el cuchillo e hizo lo que le dijeron, sin saber que no era parte del acto del carnaval; el cuchillo era real, y ella apuñaló el brazo de Yochim.

“Después de la puñalada, se dio cuenta de que había un agujero en la camisa de la víctima y brotaba sangre de su brazo izquierdo”, escribió más tarde el Departamento de Policía de Nashville en un reporte sobre el incidente.

“Todo se volvió negro”, recuerda Yochim, según The Tennessean. En ese momento, él y sus amigos empezaron a perder la cabeza, naturalmente, ya que Yochim estaba sangrando profusamente. Pero el extraño que había llevado a cabo la broma horrible también se veía alterado por el incidente.

“Lo que recuerdo es al tipo que le dio [el cuchillo] a ella preocupado y diciendo cosas como: ‘Oh, no sabía que mi cuchillo era tan afilado. No lo sabía. Lo siento mucho’.’ Entonces, según informaron, el hombre tomó el cuchillo y desapareció.

Yochim corrió al hospital donde le dieron nueve puntos. La policía abrió rápidamente una investigación sobre quién era el extraño y cómo consiguió pasar el cuchillo por la seguridad del carnaval, en primer lugar, ya que los visitantes tienen que pasar por detectores de metales. Según una declaración de Nashville Nightmare, la compañía cree que un empleado podría estar involucrado y ha suspendido a una persona mientras se esclarece la verdad del incidente.

A pesar de lo aterrador que fue la experiencia, se espera que Yochim se recupere por completo, y el chico parece sorprendentemente tranquilo sobre todo el asunto. Ni siquiera tiene resentimiento contra la amiga que lo apuñaló.

“Nadie quiere apuñalar a su amigo”, le dijo a The Tennessean. “Me han apuñalado y no puedo imaginar qué se siente lastimar accidentalmente a tu amigo de esta manera”.